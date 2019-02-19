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Бывшая подруга обвинила Алену Водонаеву во лжи


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Экс-супруга рэпера Гуфа, и ныне известная бьюти блогер Айза Анохина когда-то была очень дружна с одной из самых ярких участниц "Дома 2" Аленой Водонаевой. Правда дружба эта длилась недолго. Однажды Анохина узнала, что Водонаева распускает про нее слухи, и отношениям пришел конец. С тех пор девушки лишь обменивались едкими комментариями на просторах Интернета. Однако, после интервью, которое дала Алена в прошедшие выходные, конфликт вспыхнул с новой силой, и теперь Айза утверждает, что готова отомстить бывшей подруге за все обиды.

Изначально Анохина не говорила, что конкретно послужило причиной их ссоры с Алёной Водонаевой. Девушка лишь намекнула, что эта дружба никогда не была крепкой, а сплетни и слухи и вовсе заставили их отвернуться друг от друга. Казалось бы, ничего особенного, но вскоре у Водонаевой точно такая же ситуация получилась и с Ксенией Бородиной. Тогда телеведущая "Дома-2" очень сильно разозлилась на бывшую подопечную, ведь та рассказала журналистам о проблемах в семье Ксении и Курбана.

Однако, в интервью, которое так разозлило Анохину, Алёна утверждала, что всё было совершенно не так. По её словам, это Айза намеренно выдернула ее слова из контекста, когда они обсуждали семью Бородиной, и отправила всё это Ксении, с целью испортить отношения давних подруг.

Именно это высказывание больше всего и возмутило бывшую жену Гуфа. Она незамедлительно написала пост в Instagram, где сообщила, что считает Алену лживой завистливой сплетницей. По ее мнению, бывшей звезде "Дома-2" всегда не хватало таланта и ума. А единственное, на что она способна - это распускать слухи и придумывать небылицы про других людей. "Я обещала твоей семье не трогать тебя, но после этой лжи меня просто трясёт", - обратилась Анохина к бывшей подруге.

И надо сказать, что несмотря на всю резкость высказывания, поддержали Айзу очень многие подписчики, в том числе и Ксения Бородина, которая также отметила, что Водонаева очень злой человек.

 

Краткая информация об Алене Водонаевой

Имя: Алена Водонаева

Отчество: Юрьевна

День рождения: 02.07.1982

Возраст: 36 лет

Место рождения: г. Тюмень

Рост: 176 см

Вес: 58 кг

Знак Зодиака: Рак

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: телеведущая, журналистка

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0 Не нравится 0 Нравится 19.02.2019 Теги: Алена Водонаева

А как вы относитесь к Алене Водонаевой? 3  

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  • 121212 / 19.02.19 22:40
    -
    0
    +
    Ой, блин, рассмешили. А Анохина, и Водонаева одна другую стоят. Во лжи Айза ее уличила... Можно подумать сама святее всех святых. В последнее время тоже во всех новостях светских мелькает, и обязательно что-то про кого-то рассказывает. Такая же сплетница. Во все скандалы влезла.
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  • Алла Мск / 19.02.19 22:26
    -
    2
    +
    Отрицательно. Уж не знаю добрая она там, или хорошая, сплетница, или нет в реальной жизни, но лично мне со стороны, с экрана, она никогда не нравилась. Что-то есть в ней отталкивающее, ненастоящее. От таких людей, как Водонаева, лучше держаться подальше. Это моё личное мнение, никому его не навязываю, поэтому прошу соблюдать уважение и не набрасываться.
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  • Мари / 19.02.19 22:20
    -
    3
    +
    Водонаева такой же в "Доме 2" 15 лет назад была. Вообще ничего не изменилось. Завистливая и склочная женщина, которая всегда настраивала людей друг против друга. Мне лично на неё всегда было неприятно смотреть. А сейчас, когда я сама взрослее стала, особенно.
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