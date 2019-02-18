Участница проекта «Голос» Юлия Райнер сбила человека и скрылась с места ДТП
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По информации СМИ, вечером 16 февраля участница четвертого сезона телепроекта «Голос», управляя автомобилем BMW, сбила мужчину. Согласно полученным данным, погибший был таксистом. Двигаясь по Ленинградскому шоссе, он выявил неисправность в работе авто и остановился, чтобы устранить ее.
Юлия Райнер следовала в попутном направлении и, не заметив мужчину, сбила его. По камерам наблюдения видно, что женщина, остановившись после столкновения, не стала оказывать помощь пострадавшему. Она скрылась с места происшествия.
Сотрудниками правоохранительных органов был объявлен план-перехват. В итоге, машину Юлии нашли в северной части столицы. Обнаруженные специалистами повреждения на автомобиле соответствовали характеру произошедшего столкновения.
По сведениям журналистов, после задержания Райнер стала плакать. Она призналась в том, что сбила человека. Как пояснила певица, в момент ДТП она запаниковала, не поняла, жив мужчина или нет, и уехала.
Менеджер, работающая с артисткой, на вопросы журналистов ответила, что не знает, где находилась Юлия последние дни и не владеет никакой информаций относительно ДТП. Дозвониться до Райнер она также не может.
Вы осуждаете поступок Юлии? 3
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Марта / 18.02.19 16:02Из-за чьей-то глупости и трусости жизни лишиться. Страшно ребят, что ходят такие среди нас.
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Юнусова / 18.02.19 15:04Что значит «осуждаете»?! В тюрьму такую надо. Сбила, не вызвала скорую и сбежала.
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Ринат / 18.02.19 12:56Пожизненно прав надо лишать и за решетку лет на 10. Пусть подумает, нечего на дурочку падать – запаниковала она!