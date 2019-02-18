 
 
 

 
 
На главную
 
 

Участница проекта «Голос» Юлия Райнер сбила человека и скрылась с места ДТП


4 3

По информации СМИ, вечером 16 февраля участница четвертого сезона телепроекта «Голос», управляя автомобилем BMW, сбила мужчину. Согласно полученным данным, погибший был таксистом. Двигаясь по Ленинградскому шоссе, он выявил неисправность в работе авто и остановился, чтобы устранить ее.

Юлия Райнер следовала в попутном направлении и, не заметив мужчину, сбила его. По камерам наблюдения видно, что женщина, остановившись после столкновения, не стала оказывать помощь пострадавшему. Она скрылась с места происшествия.

Сотрудниками правоохранительных органов был объявлен план-перехват. В итоге, машину Юлии нашли в северной части столицы. Обнаруженные специалистами повреждения на автомобиле соответствовали характеру произошедшего столкновения.

По сведениям журналистов, после задержания Райнер стала плакать. Она призналась в том, что сбила человека. Как пояснила певица, в момент ДТП она запаниковала, не поняла, жив мужчина или нет, и уехала.

Менеджер, работающая с артисткой, на вопросы журналистов ответила, что не знает, где находилась Юлия последние дни и не владеет никакой информаций относительно ДТП. Дозвониться до Райнер она также не может.


3 Не нравится 4 Нравится 18.02.2019 Теги: Юлия Райнер

Вы осуждаете поступок Юлии? 3  

Оставить комментарий
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору