Участница проекта «Голос» Юлия Райнер сбила человека и скрылась с места ДТП

По информации СМИ, вечером 16 февраля участница четвертого сезона телепроекта «Голос», управляя автомобилем BMW, сбила мужчину. Согласно полученным данным, погибший был таксистом. Двигаясь по Ленинградскому шоссе, он выявил неисправность в работе авто и остановился, чтобы устранить ее.

Юлия Райнер следовала в попутном направлении и, не заметив мужчину, сбила его. По камерам наблюдения видно, что женщина, остановившись после столкновения, не стала оказывать помощь пострадавшему. Она скрылась с места происшествия.

Сотрудниками правоохранительных органов был объявлен план-перехват. В итоге, машину Юлии нашли в северной части столицы. Обнаруженные специалистами повреждения на автомобиле соответствовали характеру произошедшего столкновения.

По сведениям журналистов, после задержания Райнер стала плакать. Она призналась в том, что сбила человека. Как пояснила певица, в момент ДТП она запаниковала, не поняла, жив мужчина или нет, и уехала.

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Менеджер, работающая с артисткой, на вопросы журналистов ответила, что не знает, где находилась Юлия последние дни и не владеет никакой информаций относительно ДТП. Дозвониться до Райнер она также не может.