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Лолита возмутилась положенной ей пенсии в размере 6 тысяч рублей


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Лолита Милявская появилась в студии радио «Эхо Москвы». Осенью прошлого года ей исполнилось 55 лет, и женщина рассказала, что по законодательству уже может получать пенсию.

Артистка решила оформить свой новый статус и занялась сбором необходимых документов. Выяснилось, что она не добрала несколько месяцев до положенного трудового стажа и потому может претендовать исключительно на минимальную пенсию в размере 6 000 руб.

Лолита пояснила, что официальный трудовой стаж у нее намного больше. Работала она на протяжении 35 лет, но делала это на две страны. По вполне понятным причинам украинская сторона не будет предоставлять никаких документов, чтобы Лолите удалось добиться повышения пенсии

Положенные 3 месяца артистка дорабатывать не желает. Певица сказала, что будет довольствоваться малым. Однако, она, заработавшая на обеспеченную старость, может себе это позволить, а вот простых людей женщине стало жалко.

Она отметила, что со стороны государства это мизерные выплаты, которых едва ли хватит на хлеб и минимальный набор лекарств.

Напомним, что в два раза больше Лолиты получает Алла Пугачева. Ее пенсия составляет почти 12 тысяч рублей. Представители Пенсионного фонда приглашали артистку, чтобы сделать перерасчет, но Максим Галкин пояснил, что необходимости в этом нет.

Краткая информация о Лолите Милявской

Имя: Лолита Милявская

Отчество: Марковна

День рождения: 14.11.1963

Возраст: 55 лет

Место рождения: г. Мукачево, Закарпатская обл., Украина

Рост: 173 см

Вес: 65 кг

Знак Зодиака: Скорпион

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: певица

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3 Не нравится 1 Нравится 18.02.2019 Теги: Лолита Милявская

Как вы думаете, а зачем звезды эстрады оформляют пенсию? 4  

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