Полина Гагарина успешно прошла еще два этапа китайского музыкального конкурса
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Продолжаем следить за успехами Полины Гагариной на китайской сцене. Напомним, наша соотечественница принимает участие в самом масштабном азиатском шоу, и надо сказать, каждое выступление Полины вызывает у публики и жюри неподдельный восторг.
"Singer" - китайское музыкальное шоу, которое является аналогом нашего "Голоса", только с той разницей, что последнее открывает новые таланты, в то время, как "Singer" это отличная возможность проявить себя уже состоявшимся артистам. Здесь практически нет ограничений - принять участие в конкурсе могут участники из абсолютно всех стран. Но вот репертуар, представленный ими, должен содержать лишь всемирно известные хиты. Мы уже писали о том, что в первом этапе Полина Гагарина выходила на сцену с песней "Кукушка". Выступление получилось настолько впечатляющим и мощным, что позволило Гагариной занять первое место. Не менее успешными стали для нее второй и третий этапы.
Так, во втором исполнительница представила публике патриотическую песню "Катюша", которую в Китае тоже знают и очень любят. Певица исполнила ее на свой манер, а последний куплет и вовсе звучал на китайском языке. Усилил эффект и наряд Полины - строгое и элегантное красное платье в пол. Это яркое выступление позволило Гагариной занять второе место.
Триумфальным стал номер девушки и в третьем этапе. На сцену наша соотечественница вышла с композицией "А Million Voices", что звучала на "Евровидении" в 2015 году. Многие признают, что на конкурсе "Singer" Полина исполнила эту песню даже лучше, чем в Вене. И это вновь позволило ей получить заслуженное первое место.Известно, что азиатское музыкальное шоу продлится до середины весны. Впереди у Гагариной еще очень много работы и целых 10 этапов. Пожелаем ей дальнейших успехов!
Краткая информация о Полине Гагариной
Имя: Полина Гагарина
Отчество: Сергеевна
День рождения: 27.03.1987
Возраст: 31 год
Место рождения: Москва, СССР
Рост: 164 см
Вес: 48 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Кролик
Деятельность: певица, автор песен
Фотографии
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А вы следите за успехами Полины в Китае? 2
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Пип / 17.02.19 17:21Не могу сказать, что всегда любила песню "Катюша", но то, как ее Полиночка преподнесла... Это просто восторг! Сногсшибательное выступление, и она сама просто невероятная! Очень горжусь, что это наша российская исполнительница. Платье, аранжировка песни, КИТАЙСКИЙ, причем на сколько я могу судить, с неплохим произношением. Мурашки по коже. А когда китайцы стали подпевать, меня такая гордость обуяла. Есть и на нашей земле таланты. Молодец, Поля! Теперь буду следить за ее успехами на конкурсе. Уверена, у нее отличные шансы на победу.
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Анна Позялова / 17.02.19 16:42За конкурсом не слежу, но считаю, что Гагарина достойна там победить. Она действительно сильный и талантливый исполнитель. Много работает, имеет отличный репертуар, а голос какой... Одна из немногих, за кого не стыдно на нашей сцене. Желаю ей Большой победы!