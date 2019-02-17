Полина Гагарина успешно прошла еще два этапа китайского музыкального конкурса

Продолжаем следить за успехами Полины Гагариной на китайской сцене. Напомним, наша соотечественница принимает участие в самом масштабном азиатском шоу, и надо сказать, каждое выступление Полины вызывает у публики и жюри неподдельный восторг.

"Singer" - китайское музыкальное шоу, которое является аналогом нашего "Голоса", только с той разницей, что последнее открывает новые таланты, в то время, как "Singer" это отличная возможность проявить себя уже состоявшимся артистам. Здесь практически нет ограничений - принять участие в конкурсе могут участники из абсолютно всех стран. Но вот репертуар, представленный ими, должен содержать лишь всемирно известные хиты. Мы уже писали о том, что в первом этапе Полина Гагарина выходила на сцену с песней "Кукушка". Выступление получилось настолько впечатляющим и мощным, что позволило Гагариной занять первое место. Не менее успешными стали для нее второй и третий этапы.

Так, во втором исполнительница представила публике патриотическую песню "Катюша", которую в Китае тоже знают и очень любят. Певица исполнила ее на свой манер, а последний куплет и вовсе звучал на китайском языке. Усилил эффект и наряд Полины - строгое и элегантное красное платье в пол. Это яркое выступление позволило Гагариной занять второе место.

Триумфальным стал номер девушки и в третьем этапе. На сцену наша соотечественница вышла с композицией "А Million Voices", что звучала на "Евровидении" в 2015 году. Многие признают, что на конкурсе "Singer" Полина исполнила эту песню даже лучше, чем в Вене. И это вновь позволило ей получить заслуженное первое место.

Известно, что азиатское музыкальное шоу продлится до середины весны. Впереди у Гагариной еще очень много работы и целых 10 этапов. Пожелаем ей дальнейших успехов!