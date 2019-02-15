Как звезды отметили День влюбленных

Отмечать или не отмечать День влюбленных, пользователи сети спорят уже не первый год. Несмотря на это, большинство предпочитают устраивать себе в этот вечер романтические встречи. Точно также обстоят дела и у звезд. Кто из них и как провел День Святого Валентина?

Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская

Самым ярким фото вчерашнего праздника стало селфи Прохора Шаляпина и Виталины Цымбалюк-Романовской. Молодые люди сделали снимок прямо в ванной. На карточке влюбленные выглядели счастливыми. Антуражем к такому времяпровождению стала мыльная пена, клубника и шампанское.

Виктория Лопырева и Игорь Булатов

Модель, которую на днях выписали из клиники, предпочла в этот вечер не оставаться дома. Отец ребенка Игорь Булатов поздравил девушку роскошным букетом цветов и пригласил в ресторан. Женщина с удовольствием выбралась на романтический ужин и опубликовала в сети фотографию из ресторана с вином и сыром на столе. Модель дополнила снимок стикерами в виде сердец и поздравила всех с Днем Святого Валентина.

Подписчики Виктории оказались не такими доброжелательными. Некоторые оставили едкие комментарии, что Виктория успела устать от материнства, раз так быстро сбежала от новорожденного малыша. Модель на колкие замечания реагировать не стала.

Александр Буйнов и супруга

Приятно удивил своих поклонников Александр Буйнов. Мужчина, который на протяжении многих лет старается не светить нигде свою вторую половину, опубликовал в аккаунте совместное фото с женой.

Подписал его артист интересно: «33 года в одной кровати». Супруга, которая также старается держаться в тени и практически никогда не появляется на совместных снимках, понравилась подписчикам.

Буйнов поздравил всех с праздником, пожелал много любви, поцелуев и прикосновений. По мнению певца, пока в паре есть тактильный контакт, любовь живет.

Бузова и одиночество

Соответствующий празднику антураж создала себе Ольга Бузова. Она рассказала, что в этот день будет дарить цветы сама себе и свечи во время ужина зажжет в одиночестве. Несмотря на такое, казалось бы, грустное течение вечера, Ольга отметила, что все еще верит в любовь и уверена, что однажды встретит этот праздник не одна.

Колисниченко и беременность

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Бывшая звезда «Дома 2» Екатерина Колисниченко встретила праздник с женихом в Париже. В День влюбленных девушка сообщила подписчикам радостную новость – она беременна.