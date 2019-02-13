Волочкова написала заявление на Игоря Вдовина и требует вернуть 100 млн. рублей

Сразу после расставания с Игорем Вдовиным Анастасия Волочкова пролила свет на их отношения. Как оказалось, он вовсе не богатый человек. Его внешний лоск и финансовый успех был обеспечен самой Анастасией. По словам балерины, она неоднократно занимала ему большие суммы денег. Долги мужчина всегда возвращал с опозданием. Последнюю, самую крупную сумму, он так и не вернул.

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Произошло это 10 лет назад. По словам Волочковой, в общей сложности она заняла ему 3 млн. долларов. Игорь обещал ей вернуть их через год и заплатить сверху еще 30%. Однако денег Анастасия не дождалась до сих пор.

По ее рассказу, на тот период времени она с Аришей жила в съемном доме и хотела купить собственный. После того как бывший гражданский супруг не вернул деньги, она стала требовать, чтобы он поторопился. Вместо этого мужчина обещал ей построить роскошный особняк, а позже пояснил, что деньги были вложены в строительство многоквартирного дома в Астрахани.

Пустые обещания Анастасии надоели, и она потребовала документальных гарантий. В ответ на это Игорь оформил ее как дольщицу и будущую владелицу 22 квартир. По словам Анастасии, она так и не видела их до сих пор.

Немного позже муж обещал ей в качестве постепенного погашения долга ежемесячно перечислять по 30 тысяч долларов. Обозначенной суммы он ни разу не передал. Балерина призналась, что практически каждый месяц она вынуждена выпрашивать у Вдовина деньги на оплату коммунальных услуг и содержание персонала.

Поскольку 10 лет уже прошло, а возмещения долга ни в каком виде она не увидела, Волочкова решила действовать официально. Она написала заявление в полицию и указала, что с учетом инфляции на сегодняшний день Игорь остался должен ей сумму в размере 100 млн. рублей.

Теперь она намерена действовать в правовом поле. Анастасия уточнила, ей надоело, что фактически за ее счет бывший муж содержит других женщин и живет в свое удовольствие. Также балерина рада, что в свое время они сыграли просто свадьбу без оформления отношений официально. Тогда она побоялась сделать это, видя ненадежность человека. Балерина уверена, что в случае развода мужчина стал бы делить в суде заработанное ее трудом и мозолями имущество и финансовые накопления.