Волочкова написала заявление на Игоря Вдовина и требует вернуть 100 млн. рублей
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Сразу после расставания с Игорем Вдовиным Анастасия Волочкова пролила свет на их отношения. Как оказалось, он вовсе не богатый человек. Его внешний лоск и финансовый успех был обеспечен самой Анастасией. По словам балерины, она неоднократно занимала ему большие суммы денег. Долги мужчина всегда возвращал с опозданием. Последнюю, самую крупную сумму, он так и не вернул.
Произошло это 10 лет назад. По словам Волочковой, в общей сложности она заняла ему 3 млн. долларов. Игорь обещал ей вернуть их через год и заплатить сверху еще 30%. Однако денег Анастасия не дождалась до сих пор.
По ее рассказу, на тот период времени она с Аришей жила в съемном доме и хотела купить собственный. После того как бывший гражданский супруг не вернул деньги, она стала требовать, чтобы он поторопился. Вместо этого мужчина обещал ей построить роскошный особняк, а позже пояснил, что деньги были вложены в строительство многоквартирного дома в Астрахани.
Пустые обещания Анастасии надоели, и она потребовала документальных гарантий. В ответ на это Игорь оформил ее как дольщицу и будущую владелицу 22 квартир. По словам Анастасии, она так и не видела их до сих пор.
Немного позже муж обещал ей в качестве постепенного погашения долга ежемесячно перечислять по 30 тысяч долларов. Обозначенной суммы он ни разу не передал. Балерина призналась, что практически каждый месяц она вынуждена выпрашивать у Вдовина деньги на оплату коммунальных услуг и содержание персонала.
Поскольку 10 лет уже прошло, а возмещения долга ни в каком виде она не увидела, Волочкова решила действовать официально. Она написала заявление в полицию и указала, что с учетом инфляции на сегодняшний день Игорь остался должен ей сумму в размере 100 млн. рублей.
Теперь она намерена действовать в правовом поле. Анастасия уточнила, ей надоело, что фактически за ее счет бывший муж содержит других женщин и живет в свое удовольствие. Также балерина рада, что в свое время они сыграли просто свадьбу без оформления отношений официально. Тогда она побоялась сделать это, видя ненадежность человека. Балерина уверена, что в случае развода мужчина стал бы делить в суде заработанное ее трудом и мозолями имущество и финансовые накопления.
Краткая информация об Анастасии Волочковой
Имя: Анастасия Волочкова
Отчество: Юрьевна
День рождения: 20.01.1976
Возраст: 43 года
Место рождения: г. Ленинград
Рост: 171 см
Вес: 52 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Дракон
Деятельность: балерина, актриса
Фотографии
Фотографии
Как вы считаете, Анастасия поступила правильно, написав заявление? 6
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50)50 / 14.02.19 09:30шоб Настя кому-то что-то заняла или дала?)) врёт и не краснеет, как обычно
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Мироновская С. / 13.02.19 19:32Лет 10 назад все это уже слышали. Сейчас опять начинает ныть. Иссякли у нее темы для хайпа.
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Mash / 13.02.19 18:44Если баба дурра, то прос**т все: и мужика, и материальный достаток, и работу и талант. Браво, Настя!
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Tory / 13.02.19 17:56Жалко мне ее. Пыжилась, пыжилась, чтобы пустить пыль в глаза, а теперь на коммуналку у мужика бывшего просит.
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Ольга / 13.02.19 17:50Ой, Господи, Волочкова жжёт. Такая бабище на пуантах..Женщина с расставленными в разные стороны ногами и с умственные развитием пяти месячного телёнка. Все выгадывает, выгадывает и все мерзавцы вокруг неё. На что живёт эта балетная пенсионерка?
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Сима / 13.02.19 17:23То есть родить ребенка и отвалить денег ненадежному мужчине нормально, а выйти официально замуж для нее проблема. Наглая лож, как раз для нее статус был и важен, можно было договор подписать, ничего бы не делилось. Точно он ее не взял.