 
 
 

 
 
На главную
 
 

Волочкова написала заявление на Игоря Вдовина и требует вернуть 100 млн. рублей


1 0

Сразу после расставания с Игорем Вдовиным Анастасия Волочкова пролила свет на их отношения. Как оказалось, он вовсе не богатый человек. Его внешний лоск и финансовый успех был обеспечен самой Анастасией. По словам балерины, она неоднократно занимала ему большие суммы денег. Долги мужчина всегда возвращал с опозданием. Последнюю, самую крупную сумму, он так и не вернул.

Произошло это 10 лет назад. По словам Волочковой, в общей сложности она заняла ему 3 млн. долларов. Игорь обещал ей вернуть их через год и заплатить сверху еще 30%. Однако денег Анастасия не дождалась до сих пор.

По ее рассказу, на тот период времени она с Аришей жила в съемном доме и хотела купить собственный. После того как бывший гражданский супруг не вернул деньги, она стала требовать, чтобы он поторопился. Вместо этого мужчина обещал ей построить роскошный особняк, а позже пояснил, что деньги были вложены в строительство многоквартирного дома в Астрахани.

Пустые обещания Анастасии надоели, и она потребовала документальных гарантий. В ответ на это Игорь оформил ее как дольщицу и будущую владелицу 22 квартир. По словам Анастасии, она так и не видела их до сих пор.

Немного позже муж обещал ей в качестве постепенного погашения долга ежемесячно перечислять по 30 тысяч долларов. Обозначенной суммы он ни разу не передал. Балерина призналась, что практически каждый месяц она вынуждена выпрашивать у Вдовина деньги на оплату коммунальных услуг и содержание персонала.

Поскольку 10 лет уже прошло, а возмещения долга ни в каком виде она не увидела, Волочкова решила действовать официально. Она написала заявление в полицию и указала, что с учетом инфляции на сегодняшний день Игорь остался должен ей сумму в размере 100 млн. рублей.

Теперь она намерена действовать в правовом поле. Анастасия уточнила, ей надоело, что фактически за ее счет бывший муж содержит других женщин и живет в свое удовольствие. Также балерина рада, что в свое время они сыграли просто свадьбу без оформления отношений официально. Тогда она побоялась сделать это, видя ненадежность человека. Балерина уверена, что в случае развода мужчина стал бы делить в суде заработанное ее трудом и мозолями имущество и финансовые накопления. 

Краткая информация об Анастасии Волочковой

Имя: Анастасия Волочкова

Отчество: Юрьевна

День рождения: 20.01.1976

Возраст: 43 года

Место рождения: г. Ленинград

Рост: 171 см

Вес: 52 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Дракон

Деятельность: балерина, актриса

Смотреть фотографии с Анастасией Волочковой

Фотографии

Показать еще

Фотографии



0 Не нравится 1 Нравится 13.02.2019 Теги: анастасия волочкова

Как вы считаете, Анастасия поступила правильно, написав заявление? 6  

Оставить комментарий
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору