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Бывшая любовница Гуфа солгала, что беременна от него


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О восемнадцатилетней Яне Шевцовой все поклонники рэпера Гуфа узнали несколько месяцев назад, когда девушка заявила, что является его тайной возлюбленной. Тогда это роковое заявление привело к тому, что Алексей Долматов был вынужден закончить отношения, которыми очень дорожил, с известной исполнительницей Кэти Топурия. И с тех самых пор между Гуфом и Шевцовой происходит самое настоящее противостояние. Рэпер всячески пытается избавиться от бывшей подружки, а Яна то и дело придумывает новые подробности их романа.

Чтобы поставить точку в этой запутанной истории Шевцова решилась прийти на передачу "На самом деле". Однако, детектор лжи ей проходить не пришлось, так как она заявила о беременности от известного исполнителя. И даже предоставила справку, подтверждающую данный факт. Помимо этого, екатеринбурженка утверждает, что Guf всячески ей угрожает, требуя, чтобы она исчезла из его жизни.

Но, в процессе съемок передачи открылось множество интересных фактов, доказывающих, что Шевцова попросту врет. Так, эксперты выяснили, что знакомство исполнителя с Яной произошло не в 2017 году, как та утверждает, а в 2018. Более того, с самого начала девушка не была столь уж невинна и за свои услуги получала от Долматова деньги. Что же касается беременности, о которой так настойчиво все последние недели твердила экс-участница "Дома -2", то она попросту не подтвердилась. Это оказалась выдуманная история, целью которой было получение очередной порции хайпа на имени известного человека, и денег.

Ради того, чтобы окончательно разобраться в этом споре и ответить на претензии Яны, в студию к Дмитрию Шепелеву пришла и сестра Гуфа - Ольга Далматова. Девушка заявила, что все знает о том, чем занималась Шевцова еще до того, как познакомилась с ее братом, а также попросила оставить их семью в покое. На что екатеринбурженка ответила, что никогда этого не сделает.


1 Не нравится 6 Нравится 13.02.2019 Теги: Алексей Долматов

А что вы думаете о Яне Шевцовой? 4  

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  • MiSS / 13.02.19 21:22
    -
    1
    +
    Сестра у Гуфа приятная, интеллигентная.
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  • сЭм / 13.02.19 20:54
    -
    3
    +
    Какая же она.... Вот что у нас сейчас за тенденция пошла? Ни одна выскочка из глухомани своего не упустит. В Екб прославилась, теперь в Москву приехала "прославляться". И ведь по центральному ТВ эту ш... показывают. А она и рада. А сама глупая и говорить-то толком не умеет даже, а лезет ведь впереди образованных людей, перебивает, орет. ОТКУДА вообще все это повылезало?
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  • Лера / 13.02.19 20:31
    -
    0
    +
    Да что о ней можно подумать?! Она та, кто она есть. Девушка с низкой социальной ориентацией, как однажды сказал наш президент. Глядя на все это жалко становится Гуфа и его близких. Страдают из-за того, что он неразборчив в своих связях. А девица наглая, своего не упустит. На такую только в суд подавать. Вон, Серов на Друзьяк подал и все, той неслышно, невидно. И здесь сработает.
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