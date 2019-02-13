Бывшая любовница Гуфа солгала, что беременна от него

О восемнадцатилетней Яне Шевцовой все поклонники рэпера Гуфа узнали несколько месяцев назад, когда девушка заявила, что является его тайной возлюбленной. Тогда это роковое заявление привело к тому, что Алексей Долматов был вынужден закончить отношения, которыми очень дорожил, с известной исполнительницей Кэти Топурия. И с тех самых пор между Гуфом и Шевцовой происходит самое настоящее противостояние. Рэпер всячески пытается избавиться от бывшей подружки, а Яна то и дело придумывает новые подробности их романа.

Чтобы поставить точку в этой запутанной истории Шевцова решилась прийти на передачу "На самом деле". Однако, детектор лжи ей проходить не пришлось, так как она заявила о беременности от известного исполнителя. И даже предоставила справку, подтверждающую данный факт. Помимо этого, екатеринбурженка утверждает, что Guf всячески ей угрожает, требуя, чтобы она исчезла из его жизни.

Но, в процессе съемок передачи открылось множество интересных фактов, доказывающих, что Шевцова попросту врет. Так, эксперты выяснили, что знакомство исполнителя с Яной произошло не в 2017 году, как та утверждает, а в 2018. Более того, с самого начала девушка не была столь уж невинна и за свои услуги получала от Долматова деньги. Что же касается беременности, о которой так настойчиво все последние недели твердила экс-участница "Дома -2", то она попросту не подтвердилась. Это оказалась выдуманная история, целью которой было получение очередной порции хайпа на имени известного человека, и денег.

Ради того, чтобы окончательно разобраться в этом споре и ответить на претензии Яны, в студию к Дмитрию Шепелеву пришла и сестра Гуфа - Ольга Далматова. Девушка заявила, что все знает о том, чем занималась Шевцова еще до того, как познакомилась с ее братом, а также попросила оставить их семью в покое. На что екатеринбурженка ответила, что никогда этого не сделает.