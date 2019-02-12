Ричард Гир во второй раз стал отцом

Знаменитый американский актер Ричард Гир и его возлюбленная Алехандра Сильва обрадовали своих поклонников прекрасной новостью - на днях у них родился сын. Радостное событие произошло в Нью-Йорке, хотя изначально сообщалось, что Алехандра собирается произвести наследника на свет в Мадриде. Раньше всех о втором отцовстве Гира миру сообщили корреспонденты испанского издания Hello. Сами же новоиспеченные родители пока никаких официальных комментариев не давали.

Напомним, что начавшиеся отношения Ричарда Гира и испанки Алехандры Сильва стали для многих почитателей актёра полной неожиданностью. Ведь на тот момент он находился в состоянии бракоразводного процесса со своей супругой Кэри Лоуэлл. Пара была вместе более 18 лет. А с двухтысячного года они воспитывали единственного сына - Гомера Джеймса Джигми.

Впрочем, рожденный на днях малыш стал не первым ребёнком и для Алехандры. Известно, что в 2012 году она произвела на свет сына Альберта, отцом которого стал американский миллионер Годвин Фридленд.

Со знаменитым на весь мир актёром Алехандра познакомилась, когда ей было всего 17 лет. И тогда он был для неё всего лишь "дядей Ричардом". Отношения же между испанской красавицей и любимцем миллионов случились спустя много лет. Впервые на публике Гир и Сильва появились в 2015 году, а осенью 2018 они с гордостью сообщили, что ждут пополнение.

Следует отметить, что Гир в свои 68 лет к роли молодого папаши отнёсся поначалу весьма скептически. Ведь он понимал, что когда ребёнок появится на свет, ему будет уже 69, а когда мальчик достигнет совершеннолетия, Ричард отметит 87 день рождения. И, как утверждает сам актёр, он вовсе не уверен, что доживет до этого возраста.