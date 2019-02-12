Ричард Гир во второй раз стал отцом
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Знаменитый американский актер Ричард Гир и его возлюбленная Алехандра Сильва обрадовали своих поклонников прекрасной новостью - на днях у них родился сын. Радостное событие произошло в Нью-Йорке, хотя изначально сообщалось, что Алехандра собирается произвести наследника на свет в Мадриде. Раньше всех о втором отцовстве Гира миру сообщили корреспонденты испанского издания Hello. Сами же новоиспеченные родители пока никаких официальных комментариев не давали.
Напомним, что начавшиеся отношения Ричарда Гира и испанки Алехандры Сильва стали для многих почитателей актёра полной неожиданностью. Ведь на тот момент он находился в состоянии бракоразводного процесса со своей супругой Кэри Лоуэлл. Пара была вместе более 18 лет. А с двухтысячного года они воспитывали единственного сына - Гомера Джеймса Джигми.
Впрочем, рожденный на днях малыш стал не первым ребёнком и для Алехандры. Известно, что в 2012 году она произвела на свет сына Альберта, отцом которого стал американский миллионер Годвин Фридленд.
Со знаменитым на весь мир актёром Алехандра познакомилась, когда ей было всего 17 лет. И тогда он был для неё всего лишь "дядей Ричардом". Отношения же между испанской красавицей и любимцем миллионов случились спустя много лет. Впервые на публике Гир и Сильва появились в 2015 году, а осенью 2018 они с гордостью сообщили, что ждут пополнение.
Следует отметить, что Гир в свои 68 лет к роли молодого папаши отнёсся поначалу весьма скептически. Ведь он понимал, что когда ребёнок появится на свет, ему будет уже 69, а когда мальчик достигнет совершеннолетия, Ричард отметит 87 день рождения. И, как утверждает сам актёр, он вовсе не уверен, что доживет до этого возраста.
Краткая информация о Ричарде Гире
Имя: Ричард Гир
День рождения: 31.08.1949
Возраст: 69 лет
Место рождения: Филадельфия, Пенсильвания, США
Рост: 180 см
Вес: 85 кг
Знак Зодиака: Дева
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: актер
Фотографии
Фотографии
А какой у вас любимый фильм с участием Ричарда Гира? 5
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Наймите профессионалов / 13.02.19 00:24«когда ребёнок появится на свет, ему будет уже 69, а когда мальчик достигнет совершеннолетия, Ричард отметит 78 день рождения» ... Клео в своём репертуаре ...
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Елена / 12.02.19 21:30И как они это делают?! Мне 34, замужем почти 10 лет. Детей нет(( Что только не делали. А тут у людей в 70 все получилось. Я не завидую, они молодцы. Просто мысли вслух...
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Поклонница / 12.02.19 21:19Отличный актер. Рада, что у него все хорошо. Самый любимый фильм с его участием. конечно же, "Красотка". Знаю, что "Хатико" отличная работа, но я ее не смотрела, сердце не выдержит. Мелодраммы "Ночи в Роданте" и "Осень в Нью-Йореке" с ним очень хороши. В "Давайте потанцуем" он прекрасен. Да вообще, лучший актер современности!
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1979 / 12.02.19 20:30Да ладно, Гир молодец! Красавец вон какой в семьдесят-то лет. Все бы так могли, в таком возрасте, хоп, и отец! А то у нас молодые пары, кому по 30 лет, родить не могут. А детишки -это счастье в любом возрасте. Так что, новость прекрасная!
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Лидия С. Липецк / 12.02.19 20:19В 70 лет?! Ну и дают! Как решились только?! Нет, наши актеры тоже в преклонном возрасте папами становятся, Виторган-старший например, которому уже 78 (!), один только чего стоит. Но я, если честно, удивлена такому. Считаю, семьдесят - не возраст для отцовства.