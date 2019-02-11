Наталье Медведевой пришлось извиниться за шутку про генерала Карбышева
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Скандал с шуткой про генерала Карбышева может дойти до суда. В распоряжении журналистов оказались сведения, что внук покойного военного уже готовит документы для подачи иска в адрес телеканала «ТНТ».
Миниатюра вышла в эфир еще в 2013 году. Участие в ней принимали три актрисы «Comedy Woman»: Надежда Сысоева, Екатерина Варнава и Наталья Медведева. Именно Наталья произнесла шутку, которая до глубины души возмутила режиссера Никиту Михалкова.
В январском выпуске своей авторской передачи он назвал участниц шоу «овцами», которые посмели в такой неподобающей форме упомянуть генерала, не предавшего свою Родину и погибшего в ходе жестоких пыток.
Сразу после разлетевшихся по СМИ обвинений, с журналистами пообщалась директор Натальи Медведевой. Она пояснила, что сама актриса ответственности за подобные реплики не несет. Их пишет авторский цех передачи.
Однако волна народного возмущения достигла таких размахов, что объясняться перед поклонниками Медведевой пришлось лично. В обращении к подписчикам Наталья пояснила, что актрисы шоу связаны контрактом, согласно которому они учат текст, написанный авторами, и обязаны произносить его на сцене.
Приношу свои глубокие извинения за номер в Камеди Вуман 2013 года, где упоминалась фамилия великого генерала. На тот момент, я искренне думала, что эта фамилия вымышленная. Искренне. Правда. Извините меня. Поясню: Этот номер был написан авторами Камеди Вумен (не мной). Утвержден художественным руководителем проекта и также одобрен продюсерами канала ТНТ. Все актрисы (и это не секрет) подписывают контракт, по которому они произносят тот текст, который им выдают. Иногда бывало, что приходилось учить номера по 8 штук в день, а то и шутки менялись за минуту до съёмки. Признаюсь, что на тот момент я искренне думала, что это вымышленный персонаж и никак не сопоставила это с реальным историческим фактом, ещё раз искренне прошу прошения. #АктрисыТакиеАктрисы
Несмотря на это, она попросила ее извинить. По словам актрисы, в тот момент она не знала, что упомянутый генерал был реальной исторической личностью. Медведева думала, что это выдуманная сценаристами фамилия.
Между тем, телеканал «ТНТ» позаботился о том, чтобы в сети были удалены все ролики, в которых имеется данная шутка. Не удалось этого сделать только в телепередаче самого Никиты Михалкова.
Краткая информация о Наталье Медведевой
Имя: Наталья Медведева
Отчество: Юрьевна
День рождения: 09.03.1985
Возраст: 33 года
Место рождения: г. Серпухов, Московская обл.
Рост: 171 см
Вес: 67 кг
Знак Зодиака: Рыбы
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: комедийная артистка
Фотографии
Фотографии
Вы верите, что извинения Натальи искренние? 12
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Лорд129 / 12.02.19 00:15Да все она знала теперь главное бурю переждать коментарии в инстограм отключила я бы на месте внука и на ее в суд подал чтоб думали на чем шутят и в уборщицы юмористка рожу корчит
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Васаби / 11.02.19 16:03Прямо тот случай, когда извмнение хуже поступка. Вымышленный персонаж......Овца и есть
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Лада / 11.02.19 14:34Я этот номер увидела в конце прошлого года по ТНТ, не надо ля-ля, что всё удалили и не показывают.
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Гляжу в книгу, вижу фигу / 11.02.19 14:40Здрасьти. В январе все началось 2019. Причем тут 2018?
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Вован Спб / 11.02.19 14:00Готов поверить в ее искренность извинений., но не верю, что не знала о реальности Карбышева..
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Илья / 11.02.19 13:48Вот уж, «овцы» так «овцы»…
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Настена / 11.02.19 12:47Не знать истории для публичной личности – это позор.