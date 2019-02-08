Из-за слишком открытого платья у Ким Кардашьян случился конфуз
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Звезда реалити-шоу является завсегдатаем светских тусовок и вечеринок. Для раутов она всегда выбирает провокационные наряды, которые во всей красе демонстрируют скроенную пластическими хирургами фигуру.
В этот раз Ким оказалась в числе приглашенных гостей благотворительного мероприятия «amfAR- 2019». Последний представляет собой слет меценатов, которые готовы оказать профильным организациям финансовую помощь в борьбе со СПИДом.
Для появления на светском ужине Кардашьян выбрала платье от модного дома Versace. Пикантной особенностью черного наряда в пол является глубокое декольте. В случае с инста-дивой оно закрывало лишь часть силиконовой груди, демонстрируя прелести практически во всей красе.
В момент, когда Ким позировала перед фотографами, ткань наряда стала предательски сползать с бюста. Женщине пришлось на глазах у всей публики поправлять грудь. Она попыталась исправить все незаметно, но от бдительных фотографов это не ускользнуло.
Американских пользователей конфуз позабавил. Некоторые отмечали, что в своих попытках пропиариться, Кардашьян в очередной раз выставила себя в комичном свете.
Как вы считаете, подобные наряды допустимы на благотворительных мероприятиях? 6
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Ольга Алексеевна / 09.02.19 08:26Тоже мне конфуз, она же не вывалилась у нее. Здесь и цензуре закрывать нечего.
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Валентина / 09.02.19 00:06Ну и бесстыжая!
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Маха / 08.02.19 21:12А-то. Глядя на такое можно парочкой купюр не в свою пользу ошибиться)))
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Iii Minsk / 08.02.19 18:03На лице слой «штукатурки» и все равно видно какое оно ужасное.... грудь тоже замазана, но все несовершенства видны. И эти выпавшие из головы волосы на груди.... фу, о чем речь?! Какая селебрити, какая икона стиля?! Кусок силикона в упаковке!
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Роман, Ростов-папа / 08.02.19 13:55Как я понимаю, у нас Бузова, а там вот это чудо. Пора бы и Ольге силикон вставить, чем мы хуже американцев? Я ее клипы смотреть начну. Без звука, но все-таки смотреть.