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Из-за слишком открытого платья у Ким Кардашьян случился конфуз


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Звезда реалити-шоу является завсегдатаем светских тусовок и вечеринок. Для раутов она всегда выбирает провокационные наряды, которые во всей красе демонстрируют скроенную пластическими хирургами фигуру.

В этот раз Ким оказалась в числе приглашенных гостей благотворительного мероприятия «amfAR- 2019». Последний представляет собой слет меценатов, которые готовы оказать профильным организациям финансовую помощь в борьбе со СПИДом.

Для появления на светском ужине Кардашьян выбрала платье от модного дома Versace. Пикантной особенностью черного наряда в пол является глубокое декольте. В случае с инста-дивой оно закрывало лишь часть силиконовой груди, демонстрируя прелести практически во всей красе.

В момент, когда Ким позировала перед фотографами, ткань наряда стала предательски сползать с бюста. Женщине пришлось на глазах у всей публики поправлять грудь. Она попыталась исправить все незаметно, но от бдительных фотографов это не ускользнуло.

Американских пользователей конфуз позабавил. Некоторые отмечали, что в своих попытках пропиариться, Кардашьян в очередной раз выставила себя в комичном свете.


92 Не нравится 41 Нравится 08.02.2019 Теги: Ким Кардашьян

Как вы считаете, подобные наряды допустимы на благотворительных мероприятиях? 6  

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