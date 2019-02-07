Поклонники Децла разочарованы, что Тимати не пришел на его похороны

Буквально вчера в столице прошла церемония прощания с Кириллом Толмацким, более известным под псевдонимом Децл. На траурной церемонии присутствовали более сотни его преданных поклонников, а также самые близкие люди. Пришли почтить память исполнителя и несколько знаменитостей. В их числе Аркадий Укупник, Сергей Крылов и рэпер ST. Но очень многих неприятно удивило, что попрощаться с Децлом не приехал его давний соратник - Тимати. За это на создателя лейбла Black Star обрушилась волна критики.

Большинство поклонников творчества Кирилла помнят, что ещё в начале 2000-х годов, когда никому неизвестный Тимур Юнусов (настоящее имя Тимати) только начинал свою карьеру, Толмацкий очень сильно помог ему, пригласив в свой клип. Именно это и послужило толчком для успешной карьеры исполнителя. Однако, в скором времени приятельским отношениям и сотрудничеству пришёл конец, и каждый из артистов пошел своим путем. А когда стало известно о кончине Децла, Тимати в своём микроблоге опубликовал небольшой пост, в котором назвал Кирилла и себя пионерами, стоявшими у истоков хип-хоп жанра в нашей стране. По его словам, он до сих пор с трудом верит, что всё задуманное у них получилось, и до каких масштабов выросло. И Децла он считает большой частью этой истории.

Но, даже столь трогательное обращение не растопило сердца поклонников Толмацкого и они набросились на Тимати с критикой, обвиняя его в лицемерие. Большинство уверены, что если бы не Кирилл, то он так бы остался никому неизвестным исполнителем. Также, фанаты недоумевают, как после многолетней дружбы, которая началась еще с юношеских лет, Тимур не пришел проститься с товарищем. "Тоже мне друг детства! И неважно что было потом", - писали особо разочарованные.

Однако, кто-то предположил, что Тимати просто не смог простить Толмацкому высказывание 2017 года. Тогда Кирилл назвал его "жёстко слитым" исполнителем, который решил доказать всем, что он чего-то стоит, но в итоге получил совершенно обратный эффект. Помимо этого, Децл подчеркнул, что Тимати всегда старается быть ближе к власть имущим, что никак не может быть связано с творчеством.