Поклонники Децла разочарованы, что Тимати не пришел на его похороны
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Буквально вчера в столице прошла церемония прощания с Кириллом Толмацким, более известным под псевдонимом Децл. На траурной церемонии присутствовали более сотни его преданных поклонников, а также самые близкие люди. Пришли почтить память исполнителя и несколько знаменитостей. В их числе Аркадий Укупник, Сергей Крылов и рэпер ST. Но очень многих неприятно удивило, что попрощаться с Децлом не приехал его давний соратник - Тимати. За это на создателя лейбла Black Star обрушилась волна критики.
Большинство поклонников творчества Кирилла помнят, что ещё в начале 2000-х годов, когда никому неизвестный Тимур Юнусов (настоящее имя Тимати) только начинал свою карьеру, Толмацкий очень сильно помог ему, пригласив в свой клип. Именно это и послужило толчком для успешной карьеры исполнителя. Однако, в скором времени приятельским отношениям и сотрудничеству пришёл конец, и каждый из артистов пошел своим путем. А когда стало известно о кончине Децла, Тимати в своём микроблоге опубликовал небольшой пост, в котором назвал Кирилла и себя пионерами, стоявшими у истоков хип-хоп жанра в нашей стране. По его словам, он до сих пор с трудом верит, что всё задуманное у них получилось, и до каких масштабов выросло. И Децла он считает большой частью этой истории.
Но, даже столь трогательное обращение не растопило сердца поклонников Толмацкого и они набросились на Тимати с критикой, обвиняя его в лицемерие. Большинство уверены, что если бы не Кирилл, то он так бы остался никому неизвестным исполнителем. Также, фанаты недоумевают, как после многолетней дружбы, которая началась еще с юношеских лет, Тимур не пришел проститься с товарищем. "Тоже мне друг детства! И неважно что было потом", - писали особо разочарованные.
Однако, кто-то предположил, что Тимати просто не смог простить Толмацкому высказывание 2017 года. Тогда Кирилл назвал его "жёстко слитым" исполнителем, который решил доказать всем, что он чего-то стоит, но в итоге получил совершенно обратный эффект. Помимо этого, Децл подчеркнул, что Тимати всегда старается быть ближе к власть имущим, что никак не может быть связано с творчеством.
Краткая информация о Тимати
Имя: Тимати
Отчество: Ильдарович
День рождения: 15.08.1983
Возраст: 35 лет
Место рождения: Москва
Рост: 169 см
Вес: 80 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: рэпер
Фотографии
Фотографии
А как вы считаете, правы ли поклонники Децла, набросившись на Тимати с критикой? 3
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121 / 07.02.19 20:55Не поклонникам судить, кто на похороны пришёл, а кто нет. Они просто огорчены уходом кумира, вот и набросились на Тимати. Но, если он не пришёл, значит у него была на это веская причина. И нужно относиться к этому просто с пониманием.
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pip / 07.02.19 20:33Лично мне Тимати всегда казался несколько высокомерным. Конечно, это можно понять статус, деньги и всё такое, но исключительно по-человечески, вы же были друзьями, вместе начинали, он снимал себя в своем клипе... И даже если потом в отношениях были какие-то проблемы, то они становятся уже не важны, если кто-то уходит...
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Аля / 07.02.19 20:23Да что набрасываться, какой смысл?! Кто хотел прийти, тот пришел и простился. Остальные пусть живут как хотят. Значит так "хорошо" друг Тимати к Децлу относился. Хотя вообще, конечно, я поражена, какое "огромное" количество знаменитостей пришло проститься с действительно талантливым молодым человеком, который сделал большую вещь в свое время, привнеся новый жанр на нашу эстраду. Люди зазнались, люди считают себя выше смерти.