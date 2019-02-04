Полина Гагарина победила в первом этапе китайского музыкального конкурса

Полина Гагарина покоряет китайскую сцену. Певица приняла участие в самом популярном азиатском музыкальном шоу "Singer" и смогла добиться на нём внушительных результатов, став победительницей первого этапа.

Своими эмоциями исполнительница поделилась через социальную сеть Instagram. Там Полина выложила пост, в котором рассказала, что речь об участии в этом шоу шла уже давно. Однако из-за обстоятельств и плотной занятости осуществить задуманное долго не получалось. И только в этом году певица, наконец, решилась испробовать свои силы. И, судя по всему, не зря.

Первой песней, которая и принесла ей успех у азиатского зрителя, стала любимая миллионами "Кукушка". Полина исполняла ее на родном языке, так как это не противоречит условиям конкурса. К слову сказать, в "Singer" принимают участие только уже состоявшиеся артисты, которые имеют свой репертуар и сложившийся образ. Но петь свои композиции они не имеют права. В ротации шоу только всем известные международные хиты.

Поддержать Полину на конкурсе приехал и ее муж - Дмитрий Исхаков. Он также присутствовал во время выступления в зале и искренне переживал за жену. А когда жюри присудило ей победу, в своём микроблоге мужчина написал: "Первое выступление и сразу первое место! Невероятно!" Следует отметить, что китайские зрители также остались от песни, да и от самой Полины Гагариной в полном восторге. Они даже дали ей весьма забавное прозвище - "стеклянная сестра", которым теперь называют певицу все её близкие.

Но, расслабляться рано, ведь впереди ещё целых семь этапов. А само шоу продлиться до середины весны. И, многие считают, что у нашей соотечественницы есть все шансы стать победительницей этого конкурса. Сама же Полина говорит, что победа здесь будет означать завоевание азиатской сцены. Так что в перерывах между репетициями исполнительница даже начала изучать китайский язык.