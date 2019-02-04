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Полина Гагарина победила в первом этапе китайского музыкального конкурса


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Полина Гагарина покоряет китайскую сцену. Певица приняла участие в самом популярном азиатском музыкальном шоу "Singer" и смогла добиться на нём внушительных результатов, став победительницей первого этапа.

Своими эмоциями исполнительница поделилась через социальную сеть Instagram. Там Полина выложила пост, в котором рассказала, что речь об участии в этом шоу шла уже давно. Однако из-за обстоятельств и плотной занятости осуществить задуманное долго не получалось. И только в этом году певица, наконец, решилась испробовать свои силы. И, судя по всему, не зря.

Первой песней, которая и принесла ей успех у азиатского зрителя, стала любимая миллионами "Кукушка". Полина исполняла ее на родном языке, так как это не противоречит условиям конкурса. К слову сказать, в "Singer" принимают участие только уже состоявшиеся артисты, которые имеют свой репертуар и сложившийся образ. Но петь свои композиции они не имеют права. В ротации шоу только всем известные международные хиты.

Поддержать Полину на конкурсе приехал и ее муж - Дмитрий Исхаков. Он также присутствовал во время выступления в зале и искренне переживал за жену. А когда жюри присудило ей победу, в своём микроблоге мужчина написал: "Первое выступление и сразу первое место! Невероятно!" Следует отметить, что китайские зрители также остались от песни, да и от самой Полины Гагариной в полном восторге. Они даже дали ей весьма забавное прозвище - "стеклянная сестра", которым теперь называют певицу все её близкие.

Но, расслабляться рано, ведь впереди ещё целых семь этапов. А само шоу продлиться до середины весны. И, многие считают, что у нашей соотечественницы есть все шансы стать победительницей этого конкурса. Сама же Полина говорит, что победа здесь будет означать завоевание азиатской сцены. Так что в перерывах между репетициями исполнительница даже начала изучать китайский язык.

Краткая информация о Полине Гагариной

Имя: Полина Гагарина

Отчество: Сергеевна

День рождения: 27.03.1987

Возраст: 31 год

Место рождения: Москва, СССР

Рост: 164 см

Вес: 48 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: певица, автор песен

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0 Не нравится 0 Нравится 04.02.2019 Теги: Полина Гагарина

А вам нравится творчество Полины Гагариной? 5  

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  • Персикова / 05.02.19 12:22
    -
    1
    +
    Уважаемый автор-он-же-комментатор , вы уж если делаете вид , что вашу статью кто-то прокомментировал , то хотя бы : 1-меняйте стиль , а то видно, что одной рукой написано ; 2 - много ума не надо , чтобы написать их в разное время , а то за идиотов нас держите , катая комменты с разницей в 2 минуты.
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  • омг! / 05.02.19 10:48
    -
    2
    +
    шоу продлиТЬся. в клео ничего не меняется, все те же безграмотные бездари. главред видимо такой же
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  • Ольга / 04.02.19 18:32
    -
    0
    +
    Гагарину слушаю с удовольствием. У неё отличный репертуар, а голос, какого ни у кого нет на нашей сцене. "Кукушку" в свое время в машине просто заслушивалась. Особенно когда ездить приходилось далеко. Помню, как она у меня в магнитоле на всю громкость орала. И я вместе с ней. ))) И так раз по десять, а то и больше. Вот что значит народная любовь. Полине желаю удачи в конкурсе и надеюсь вместе с ней на её победу. Даже интересно, какие она еще песни будет исполнять.
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  • Вика / 04.02.19 18:27
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    0
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    Хорошее выступление, лично мне понравилось. Песня, конечно, немного обработана, но всё получилось неплохо. Особенно интересно было наблюдать за реакцией зрителей. У людей неподдельно глаза светились восторгом. Я все понимаю, что это шоу, но гордость брала, за то, что на сцене там именно наша исполнительница.
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  • АЯ / 04.02.19 18:22
    -
    0
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    Очень нравится! Она большая молодец! Талант, каких сейчас мало. И гордость за неё берёт, что выходит на мировой уровень. Молодец ,Полиночка, желаю тебе дальнейших успехов и победы в этом конкурсе. Держим кулачки.
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