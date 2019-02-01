Певица Катя Лель рассказала о встрече с инопланетянами

Популярная в середине нулевых годов певица Катя Лель еще в начале этой недели дала неожиданное интервью - в подростковом возрасте у неё был контакт с инопланетянами. Как и следовало ожидать, большинство читателей отнеслись к этой новости скептически. Однако, буквально вчера Екатерина дала еще одно интервью, в котором рассказала, что видит НЛО рядом с собой по сей день.

Первая встреча певицы с представителями инопланетной расы произошла ещё в 16 лет. Тогда девушка вместе со своими родителями жила в Нальчике. И вот в один прекрасный вечер Катя, а также её близкие, увидели за окном странное свечение, после которого у будущей исполнительницы наступило забвение. А когда она пришла в себя, то родная сестра Ира указала ей на отсутствие нескольких зубов. По словам Екатерины, никакой боли или крови она не чувствовала. Зубы же изо рта просто исчезли. А вместо них у певицы появился неожиданный дар слышать различные голоса, и способность предчувствовать беду. А самое главное, у девушки открылся музыкальный талант, который она и поспешила развивать.

Но и это ещё не всё. По признанию Кати Лель, по сей день ей часто приходится видеть НЛО относительно недалеко от себя. Более того, видят его и ее самые близкие люди - муж и дочь. А еще у семьи есть многочисленные видеосъёмки, которые исполнительница делает собственноручно, когда замечает поблизости неопознанный летающий объект. При этом, понимая, какую реакцию вызовут ее слова, артистка призывает не смеяться над ней и ее историей. "Лучше уважать друг друга и ко всему относиться спокойно", - призывает певица.

Впрочем, со стороны интернет-пользователей интервью Кати Лель вызывает как минимум недоумение. Кто-то считает, что это происки желтой прессы, а кто-то, напротив, думает, что таким образом исполнительница решила привлечь к себе внимание и возродить былую славу.