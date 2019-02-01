Певица Катя Лель рассказала о встрече с инопланетянами
0 0
Популярная в середине нулевых годов певица Катя Лель еще в начале этой недели дала неожиданное интервью - в подростковом возрасте у неё был контакт с инопланетянами. Как и следовало ожидать, большинство читателей отнеслись к этой новости скептически. Однако, буквально вчера Екатерина дала еще одно интервью, в котором рассказала, что видит НЛО рядом с собой по сей день.
Первая встреча певицы с представителями инопланетной расы произошла ещё в 16 лет. Тогда девушка вместе со своими родителями жила в Нальчике. И вот в один прекрасный вечер Катя, а также её близкие, увидели за окном странное свечение, после которого у будущей исполнительницы наступило забвение. А когда она пришла в себя, то родная сестра Ира указала ей на отсутствие нескольких зубов. По словам Екатерины, никакой боли или крови она не чувствовала. Зубы же изо рта просто исчезли. А вместо них у певицы появился неожиданный дар слышать различные голоса, и способность предчувствовать беду. А самое главное, у девушки открылся музыкальный талант, который она и поспешила развивать.
Но и это ещё не всё. По признанию Кати Лель, по сей день ей часто приходится видеть НЛО относительно недалеко от себя. Более того, видят его и ее самые близкие люди - муж и дочь. А еще у семьи есть многочисленные видеосъёмки, которые исполнительница делает собственноручно, когда замечает поблизости неопознанный летающий объект. При этом, понимая, какую реакцию вызовут ее слова, артистка призывает не смеяться над ней и ее историей. "Лучше уважать друг друга и ко всему относиться спокойно", - призывает певица.Впрочем, со стороны интернет-пользователей интервью Кати Лель вызывает как минимум недоумение. Кто-то считает, что это происки желтой прессы, а кто-то, напротив, думает, что таким образом исполнительница решила привлечь к себе внимание и возродить былую славу.
Краткая информация о Кате Лель
Имя: Катя Лель
Отчество: Николаевна
День рождения: 20.09.1974
Возраст: 44 года
Место рождения: г. Нальчик, Кабардино-Балкарская АССР
Рост: 164 см
Вес: 51 кг
Знак Зодиака: Дева
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: певица
Фотографии
Фотографии
А вы верите в НЛО? 4
-
121212 / 01.02.19 15:47Боже! На что только наши звёзды ради пиара не идут, что только не выдумают. Вот увидите, она с этой историей еще к Малахову пойдёт!
-
Ната Ульяновск / 01.02.19 15:45В НЛО не верю, но от души посмеялась сейчас. Это же надо такое придумать! А самое главное, судя по её голосу, она реально в это все верит! И мне это странно. Взрослый человек, а такие вещи рассказывает. Нет, я, конечно, не говорю что она врёт, может и правда было, мы же не знаем. Но, если честно, верится очень с трудом. Но Катя сегодня сделала мой день.
-
Солнечный зайчик / 01.02.19 15:43Что это такое я сейчас прочитала?! Не знаю даже что делать - смеяться, или пальцем у виска крутить. Катя Лель такая приятная женщина, семья у неё прекрасная. Что в жизни-то не хватает? Может, тролинг просто?