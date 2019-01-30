Супруга Елизавета простила Марату Башарову свой сломанный нос
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Марат Башаров и его третья супруга Елизавета Шевыркова помирились после того, как несколько недель назад актер во время семейной потасовки сломал девушке нос.
Всё это время ни от Марата, ни от Лизы никаких комментариев по поводу случившегося не поступало, а поклонникам только и оставалось гадать, что же будет дальше с этой красивой парой. Но, похоже в этот раз всё обошлось и супруги вновь начали появляться на публике рука об руку. Причём выглядят они вполне счастливыми и довольными жизнью, ни на минуту не отходят друг от друга и всячески демонстрируют тёплые отношения между собой. И как признаются коллеги актера, на них просто приятно смотреть.
А поклонники в свою очередь продолжают гадать, как после всего случившегося пара смогла сохранить отношения. Ведь со слов брата Елизаветы - Фёдора, который и сообщил перед Новым годом, что она пострадала от руки супруга и находится в больнице, девушка планировала подать на развод и написать на Башарова заявление в полицию. Однако, ничего из этого Шевыркова делать не стала. Хотя известно, что пока она залечивала нос и душевные раны, её супруг отдыхал в Европе на популярном горнолыжном курорте.
Впрочем, многие уверены, что актеру по возвращению всё-таки удалось вымолить у Лизы прощение. К тому же, огромное значение имеет и тот факт, что в семье подрастает маленький ребёнок - сын Елизаветы и Марата Марсель. Тем более, супруга артиста признаётся, что как, отец - Башаров просто замечательный. Он не жалеет времени на малыша и готов проводить с ним каждую свободную минуту. Скорее всего, именно это и послужило основной причиной для сохранения брака.
Напомним, Марат Башаров и Лиза Шевыркова стали мужем и женой сравнительно недавно, в сентябре 2017 года. До этого молодые люди активно общались в социальных сетях и даже предпринимали попытки встретиться. Однако настоящие чувства пришли в их жизни значительно позже.
Краткая информация о Марате Башарове
Имя: Марат Башаров
Отчество: Алимжанович
День рождения: 22.08.1974
Возраст: 44 года
Место рождения: Москва
Рост: 184 см
Вес: 80 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: актер, телеведущий
Фотографии
Фотографии
А вы смогли бы простить такое? 5
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Да / 30.01.19 22:58Сломала бы ему нос, а потом попросила бы прощения)
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Лада / 30.01.19 21:07Видят её глазки, что хавает. Хороший он не надолго. На что она надеется, непонятно.
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АЯ / 30.01.19 20:19Так и хочется сказать: беги, Лиза, беги! С этим мужчиной тебя ждет только боль и слёзы. Марат прекрасный актёр, но, к сожалению, жестокий человек. Беги!!!
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Алина Ярославль / 30.01.19 20:16Чего тут гадать?! Ради маленького ребёнка она его простила. Скорее всего, всё понимает и на самом деле ни на что особо не надеется. Просто живет сегодняшним днем. Так поступают миллионы женщин в нашей стране, страдающие от семейного насилия и растящие детей с тиранами-мужьями.
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Реалистка / 30.01.19 20:14Я просто поражаюсь нашим отчаянным русским женщинам! Вот была у него и одна, а потом и вторая жена. И обеих он также бил. И явно они его тоже сначала прощали, и повторялось это всё снова и снова, пока женщины в ужасе не сбегали. И для этой супруги первый тревожный звоночек в виде сломанного носа уже прозвенел. Но, синдром жертвы видимо не даёт Лизе покоя и она полная надежд на светлое будущее возвращается к мужу, уверенная, что никогда ничего подобного он больше себе не позволит. Мол любовь всё победит. Не будет такого Лиза, и очень скоро ты это поймёшь. Извините, если чересчур цинично.