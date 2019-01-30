Супруга Елизавета простила Марату Башарову свой сломанный нос

Марат Башаров и его третья супруга Елизавета Шевыркова помирились после того, как несколько недель назад актер во время семейной потасовки сломал девушке нос.

Всё это время ни от Марата, ни от Лизы никаких комментариев по поводу случившегося не поступало, а поклонникам только и оставалось гадать, что же будет дальше с этой красивой парой. Но, похоже в этот раз всё обошлось и супруги вновь начали появляться на публике рука об руку. Причём выглядят они вполне счастливыми и довольными жизнью, ни на минуту не отходят друг от друга и всячески демонстрируют тёплые отношения между собой. И как признаются коллеги актера, на них просто приятно смотреть.

А поклонники в свою очередь продолжают гадать, как после всего случившегося пара смогла сохранить отношения. Ведь со слов брата Елизаветы - Фёдора, который и сообщил перед Новым годом, что она пострадала от руки супруга и находится в больнице, девушка планировала подать на развод и написать на Башарова заявление в полицию. Однако, ничего из этого Шевыркова делать не стала. Хотя известно, что пока она залечивала нос и душевные раны, её супруг отдыхал в Европе на популярном горнолыжном курорте.

Впрочем, многие уверены, что актеру по возвращению всё-таки удалось вымолить у Лизы прощение. К тому же, огромное значение имеет и тот факт, что в семье подрастает маленький ребёнок - сын Елизаветы и Марата Марсель. Тем более, супруга артиста признаётся, что как, отец - Башаров просто замечательный. Он не жалеет времени на малыша и готов проводить с ним каждую свободную минуту. Скорее всего, именно это и послужило основной причиной для сохранения брака.

Напомним, Марат Башаров и Лиза Шевыркова стали мужем и женой сравнительно недавно, в сентябре 2017 года. До этого молодые люди активно общались в социальных сетях и даже предпринимали попытки встретиться. Однако настоящие чувства пришли в их жизни значительно позже.