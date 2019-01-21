Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский обвенчались

В последнее время Высоцкой и Кончаловскому приписывали расставание и развод, но как оказалось, истина далека от слухов. Пара решилась на неожиданный для всех шаг. Супруги обвенчались.

Для совершения таинства Юлия и Андрей выбрали псковский Троицкий собор. Прибыли они туда на автомобилях в сопровождении узкого круга друзей и родственников. Телеведущая, как и полагается, была облачена в платье белого цвета с юбкой в пол, длинными рукавами и скромным декольте. На голову Юлия надела фату. Андрей Кончаловский оделся в классический черный костюм.

Появившись на пороге храма, пара прошла в одно из помещений. Узнавших о событии журналистов в него не пустили. Таинство папарацци удалось запечатлеть лишь частично через окна в дверях. По окончании церемонии Юлия не сдержала эмоций и прослезилась.

Интересно, что телеведущая, которая обычно делится семейными событиями со своими подписчиками, в этот раз не обмолвилась ни словом о предстоящем для них важном шаге.

Почему супруги выбрали именно псковский храм, они не озвучили. Журналисты предполагают, что выбор пал не столько на собор, сколько на служащего в нем митрополита Тихона. Именно он является духовным наставником Владимира Путина. Здесь часто можно встретить и других публичных персон.

Напомним, официально Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский узаконили отношения 20 лет назад. У пары есть двое общих детей: мальчик и девочка. Дочь Юлии находится в тяжелом состоянии. Еще в 2013 году она попала в автомобильную аварию и впала в кому. Сейчас тема состояния и местонахождения девочки для журналистов табу. Родителям общаться на нее сложно и привлекать к ситуации общественное внимание они не хотят.