Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский обвенчались
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В последнее время Высоцкой и Кончаловскому приписывали расставание и развод, но как оказалось, истина далека от слухов. Пара решилась на неожиданный для всех шаг. Супруги обвенчались.
Для совершения таинства Юлия и Андрей выбрали псковский Троицкий собор. Прибыли они туда на автомобилях в сопровождении узкого круга друзей и родственников. Телеведущая, как и полагается, была облачена в платье белого цвета с юбкой в пол, длинными рукавами и скромным декольте. На голову Юлия надела фату. Андрей Кончаловский оделся в классический черный костюм.
Появившись на пороге храма, пара прошла в одно из помещений. Узнавших о событии журналистов в него не пустили. Таинство папарацци удалось запечатлеть лишь частично через окна в дверях. По окончании церемонии Юлия не сдержала эмоций и прослезилась.
Интересно, что телеведущая, которая обычно делится семейными событиями со своими подписчиками, в этот раз не обмолвилась ни словом о предстоящем для них важном шаге.
Почему супруги выбрали именно псковский храм, они не озвучили. Журналисты предполагают, что выбор пал не столько на собор, сколько на служащего в нем митрополита Тихона. Именно он является духовным наставником Владимира Путина. Здесь часто можно встретить и других публичных персон.
Напомним, официально Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский узаконили отношения 20 лет назад. У пары есть двое общих детей: мальчик и девочка. Дочь Юлии находится в тяжелом состоянии. Еще в 2013 году она попала в автомобильную аварию и впала в кому. Сейчас тема состояния и местонахождения девочки для журналистов табу. Родителям общаться на нее сложно и привлекать к ситуации общественное внимание они не хотят.
Краткая информация о Юлии Высоцкой
Имя: Юлия Высоцкая
Отчество: Александровна
День рождения: 16.08.1973
Возраст: 45 лет
Место рождения: г. Новочеркасск, Ростовская обл.
Рост: 174 см
Вес: 56 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: телеведущая, писательница
Фотографии
Фотографии
А как вы относитесь к таинству венчания? 5
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Я / 21.01.19 18:36Венчание это нечто особенное, к этому надо придти, морально и духовно, спустя годы ....когда ты на 100% уверен в своём партнере и как говорится проверено временем. А свадьба это так, весёлый праздник для друзей. Мы например обвенчались на 15 годовщину свадьбы. Это было просто волшебно и совершенно неописуемые чувства.
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Кулина Т. / 21.01.19 11:51Правильно они все сделали. Сначала нужно жизнь прожить, пройти огонь и воду, суметь простить грехи друг друга, найти пути взаимопонимания и только после можно задумываться о венчании и то, если внутренне к подобной духовности пришли.
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Светочка / 21.01.19 11:50А я считаю, что венчаться парам нужно сразу. Разводов было бы меньше, боялись бы.
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Kris LA / 21.01.19 11:49По мне, ерунда это все для пополнения бюджета духовенства.