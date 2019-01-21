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Сергей Соседов призывает людей не ходить на юбилейный концерт Пугачевой


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В программе «Выход в люди» Сергей Соседов прокомментировал предстоящий юбилейный концерт Аллы Пугачевой. Музыкальный критик отметил, что не удивлен резко взлетевшими ценами на выступление Примадонны. По его мнению, посмотреть на Аллу придет исключительно творческая богема, а также банкиры и другие состоятельные люди, которые готовы заплатить любую сумму за присутствие.

А вот со стороны Аллы Борисовны подобная организация юбилея выглядит неприличной. Соседов считает, что с ее репертуаром и голосом выходить на сцену уже не стоит.

Сергей отметил, что 20 лет назад Алла Борисовна давала живой концерт для поклонников, и уже тогда у нее не было должного голоса. На сегодняшний день вокальные данные артистки от способностей обычного человека мало чем отличаются. Критик призвал простых зрителей не идти на апрельское шоу и не тратить баснословные деньги попусту.

В отношении предстоящего концерта Пугачевой высказалась и Маша Распутина. Певица вспомнила, что именно благодаря Примадонне она пришла на сцену. Несмотря на это, ни на один сольный или сборный концерт, организованный Пугачевой, ее не приглашали.

Она уверена, что и в этот раз ничего подобного также не произойдет. Что касается стоимости билетов, по мнению Маши, они уж больно высоки. Певица отметила, что это отличный способ попрощаться и уйти с кучей денег для безбедной старости.

Пугачева со своей стороны никак не комментировала высказывания коллег по цеху и взлетевшую стоимость на билеты.


3 Не нравится 4 Нравится 21.01.2019 Теги: Сергей Соседов

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