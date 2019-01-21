Сергей Соседов призывает людей не ходить на юбилейный концерт Пугачевой
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В программе «Выход в люди» Сергей Соседов прокомментировал предстоящий юбилейный концерт Аллы Пугачевой. Музыкальный критик отметил, что не удивлен резко взлетевшими ценами на выступление Примадонны. По его мнению, посмотреть на Аллу придет исключительно творческая богема, а также банкиры и другие состоятельные люди, которые готовы заплатить любую сумму за присутствие.
А вот со стороны Аллы Борисовны подобная организация юбилея выглядит неприличной. Соседов считает, что с ее репертуаром и голосом выходить на сцену уже не стоит.
Сергей отметил, что 20 лет назад Алла Борисовна давала живой концерт для поклонников, и уже тогда у нее не было должного голоса. На сегодняшний день вокальные данные артистки от способностей обычного человека мало чем отличаются. Критик призвал простых зрителей не идти на апрельское шоу и не тратить баснословные деньги попусту.
В отношении предстоящего концерта Пугачевой высказалась и Маша Распутина. Певица вспомнила, что именно благодаря Примадонне она пришла на сцену. Несмотря на это, ни на один сольный или сборный концерт, организованный Пугачевой, ее не приглашали.
Она уверена, что и в этот раз ничего подобного также не произойдет. Что касается стоимости билетов, по мнению Маши, они уж больно высоки. Певица отметила, что это отличный способ попрощаться и уйти с кучей денег для безбедной старости.
Пугачева со своей стороны никак не комментировала высказывания коллег по цеху и взлетевшую стоимость на билеты.
Вы согласны с мнением Соседова и Распутиной? 6
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Персикова / 22.01.19 10:53Уходя уходи. Прощалась же уже, и не один раз...
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Nadya / 21.01.19 19:26Глядя на Пугачеву и слыша ее голос в последнее время, могу предположить что у нее была операция лазером на голосовые связки чтобы голос восстановить и сделать сильнее. Это делают у нас в Америке очень успешно людям в возрасте кому надо постоянно выступать, читать лекции итд. Так что я думаю Пугачева всех удивит на своем концерте. И еще у нее хороший пластический хирург, хорошо все подтягивает, не переборщивает.
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Марго / 21.01.19 11:06Как бы ни был мне неприятен Соседов, он, блин, прав!
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Рамзан / 21.01.19 11:06Действительно нет уже ни голоса, ни слуха. Уходи вовремя, чтобы помнили и почитали за талант.
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Пф-ф-ф / 21.01.19 11:05Ох, уже эти 30-летния прощания со сценой…..
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