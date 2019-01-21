Андрей Аршавин впервые за 5 лет встретился с детьми

Фотографии с сыновьями от Юлии Барановской Андрей опубликовал в своем аккаунте инстаграм. По сториз и постам понятно, что отец провел немало времени с мальчиками. Они вместе сходили на тренировку и после этого пообедали. Обычный день любого другого отца в случае с Андреем оказался настоящим событием. По словам его бывшей гражданской жены, последние 5 лет футболист не общался и не виделся с детьми.

Юлия считает, что это было осознанным решением самого Андрея. Она этим встречам никак не препятствовала.

В свое время Алиса Казьмина рассказывала подписчикам, что она против общения мужа с Юлией и их общими отпрысками. Как писала женщина, Аршавин также не изъявляет подобного желания.

Большинство комментаторов, увидев фото Андрея с сыновьями, похвалили его и выразили надежду, что это не разовая акция, и папа начнет постепенно интересоваться жизнью детей.

Напомним, что от Юлии Барановской Аршавин ушел, когда та была беременна третьим ребенком. На выписку он не пришел и, если верить словам Юлии, младшего сына так и не видел. Получается, что это было его первое знакомство с младшим ребенком, который по иронии судьбы – вылитая копия своего папы.

Если верить словам Алисы Казьминой, теперь футболист совершенно не интересуется делами их общей дочери. Вместе они не живут уже несколько месяцев, и он за все это время ни разу не позвонил, чтобы спросить о ребенке.