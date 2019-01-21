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Андрей Аршавин впервые за 5 лет встретился с детьми


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Фотографии с сыновьями от Юлии Барановской Андрей опубликовал в своем аккаунте инстаграм. По сториз и постам понятно, что отец провел немало времени с мальчиками. Они вместе сходили на тренировку и после этого пообедали. Обычный день любого другого отца в случае с Андреем оказался настоящим событием. По словам его бывшей гражданской жены, последние 5 лет футболист не общался и не виделся с детьми.

Юлия считает, что это было осознанным решением самого Андрея. Она этим встречам никак не препятствовала.

В свое время Алиса Казьмина рассказывала подписчикам, что она против общения мужа с Юлией и их общими отпрысками. Как писала женщина, Аршавин также не изъявляет подобного желания.

Большинство комментаторов, увидев фото Андрея с сыновьями, похвалили его и выразили надежду, что это не разовая акция, и папа начнет постепенно интересоваться жизнью детей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мои клоны!!!!!люблю вас!!!!❤️❤️❤️

Публикация от Andrey Arshavin (@andrey.arshavin10)

Напомним, что от Юлии Барановской Аршавин ушел, когда та была беременна третьим ребенком. На выписку он не пришел и, если верить словам Юлии, младшего сына так и не видел. Получается, что это было его первое знакомство с младшим ребенком, который по иронии судьбы – вылитая копия своего папы.  

Если верить словам Алисы Казьминой, теперь футболист совершенно не интересуется делами их общей дочери. Вместе они не живут уже несколько месяцев, и он за все это время ни разу не позвонил, чтобы спросить о ребенке.

Краткая информация об Андрее Аршавине

Имя: Андрей Аршавин

Отчество: Сергеевич

День рождения: 29.05.1981

Возраст: 37 лет

Место рождения: Ленинград

Рост: 172 см

Вес: 71 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: футболист

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1 Не нравится 1 Нравится 21.01.2019 Теги: Андрей Аршавин

Как вы считаете, после развода с Алисой Андрей начнет общаться с детьми от Барановской? 5  

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