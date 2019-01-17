Полиция подтвердила, что Прилучный избил Агату Муцениеце

28 декабря перед самыми праздниками все новостные ленты пестрели заголовками, что в семье Павла Прилучного и Агаты Муцениеце разразился скандал. По слухам, актер избивал свою жену в их общем загородном доме. А очевидцы рассказывали, что видели у ворот особняка полицейскую машину.

Правда, вскоре после этого Агата начала возмущённо отрицать возникшие сплетни и откровенно иронизировать на эту тему: "Забыли написать, что Павел избил меня до смерти. Нет, не так, я вообще в коме. И вот моё любимое - что я уже два года беременна и никак не могу родить! И чей это вообще ребёнок? Занавес!" - делилась Муцениеце своими эмоциями с подписчиками. И большинство поклонников все-таки поверили супруге Прилучного, порадовавшись тому, что конфликт оказался неправдой. Помимо этого, отрицала ссору супругов и помощница Муцениеце. В интервью девушка заявила, что они пытаются разобраться с тем бредом, что был написан, а также раздумывают о том, чтобы привлечь журналиста, опубликовавшего эту новость, к ответственности. Отдельно она подчеркнула, что у актеров всё хорошо.

И всё-таки, журналисты сами решили связаться с сотрудниками МВД. И там подтвердили, что в указанное время их работники действительно выезжали по тому адресу, где находится дом семьи Прилучных. Со слов представителей правопорядка, 28 декабря на пульт дежурного поступил вызов от женщины, которая и сообщила что в соседнем доме в поселке Трувиль происходит семейный скандал с рукоприкладством. На вызов спешно выехал наряд полиции. Тогда все ограничилось лишь беседой с обоими супругами. А заявление женщина на своего мужа писать отказалась. В настоящее время ни Павел, ни Агата никак это сообщение не комментируют.

Напомним, что несколько месяцев назад Прилучный и Муцениеце расходились. Супруги отписывались друг от друга в социальных сетях и не общались. Однако, очень быстро конфликт удалось преодолеть, и семья воссоединилась.