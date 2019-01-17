Полиция подтвердила, что Прилучный избил Агату Муцениеце
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28 декабря перед самыми праздниками все новостные ленты пестрели заголовками, что в семье Павла Прилучного и Агаты Муцениеце разразился скандал. По слухам, актер избивал свою жену в их общем загородном доме. А очевидцы рассказывали, что видели у ворот особняка полицейскую машину.
Правда, вскоре после этого Агата начала возмущённо отрицать возникшие сплетни и откровенно иронизировать на эту тему: "Забыли написать, что Павел избил меня до смерти. Нет, не так, я вообще в коме. И вот моё любимое - что я уже два года беременна и никак не могу родить! И чей это вообще ребёнок? Занавес!" - делилась Муцениеце своими эмоциями с подписчиками. И большинство поклонников все-таки поверили супруге Прилучного, порадовавшись тому, что конфликт оказался неправдой. Помимо этого, отрицала ссору супругов и помощница Муцениеце. В интервью девушка заявила, что они пытаются разобраться с тем бредом, что был написан, а также раздумывают о том, чтобы привлечь журналиста, опубликовавшего эту новость, к ответственности. Отдельно она подчеркнула, что у актеров всё хорошо.
И всё-таки, журналисты сами решили связаться с сотрудниками МВД. И там подтвердили, что в указанное время их работники действительно выезжали по тому адресу, где находится дом семьи Прилучных. Со слов представителей правопорядка, 28 декабря на пульт дежурного поступил вызов от женщины, которая и сообщила что в соседнем доме в поселке Трувиль происходит семейный скандал с рукоприкладством. На вызов спешно выехал наряд полиции. Тогда все ограничилось лишь беседой с обоими супругами. А заявление женщина на своего мужа писать отказалась. В настоящее время ни Павел, ни Агата никак это сообщение не комментируют.
Напомним, что несколько месяцев назад Прилучный и Муцениеце расходились. Супруги отписывались друг от друга в социальных сетях и не общались. Однако, очень быстро конфликт удалось преодолеть, и семья воссоединилась.
Краткая информация о Павле Прилучном
Имя: Павел Прилучный
Отчество: Валерьевич
День рождения: 05.11.1987
Возраст: 31 год
Место рождения: г. Шымкент, Казахская ССР
Рост: 180 см
Вес: 65 кг
Знак Зодиака: Скорпион
Восточный гороскоп: Кролик
Деятельность: актер
Фотографии
Фотографии
А как вы считаете, почему Агата пытается скрыть конфликт? 10
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Нака Воронеж / 18.01.19 11:53Пролучный кажется злым и ревнивым. Искры нерастраченнын так и ссыпятся
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Ник / 18.01.19 11:29У нее был канал в Ютубе. Кхм, та ещё девица. Заносчивая, понтовая,деньги любит, снобка. Да и в "пока все дома" она ему слова не давала вставить. Достала его, явно. На скандал вызвала соседка наряд. Там не известно колотил он ее или она его. Может просто вещи об стену кидали. У меня соседи были- арендаторы. Поначалу думала, что он ее там избиваетт. Неприятный тип. Потом оказалось,что она. Он там плакал, потом мирились на все 5 этажей слышно было. Игрища.
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Игорь К. / 18.01.19 09:22С мужиками то этому "звездюку" подраться слабо - те быстро ему звездюлей отвесят, вот и лупит слабую женщину. Не мужчина он после этого, а так - петушок расфуфыренный.
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Ники / 18.01.19 07:38Терпеть этого Прилучного не могу, судя по всем интервью, заносчивый тип, прям корчит из себя "звезду"
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Юлька / 17.01.19 19:24Какая же они красивая пара! И чего этому Прилучному не хватает?! Хорошая работа, красавица жена, замечательные дети - живи да радуйся!
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1111 / 17.01.19 19:22Я тоже считаю, что это исключительно ради детей. Действительно, многие женщины предпочитают терпеть побои, пьянство, измены ради детей и сохранения полноценной семьи. Но ведь это ужасно. Правда, не стоило и Агате давать такую глупую реакцию. Зачем делать из людей дураков и писать ерунду на своей страничке. Все же всё прекрасно понимают, что полиция к ним не чай пить приезжала.
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Эльвира Ульяновск / 17.01.19 19:17Думаю, что исключительно ради детей она не стала афишировать ситуацию. У нас в стране так миллионы женщин живут, побои терпят, лишь бы дети с отцом росли. А вообще конечно я в шоке! Прилучный оказался редкостный гад. Ещё один Башаров в актерской тусовке. Девочка двоих детей ему родила, а он её дубасит перед Новым годом. Никогда таких мужиков не пойму. По мне, они недолюди. И какой бы Прилучный талантливый актёр ни был, как бы я не восхищалась его роль в "Мажоре", как человек и мужчина он упал в моих глазах ниже плинтуса.