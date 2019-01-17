Джастин Бибер и Хейли Болдуин назвали дату свадьбы
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Друзья и родственники Джастина Бибера и Хейли Болдуин получили пригласительные на свадьбу. Долгожданное событие состоится 28 февраля 2019 года. Место празднования в тексте приглашения влюбленные не указали. По всей видимости, они не хотят присутствия папарацци и локацию, где состоится вечеринка, озвучат гостям позже.
Несмотря на то, что пара не распространяется на тему личной жизни, по отдельным постам, высказываниям влюбленных и собранным журналистами фактам похоже, что Джастин Бибер и Хейли Болдуин официально уже узаконили свои отношения.
Еще в начале осени Хейли была замечена возле здания регистрации браков. Комментировать как-либо эту ситуацию тогда она отказалась. Однако в ноябрьских постах и сториз модель неоднократно называла Джастина мужем и сменила свою фамилию на его.
Буквально через несколько дней в своем обращении в социальных сетях Джастин также назвал Хейли своей женой. Примерно в это же время модель несколько раз попадала в объективы камер папарацци. Бдительные фотографы отмечали, что на пальце девушки красуется уже не помолвочное, а обручальное кольцо.
Чем вызвана такая таинственность, журналисты недоумевают. В самом начале они приписывали Хейли беременность, но со временем эти предположения не подтвердились. Теперь же у представителей СМИ новая задача: они пытаются выяснить, где пара собирается устраивать пышное торжество.
Пока что большинство сходятся во мнении, что шумная вечеринка пройдет в Канаде, где Джастин и Хейли уже купили дом. По мнению представителей СМИ, это идеальная локация для свадебных фото, поскольку рядом с виллой влюбленных располагается одно из красивейших озер страны.
Краткая информация о Джастине Бибере
Имя: Джастин Бибер
День рождения: 01.03.1994
Возраст: 24 года
Место рождения: г. Стредфорд, п. Онтарио, Канада
Рост: 170 см
Вес: 62 кг
Знак Зодиака: Рыбы
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: певец, актер
Фотографии
Фотографии
Как вы думаете, Хейли и Джастин действительно расписались? 4
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Мика_17 / 17.01.19 20:11Когда число разводов неуклонно растет, к чему это пускание пыли в глаза? Расписались бы и всем привет.
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Киса / 17.01.19 19:56Сейчас молодежь не желает таких пышных торжеств. Нет этой запыленности нафталиновой в головах и, слава Богу! Пышная свадьба – это уже китч. Могли бы и не играть в угоду всем.
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Ya / 17.01.19 19:51Когда число разводов неуклонно растет, к чему это пускание пыли в глаза? Расписались бы и всем привет.