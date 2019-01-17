Джастин Бибер и Хейли Болдуин назвали дату свадьбы

Друзья и родственники Джастина Бибера и Хейли Болдуин получили пригласительные на свадьбу. Долгожданное событие состоится 28 февраля 2019 года. Место празднования в тексте приглашения влюбленные не указали. По всей видимости, они не хотят присутствия папарацци и локацию, где состоится вечеринка, озвучат гостям позже.

Несмотря на то, что пара не распространяется на тему личной жизни, по отдельным постам, высказываниям влюбленных и собранным журналистами фактам похоже, что Джастин Бибер и Хейли Болдуин официально уже узаконили свои отношения.

Еще в начале осени Хейли была замечена возле здания регистрации браков. Комментировать как-либо эту ситуацию тогда она отказалась. Однако в ноябрьских постах и сториз модель неоднократно называла Джастина мужем и сменила свою фамилию на его.

Буквально через несколько дней в своем обращении в социальных сетях Джастин также назвал Хейли своей женой. Примерно в это же время модель несколько раз попадала в объективы камер папарацци. Бдительные фотографы отмечали, что на пальце девушки красуется уже не помолвочное, а обручальное кольцо.

Чем вызвана такая таинственность, журналисты недоумевают. В самом начале они приписывали Хейли беременность, но со временем эти предположения не подтвердились. Теперь же у представителей СМИ новая задача: они пытаются выяснить, где пара собирается устраивать пышное торжество.

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Пока что большинство сходятся во мнении, что шумная вечеринка пройдет в Канаде, где Джастин и Хейли уже купили дом. По мнению представителей СМИ, это идеальная локация для свадебных фото, поскольку рядом с виллой влюбленных располагается одно из красивейших озер страны.