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Наталья Фриске подает с суд за выдумки про Жанну


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Сестра Жанны Фриске - Наталья готовится подать в суд на новостной портал Vista News за то, что его сотрудники то и дело распространяют про Жанну неправдоподобные слухи, читать которые близким родственникам певицы очень болезненно. Цель девушки - отсудить миллион рублей.

Vista News позиционируют себя независимым информационным порталом. Но, это не помешало им в конце 2018 года распространить новость, что ушедшую из жизни 15 июня 2015 года певицу якобы видели живой на следующий день после похорон, прогуливающейся в парке вместе со своим гражданским мужем Дмитрием Шепелевым. Именно этот намёк на то, что Жанна жива, и разозлил её сестру Наталью.

Более того, портал уже неоднократно до этого публиковал новости, якобы раскрывающие какие-то факты из жизни Жанны, не имеющие ничего общего с действительностью. Например, про приворот, или про призраков в квартире исполнительницы. "На многие статьи мы закрывали глаза", - делится эмоциями Наталья Фриске. -" Но больше молчать невозможно: накипело!"  Ведь семье до сих пор очень тяжело дается смерть Жанны. А такие "новости" могут подорвать и без того шаткое здоровье родителей. По её словам, отец, Владимир Борисович, очень много времени проводит в Интернете и читать там такую ерунду ему крайне нежелательно. Именно поэтому девушка и решила подать на издание в суд. Тем более, что последней выдумкой Vista News стало предположение, что Жанна в настоящее время живет на острове Шри-Ланка. Хотя на самом деле туда сейчас перебралась Наталья вместе с мужем, чтобы строить и развивать свой бизнес.

В ближайшем будущем в судебном порядке от портала будет потребовано опровержение. Если же такового не последует, тогда Наталья и ее адвокат подадут иск в суд по 152 статья Гражданского Кодекса. А также потребуют компенсацию в размере миллиона рублей. Основным же доказательством того, что всё написанное Vista News - вымысел, послужит свидетельство о смерти Жанны.

Краткая информация о Жанне Фриске

Имя: Жанна Фриске

Отчество: Владимировна

День рождения: 08.07.1974

Годы жизни: 44 года

Дата смерти: 15.06.2015

Место захоронения: Балашиха, Николо-Архангельское кладбище

Причина смерти: рак мозга

Место рождения: г. Москва

Рост: 166 см

Вес: 0 кг

Знак Зодиака: Рак

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: певица, актриса

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0 Не нравится 0 Нравится 14.01.2019 Теги: Жанна Фриске

А как вы считаете, правильно ли поступает Наталья, решив подать в суд? 3  

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  • Мираж / 15.01.19 05:17
    -
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    Сами небось всю эту муть сочиняют, чтобы имя на устах было и на этом фоне отхватить свой кусок.
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  • Жужа / 15.01.19 00:28
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    Прекрасная певица и просто красивая женщина. Как невообразимо жаль, что она так рано ушла из жизни, не успев насладиться материнством.
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  • Мари / 15.01.19 00:18
    -
    1
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    Семье Фриске самим для начала следует вернуть долги, а уж потом взыскивать их с других. А то какие-то двойные стандарты получаются. Память Жанны они чтят, но вот деньги, которые всей страной собирались на ее лечение, возвращать не собираются. И все равно получается, что ее имя в этом ключе треплется. Закрыли бы уже этот вопрос, чтобы она покоилась с миром.
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