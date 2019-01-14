Наталья Фриске подает с суд за выдумки про Жанну

Сестра Жанны Фриске - Наталья готовится подать в суд на новостной портал Vista News за то, что его сотрудники то и дело распространяют про Жанну неправдоподобные слухи, читать которые близким родственникам певицы очень болезненно. Цель девушки - отсудить миллион рублей.

Vista News позиционируют себя независимым информационным порталом. Но, это не помешало им в конце 2018 года распространить новость, что ушедшую из жизни 15 июня 2015 года певицу якобы видели живой на следующий день после похорон, прогуливающейся в парке вместе со своим гражданским мужем Дмитрием Шепелевым. Именно этот намёк на то, что Жанна жива, и разозлил её сестру Наталью.

Более того, портал уже неоднократно до этого публиковал новости, якобы раскрывающие какие-то факты из жизни Жанны, не имеющие ничего общего с действительностью. Например, про приворот, или про призраков в квартире исполнительницы. "На многие статьи мы закрывали глаза", - делится эмоциями Наталья Фриске. -" Но больше молчать невозможно: накипело!" Ведь семье до сих пор очень тяжело дается смерть Жанны. А такие "новости" могут подорвать и без того шаткое здоровье родителей. По её словам, отец, Владимир Борисович, очень много времени проводит в Интернете и читать там такую ерунду ему крайне нежелательно. Именно поэтому девушка и решила подать на издание в суд. Тем более, что последней выдумкой Vista News стало предположение, что Жанна в настоящее время живет на острове Шри-Ланка. Хотя на самом деле туда сейчас перебралась Наталья вместе с мужем, чтобы строить и развивать свой бизнес.

В ближайшем будущем в судебном порядке от портала будет потребовано опровержение. Если же такового не последует, тогда Наталья и ее адвокат подадут иск в суд по 152 статья Гражданского Кодекса. А также потребуют компенсацию в размере миллиона рублей. Основным же доказательством того, что всё написанное Vista News - вымысел, послужит свидетельство о смерти Жанны.