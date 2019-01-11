Бывшая возлюбленная Гуфа подает в суд на Леру Фрост
1 1
Бывшая любовница рэпера Гуфа Яна Шевцова вновь оказалась в эпицентре скандала. Однако, в этот раз известный исполнитель здесь ни при чём. Так, в настоящее время девушка готовится подать в суд на бывшую участницу "Дома-2" Леру Фрост за клевету.
Всё началось несколько дней назад, когда в Сети появились слухи, что на "Доме-2" есть участник со смертельным заболеванием. Как вскоре выяснилось, речь шла о бывшей возлюбленной рэпера Гуфа Яне Шевцовой, которая стала известной благодаря тому, что состояла в отношениях с Алексеем Долматовым (Гуфом) ещё будучи несовершеннолетней. После того, как страсти между ней и исполнителем немного улеглись, девушка решила податься на главную телестройку страны, чтобы попробовать построить там новые отношения. И надо сказать, что Яна достаточно быстро сумела привлечь внимание противоположного пола к себе. Однако, неожиданное заявление Леры Фрост поставило пребывание Шевцовой на проекте под угрозу.
Так, Фрост заявила, что очень сильно разочаровалась в "Доме-2" из-за того, что руководство приняло на площадку участницу без необходимой справки, подтверждающей отсутствие ВИЧ-инфекции. Позже она добавила, что точно знает, что Шевцова является носительницей этого заболевания, а значит её срочно надо удалить с проекта. А вскоре в Интернете появилась информация, что руководство шоу прислушалось к словам Фрост и Яна покинула телестройку.
Правда сама Шевцова всё это категорически отрицает и в настоящее время готовится подать иск в суд за клевету. Девушка утверждает, что может пойти в любую больницу и сдать там анализы, чтобы доказать, что абсолютно здорова. А вот Лере Фрост придётся ответить за свою ложь по закону. Напомним, Шевцова заявляет, что она сама по образованию юрист, поэтому привлечь экс-участницу "Дома-2" к ответственности для неё не составит никаких проблем.
А Вы смотрите "Дом-2"? 3
-
olyamiz / 11.01.19 23:28Ну очень неприятная особа. Отталкивающая внешность, омерзительное поведение. Вот даже для "Дома - 2" ее раскрепощенность (и это я сейчас самое мягкое слово подобрала) - перебор. Надеюсь, ее действительно выгнали. Но про болезнь мне кажется утка все-таки. Там же эта Фрост сохла по мальчику, к которому пришла Шевцова. Вот Лерка и рихнулась от ревности.
-
Я / 11.01.19 23:20Я смотрела "Дом-2" до определенного момента, пока туда поголовно не стали приходить такие вот Яны. Вы меня конечно сейчас извините, то это просто полный пи...ц! И откуда такая "красота" только выискалась? А ведь нам приходится на нее смотреть, про нее читать. А что интереснее всего, эта девица называют себя юристом. ЮРИСТОМ, Карл! Вот я бы лично назвала ее кем угодно, но только не юристом. Много еще чего хочу сказать, но не буду этого делать, не вижу смысла.
-
Кеп / 11.01.19 23:15Все это, конечно, замечательно. Но я одного не могу понять: ей же 18 правильно? Откуда у нее полноценное юридическое образование? На вундеркинда-то она не тянет совсем никак.