 
 
 

 
 
На главную
 
 

Бывшая возлюбленная Гуфа подает в суд на Леру Фрост


1 1

Бывшая любовница рэпера Гуфа Яна Шевцова вновь оказалась в эпицентре скандала. Однако, в этот раз известный исполнитель здесь ни при чём. Так, в настоящее время девушка готовится подать в суд на бывшую участницу "Дома-2" Леру Фрост за клевету.

Всё началось несколько дней назад, когда в Сети появились слухи, что на "Доме-2" есть участник со смертельным заболеванием. Как вскоре выяснилось, речь шла о бывшей возлюбленной рэпера Гуфа Яне Шевцовой, которая стала известной благодаря тому, что состояла в отношениях с Алексеем Долматовым (Гуфом) ещё будучи несовершеннолетней. После того, как страсти между ней и исполнителем немного улеглись, девушка решила податься на главную телестройку страны, чтобы попробовать построить там новые отношения. И надо сказать, что Яна достаточно быстро сумела привлечь внимание противоположного пола к себе. Однако, неожиданное заявление Леры Фрост поставило пребывание Шевцовой на проекте под угрозу.

Так, Фрост заявила, что очень сильно разочаровалась в "Доме-2" из-за того, что руководство приняло на площадку участницу без необходимой справки, подтверждающей отсутствие ВИЧ-инфекции. Позже она добавила, что точно знает, что Шевцова является носительницей этого заболевания, а значит её срочно надо удалить с проекта. А вскоре в Интернете появилась информация, что руководство шоу прислушалось к словам Фрост и Яна покинула телестройку.

Правда сама Шевцова всё это категорически отрицает и в настоящее время готовится подать иск в суд за клевету. Девушка утверждает, что может пойти в любую больницу и сдать там анализы, чтобы доказать, что абсолютно здорова. А вот Лере Фрост придётся ответить за свою ложь по закону. Напомним, Шевцова заявляет, что она сама по образованию юрист, поэтому привлечь экс-участницу "Дома-2" к ответственности для неё не составит никаких проблем.

 


1 Не нравится 1 Нравится 11.01.2019 Теги: Алексей Долматов

А Вы смотрите "Дом-2"? 3  

Оставить комментарий
  • olyamiz / 11.01.19 23:28
    -
    1
    +
    Ну очень неприятная особа. Отталкивающая внешность, омерзительное поведение. Вот даже для "Дома - 2" ее раскрепощенность (и это я сейчас самое мягкое слово подобрала) - перебор. Надеюсь, ее действительно выгнали. Но про болезнь мне кажется утка все-таки. Там же эта Фрост сохла по мальчику, к которому пришла Шевцова. Вот Лерка и рихнулась от ревности.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Я / 11.01.19 23:20
    -
    1
    +
    Я смотрела "Дом-2" до определенного момента, пока туда поголовно не стали приходить такие вот Яны. Вы меня конечно сейчас извините, то это просто полный пи...ц! И откуда такая "красота" только выискалась? А ведь нам приходится на нее смотреть, про нее читать. А что интереснее всего, эта девица называют себя юристом. ЮРИСТОМ, Карл! Вот я бы лично назвала ее кем угодно, но только не юристом. Много еще чего хочу сказать, но не буду этого делать, не вижу смысла.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Кеп / 11.01.19 23:15
    -
    4
    +
    Все это, конечно, замечательно. Но я одного не могу понять: ей же 18 правильно? Откуда у нее полноценное юридическое образование? На вундеркинда-то она не тянет совсем никак.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору