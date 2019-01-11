Бывшая возлюбленная Гуфа подает в суд на Леру Фрост

Бывшая любовница рэпера Гуфа Яна Шевцова вновь оказалась в эпицентре скандала. Однако, в этот раз известный исполнитель здесь ни при чём. Так, в настоящее время девушка готовится подать в суд на бывшую участницу "Дома-2" Леру Фрост за клевету.

Всё началось несколько дней назад, когда в Сети появились слухи, что на "Доме-2" есть участник со смертельным заболеванием. Как вскоре выяснилось, речь шла о бывшей возлюбленной рэпера Гуфа Яне Шевцовой, которая стала известной благодаря тому, что состояла в отношениях с Алексеем Долматовым (Гуфом) ещё будучи несовершеннолетней. После того, как страсти между ней и исполнителем немного улеглись, девушка решила податься на главную телестройку страны, чтобы попробовать построить там новые отношения. И надо сказать, что Яна достаточно быстро сумела привлечь внимание противоположного пола к себе. Однако, неожиданное заявление Леры Фрост поставило пребывание Шевцовой на проекте под угрозу.

Так, Фрост заявила, что очень сильно разочаровалась в "Доме-2" из-за того, что руководство приняло на площадку участницу без необходимой справки, подтверждающей отсутствие ВИЧ-инфекции. Позже она добавила, что точно знает, что Шевцова является носительницей этого заболевания, а значит её срочно надо удалить с проекта. А вскоре в Интернете появилась информация, что руководство шоу прислушалось к словам Фрост и Яна покинула телестройку.

Правда сама Шевцова всё это категорически отрицает и в настоящее время готовится подать иск в суд за клевету. Девушка утверждает, что может пойти в любую больницу и сдать там анализы, чтобы доказать, что абсолютно здорова. А вот Лере Фрост придётся ответить за свою ложь по закону. Напомним, Шевцова заявляет, что она сама по образованию юрист, поэтому привлечь экс-участницу "Дома-2" к ответственности для неё не составит никаких проблем.