Блогер Лена Миро ополчилась против Билана и Рудковской

Дима Билан, Яна Рудковская и Лена Миро - вот главные герои скандала, который в настоящее время еще только набирает обороты.

А всё началось с безобидного по своей сути высказывания Димы Билана, в котором он заявил, что не имеет ничего против цензуры на российской сцене. По мнению певца, эта мера уменьшит ту вседозволенность, которая царит сейчас среди молодых представителей отечественного шоу-бизнеса. По каким-то причинам, мнение Билана очень не понравилось Лене Миро - блогеру, славящемуся своими скандальными заявлениями в отношении звёзд российской эстрады. И, недолго думая, Миро ответила певцу в свойственной ей манере. Если говорить конкретнее, то блогер заявила, что у того же Билана "сопливый нос от стирального порошка" и вообще, "трэш" на российской сцене воцарился в том числе и благодаря его продюсеру Яне Рудковской.

В ответ на это Дмитрий Билан записал для Миро видеообращение, в котором заявил, что Елена привыкла "паразитировать на своих оппонентах" и делает себе имя исключительно на грязных комментариях о более известных людях. На что Миро распылилась ещё больше и втянула в тему наркотиков Яну Рудковскую, намекнув, что известный продюсер явно имеет к ним отношение. Елена тут же вспомнила Алесю Кафельникову, которая недавно рассказала о том, как впервые начала употреблять. А тот факт, что Рудковская является крёстной матерью Кафельниковой заставил Миро считать, что именно Яна и способствовала пагубному увлечению своей крестницы.

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Естественно, мимо такого обвинения в свой адрес продюсер Билана пройти не смогла. Рудковская вмешалась в конфликт между своим подопечным и блогером, заявив что едва Елена окажется в России, как её будут ждать иски о клевете и защите чести и достоинства. По её мнению, исправительные работы явно окажутся для Миро полезными. А выскажись она о ком-то так в Голландии, то ее бы ждал штраф в миллион долларов.