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Блогер Лена Миро ополчилась против Билана и Рудковской


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Дима Билан, Яна Рудковская и Лена Миро - вот главные герои скандала, который в настоящее время еще только набирает обороты.

А всё началось с безобидного по своей сути высказывания Димы Билана, в котором он заявил, что не имеет ничего против цензуры на российской сцене.  По мнению певца, эта мера уменьшит ту вседозволенность, которая царит сейчас среди молодых представителей отечественного шоу-бизнеса. По каким-то причинам, мнение Билана очень не понравилось Лене Миро - блогеру, славящемуся своими скандальными заявлениями в отношении звёзд российской эстрады. И, недолго думая, Миро ответила  певцу в свойственной ей манере. Если говорить конкретнее, то блогер заявила, что у того же Билана "сопливый нос от стирального порошка" и вообще, "трэш" на российской сцене воцарился в том числе и благодаря его продюсеру Яне Рудковской.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ну собственно , каникулы для того и есть чтобы было время на -ответить 😏Все мое письмо не отобразилось у Елены в комментариях - Видимо сработало стоп-слово в настройках комментария Инстаграмм😉🤷🏻‍♂️,поэтому продублирую все здесь и в комментариях ) 👇 «Привет ! Я конечно понимаю , что вам Елена , привычно «паразитировать» на оппонентах и подобных обрывках фраз, полуслухах , и делания себе имени исключительно на комментариях О ДРУГИХ известных или полуизвестных -людях ! Мне кажется я видел и доводилось слышать ваши «работы» , «санитарные курсовые работы» , диссертации буквально , и часто СОМНИТЕЛЬНОГО СВОЙСТВА (видятся такими мне они) , но каждый сегодня имеет право говорить и высказываться поправ все правила культурного диалога- дух времени О КОТОРОМ Я В ПРИНЦИПЕ И КРАТКО ОБМОЛВИЛСЯ В ЭТОЙ СТАТЬЕ ! Это первое, что могу сказать о вас!»

Публикация от Dima Bilan (@bilanofficial)

В ответ на это Дмитрий Билан записал для Миро видеообращение, в котором заявил, что Елена привыкла "паразитировать на своих оппонентах" и делает себе имя исключительно на грязных комментариях о более известных людях. На что Миро распылилась ещё больше и втянула в тему наркотиков Яну Рудковскую, намекнув, что известный продюсер явно имеет к ним отношение.  Елена тут же вспомнила Алесю Кафельникову, которая недавно рассказала о том, как впервые начала употреблять. А тот факт, что Рудковская является крёстной матерью Кафельниковой заставил Миро считать, что именно Яна и способствовала пагубному увлечению своей крестницы.

Естественно, мимо такого обвинения в свой адрес продюсер Билана пройти не смогла. Рудковская вмешалась в конфликт между своим подопечным и блогером, заявив что едва Елена окажется в России, как её будут ждать иски о клевете и защите чести и достоинства. По её мнению, исправительные работы явно окажутся для Миро полезными. А выскажись она о ком-то так в Голландии, то ее бы ждал штраф в миллион долларов.

Краткая информация о Диме Билане

Имя: Дима Билан

Отчество: Николаевич

День рождения: 24.12.1981

Возраст: 37 лет

Место рождения: г. Усть-Джегута, Карачаево-Черкесская АО

Рост: 182 см

Вес: 75 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: певец

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0 Не нравится 0 Нравится 11.01.2019 Теги: Дима Билан

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