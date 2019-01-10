 
 
 

 
 
На главную
 
 

Наталья Андреевна рассказала об уходе участниц из Comedy Woman


0 0

Креативный продюсер популярного юмористического шоу Comedy Woman Наталья Еприкян, более известная зрителям как Наталья Андреевна, дала интервью для YouTube-канала "А поговорить?". В нем она рассказала о том, как и почему уходили из шоу некоторые его участницы.

Так, артистка призналась, что особенно тяжело ей было расставаться с яркой и невероятно талантливой Полиной Сибагатуллиной (Мадам Полиной). В какой-то момент усталость от бесконечных съемок, напряжение и физические нагрузки дали о себе знать настолько, что Полина просто не смогла больше справляться с ними. И тогда Наталья сама помогла ей покинуть шоу. Хотя при этом Еприкян признается, что с Полиной они очень дружили. "Наступает момент, когда человек просто кончается в юморе", - так руководительница проекта прокомментировала уход своей подруги из команды.

Вспомнила ведущая и уход ещё одной яркой участницы - Натальи Медведевой. Многие наверное знают, что после того, как Наталья покинула шоу, она стала давать интервью. В них юмористка признавалась, что коллеги относились к ней не особенно уважительно и это мешало реализовываться. Впрочем, Наталья Андреевна эту версию Медведевой опровергать не стала, добавив лишь, что в свое время она вложила очень много сил в эту талантливую девушку. А ее уход - это всего лишь необходимость идти дальше.

Зашла речь в интервью и о ещё одной давней участнице Comedy Woman - Елене Борщевой. По признанию Еприкян, она изначально была против присутствия в шоу этой девушки со специфической внешностью. Ей не нравилось, что многие шутки сводились к чудаковатому образу Елены. "Над ней шутили, как над уродцем. И я была против такого юмора", - отметила Наталья. Что же касается ухода Борщевой, то она сама решила судьбу своего пребывания в Comedy Woman, когда принесла продюсерам собственный контракт, условия которого их не устроили.

И всё же Наталья Андреевна признается, что всегда переживала абсолютно за всех участниц шоу и для неё каждая из девочек является родной.

Краткая информация о Наталье Еприкян

Имя: Наталья Еприкян

Отчество: Андреевна

День рождения: 19.04.1978

Возраст: 40 лет

Место рождения: г. Тбилиси, Грузия

Рост: 152 см

Вес: 46 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Лошадь

Деятельность: артистка, продюсер

Смотреть фотографии с Натальей Еприкян

Фотографии

Показать еще

Фотографии



0 Не нравится 0 Нравится 10.01.2019 Теги: Наталья Еприкян

А какая из участниц Comedy Woman больше всего нравится Вам? 6  

Оставить комментарий
  • Мираж / 11.01.19 05:10
    -
    0
    +
    Полина в последние дни участия выглядела очень плохо: сильные носогубные складки, впалые глаза.. поэтому действительно ей пришлось уйти из за нагрузок наверное. Медведева вообще никогда не нравилась. Как будто переигрывала своим ором постоянным. И эти тупые движения, типо она сумашедшая( А Борщева - ну была и была, ну ушла и ушла. А так мне больше нравится их мужской состав: Гудок и Олег)
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Училка / 11.01.19 00:04
    -
    0
    +
    Совершенно спокойно к ним ко всем отношусь, могу посмотреть по ТВ. Но вот кто мне там действительно не нравится, так это Надя. Не знаю почему, но именно она вызывает у меня не очень позитивные эмоции.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Марина / 10.01.19 23:58
    -
    3
    +
    Екатерина Скулкина - прекрасная талантливая и очень интересная женщина, обладающая хорошим чувством юмора. Номера с ней в большинстве своём шедевральные, с удовольствием их смотрю. А вот к остальным участницам коллектива я совершенно равнодушна.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Катя / 10.01.19 23:53
    -
    0
    +
    по моему с пиаром шоу А поговорить немного уже перестарались ))) Наталья Андреевна в этом интервью как мамка в борделе - акцент, жизненная усталось, называет всех - девочки.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • 123 / 10.01.19 23:52
    -
    4
    +
    Пару первых сезонов Я camedi wuman вообще на дух не переносила! Для меня это шоу было самым глупым из тех, что я вообще видела. Но потом они начали расти и их стало вполне сносно смотреть. Единственное, о чем я никогда не жалела, так это об уходе Борщевой. Никогда она мне не нравилась ни своей подачей, ни своей внешностью, ни своими глупыми шутками.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Ая / 10.01.19 23:47
    -
    0
    +
    Мне лично никто из них не нравится. Не люблю это шоу. И шутки у них глупые.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору