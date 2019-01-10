Наталья Андреевна рассказала об уходе участниц из Comedy Woman
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Креативный продюсер популярного юмористического шоу Comedy Woman Наталья Еприкян, более известная зрителям как Наталья Андреевна, дала интервью для YouTube-канала "А поговорить?". В нем она рассказала о том, как и почему уходили из шоу некоторые его участницы.
Так, артистка призналась, что особенно тяжело ей было расставаться с яркой и невероятно талантливой Полиной Сибагатуллиной (Мадам Полиной). В какой-то момент усталость от бесконечных съемок, напряжение и физические нагрузки дали о себе знать настолько, что Полина просто не смогла больше справляться с ними. И тогда Наталья сама помогла ей покинуть шоу. Хотя при этом Еприкян признается, что с Полиной они очень дружили. "Наступает момент, когда человек просто кончается в юморе", - так руководительница проекта прокомментировала уход своей подруги из команды.
Вспомнила ведущая и уход ещё одной яркой участницы - Натальи Медведевой. Многие наверное знают, что после того, как Наталья покинула шоу, она стала давать интервью. В них юмористка признавалась, что коллеги относились к ней не особенно уважительно и это мешало реализовываться. Впрочем, Наталья Андреевна эту версию Медведевой опровергать не стала, добавив лишь, что в свое время она вложила очень много сил в эту талантливую девушку. А ее уход - это всего лишь необходимость идти дальше.
Зашла речь в интервью и о ещё одной давней участнице Comedy Woman - Елене Борщевой. По признанию Еприкян, она изначально была против присутствия в шоу этой девушки со специфической внешностью. Ей не нравилось, что многие шутки сводились к чудаковатому образу Елены. "Над ней шутили, как над уродцем. И я была против такого юмора", - отметила Наталья. Что же касается ухода Борщевой, то она сама решила судьбу своего пребывания в Comedy Woman, когда принесла продюсерам собственный контракт, условия которого их не устроили.
И всё же Наталья Андреевна признается, что всегда переживала абсолютно за всех участниц шоу и для неё каждая из девочек является родной.
Краткая информация о Наталье Еприкян
Имя: Наталья Еприкян
Отчество: Андреевна
День рождения: 19.04.1978
Возраст: 40 лет
Место рождения: г. Тбилиси, Грузия
Рост: 152 см
Вес: 46 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Лошадь
Деятельность: артистка, продюсер
Фотографии
Фотографии
А какая из участниц Comedy Woman больше всего нравится Вам? 6
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Мираж / 11.01.19 05:10Полина в последние дни участия выглядела очень плохо: сильные носогубные складки, впалые глаза.. поэтому действительно ей пришлось уйти из за нагрузок наверное. Медведева вообще никогда не нравилась. Как будто переигрывала своим ором постоянным. И эти тупые движения, типо она сумашедшая( А Борщева - ну была и была, ну ушла и ушла. А так мне больше нравится их мужской состав: Гудок и Олег)
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Училка / 11.01.19 00:04Совершенно спокойно к ним ко всем отношусь, могу посмотреть по ТВ. Но вот кто мне там действительно не нравится, так это Надя. Не знаю почему, но именно она вызывает у меня не очень позитивные эмоции.
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Марина / 10.01.19 23:58Екатерина Скулкина - прекрасная талантливая и очень интересная женщина, обладающая хорошим чувством юмора. Номера с ней в большинстве своём шедевральные, с удовольствием их смотрю. А вот к остальным участницам коллектива я совершенно равнодушна.
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Катя / 10.01.19 23:53по моему с пиаром шоу А поговорить немного уже перестарались ))) Наталья Андреевна в этом интервью как мамка в борделе - акцент, жизненная усталось, называет всех - девочки.
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123 / 10.01.19 23:52Пару первых сезонов Я camedi wuman вообще на дух не переносила! Для меня это шоу было самым глупым из тех, что я вообще видела. Но потом они начали расти и их стало вполне сносно смотреть. Единственное, о чем я никогда не жалела, так это об уходе Борщевой. Никогда она мне не нравилась ни своей подачей, ни своей внешностью, ни своими глупыми шутками.
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Ая / 10.01.19 23:47Мне лично никто из них не нравится. Не люблю это шоу. И шутки у них глупые.