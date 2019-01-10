Наталья Андреевна рассказала об уходе участниц из Comedy Woman

Креативный продюсер популярного юмористического шоу Comedy Woman Наталья Еприкян, более известная зрителям как Наталья Андреевна, дала интервью для YouTube-канала "А поговорить?". В нем она рассказала о том, как и почему уходили из шоу некоторые его участницы.

Так, артистка призналась, что особенно тяжело ей было расставаться с яркой и невероятно талантливой Полиной Сибагатуллиной (Мадам Полиной). В какой-то момент усталость от бесконечных съемок, напряжение и физические нагрузки дали о себе знать настолько, что Полина просто не смогла больше справляться с ними. И тогда Наталья сама помогла ей покинуть шоу. Хотя при этом Еприкян признается, что с Полиной они очень дружили. "Наступает момент, когда человек просто кончается в юморе", - так руководительница проекта прокомментировала уход своей подруги из команды.

Вспомнила ведущая и уход ещё одной яркой участницы - Натальи Медведевой. Многие наверное знают, что после того, как Наталья покинула шоу, она стала давать интервью. В них юмористка признавалась, что коллеги относились к ней не особенно уважительно и это мешало реализовываться. Впрочем, Наталья Андреевна эту версию Медведевой опровергать не стала, добавив лишь, что в свое время она вложила очень много сил в эту талантливую девушку. А ее уход - это всего лишь необходимость идти дальше.

Зашла речь в интервью и о ещё одной давней участнице Comedy Woman - Елене Борщевой. По признанию Еприкян, она изначально была против присутствия в шоу этой девушки со специфической внешностью. Ей не нравилось, что многие шутки сводились к чудаковатому образу Елены. "Над ней шутили, как над уродцем. И я была против такого юмора", - отметила Наталья. Что же касается ухода Борщевой, то она сама решила судьбу своего пребывания в Comedy Woman, когда принесла продюсерам собственный контракт, условия которого их не устроили.

И всё же Наталья Андреевна признается, что всегда переживала абсолютно за всех участниц шоу и для неё каждая из девочек является родной.