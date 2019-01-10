Оксана Самойлова рассказала, что готова к еще одному ребенку

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова часто общается со своими подписчиками. Делает она это откровенно и без негатива. На днях модель решила устроить фолловерам небольшую викторину. Она перечислила целый ряд фактов и предложила отгадать, что из этого правда, а что, нет. Позже Оксана подробно рассказала, какие события были и происходят в их жизни сейчас.

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Как оказалось, она с мужем любит подшутить над всеми тремя детьми, но при этом безалаберными родителями назвать их нельзя, поскольку ежедневно они читают девочкам нотации. Несмотря на такие попытки привить дочкам аккуратность и нормы поведения в обществе, воспитанию они поддаются не всегда. Например, их средняя дочь Лея свое грязное белье всегда выбрасывает в мусор. Оксана призналась, что устала уже бороться со странной привычкой девочки. Из-за этого ей ежедневно приходится проверять мусорные ведра и доставать из них вещи.

Также модель рассказала, что вместе с Джиганом они стали жить буквально через месяц после знакомства. Их старшая дочь родилась вне брака, а после в 2012 году пара узаконила отношения и на свет появились еще две девочки.

На троих детях супруги останавливаться не намерены. По признанию Оксаны, они уже задумываются о том, чтобы родить еще одного малыша. На сегодняшний день Самойлова готова только к этому. О пятом ребенке она даже не задумывается. Фолловерам модель поясняет, что такое количество детей даже для них будет слишком большим.