Кейт Миддлтон исполнилось 37 лет

День рождения не будет полноценным без лавины поздравлений из соцсетей, даже если это день рождения королевской персоны. Кейт Миддлтон отметила в среду свое 37-летие, и поздравления ей поступили от официальных аккаунтов в Twitter и Instagram, принадлежащих королеве Елизавете, принцу Филиппу, принцу Чарльзу и Камилле, герцогине Корнуольской.

Все поздравляли Кейт и выкладывали в соцсети ее фотографии. Официальный сайт королевской семьи выложил серию из пяти снимков улыбающейся Кейт. В дополнение к фотографиям, сделанным на октябрьской свадьбе принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка, где Кейт появилась в роскошном ярком платье, был добавлен снимок Кейт и принца Уильяма, сделанный на Кипре, который они посетили в прошлом месяце.

Также были выложены и фотографии, напоминающие о любви королевской семьи к детям. На них Кейт запечатлена во время общения с юными поклонниками во время публичных мероприятий.

Кларенс-хаус, резиденция принца Чарльза и Камиллы, не смог выбрать одну фотографию для дня рождения Кейт. Они выложили два снимка с недавнего празднования Рождества, в том числе и фотографию, на которой Кейт предстает с Уильямом и Чарльзом. Был также выложен снимок, где Кейт едет вместе с Камиллой в запряженном лошадьми экипаже на мероприятие Trooping the Colour 2017 года, и фотография с недавнего посещения ею Лондонского детского госпиталя Evelina.

Аккаунт Кенсингтонского дворца, который Кейт и Уильям делят вместе с Меган Маркл и принцем Гарри, поблагодарил всех поздравивших от лица Миддлтон.