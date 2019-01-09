Неизвестный мужчина нахамил Эвелине Бледанс в самолете

Эвелина Бледанс, которая сейчас гастролирует по стране с труппой театра, рассказала подписчикам о неприятном инциденте, произошедшем в самолете. Актриса пояснила, что далеко не всегда ей приходится передвигаться с комфортом. Как правило, билеты для всей команды бронируются в эконом-классе. Так было и во время последнего перелета из Сочи в столицу.

В момент, когда пассажиры занимали места, Эвелина откинула спинку кресла, а мужчине, сидящему сзади, это не понравилось. По словам Бледанс, сосед в грубой форме потребовал, чтобы она вернула кресло в прежнее положение. Актриса отметила, что сделает это только по просьбе членов команды самолета.

Такой ответ мужчину не устроил и он с силой надавил на откидную часть кресла, а после, усаживаясь, ударил коленом в спину саму актрису. Бледанс в долгу не осталась. Артистка высказала все накопившееся негодование ему в лицо. По словам Эвелины, только после этого он утихомирился.

Легче от этого артистке не стало, поскольку мужчина во время конфликта задел травмированный до этого позвонок. Теперь Бледанс вновь мучается от болей.

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По прилету Эвелина решила, что страна должна знать своих героев в лицо, и опубликовала фотографию мужчины в сторис.