Неизвестный мужчина нахамил Эвелине Бледанс в самолете
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Эвелина Бледанс, которая сейчас гастролирует по стране с труппой театра, рассказала подписчикам о неприятном инциденте, произошедшем в самолете. Актриса пояснила, что далеко не всегда ей приходится передвигаться с комфортом. Как правило, билеты для всей команды бронируются в эконом-классе. Так было и во время последнего перелета из Сочи в столицу.
В момент, когда пассажиры занимали места, Эвелина откинула спинку кресла, а мужчине, сидящему сзади, это не понравилось. По словам Бледанс, сосед в грубой форме потребовал, чтобы она вернула кресло в прежнее положение. Актриса отметила, что сделает это только по просьбе членов команды самолета.
Такой ответ мужчину не устроил и он с силой надавил на откидную часть кресла, а после, усаживаясь, ударил коленом в спину саму актрису. Бледанс в долгу не осталась. Артистка высказала все накопившееся негодование ему в лицо. По словам Эвелины, только после этого он утихомирился.
Легче от этого артистке не стало, поскольку мужчина во время конфликта задел травмированный до этого позвонок. Теперь Бледанс вновь мучается от болей.
По прилету Эвелина решила, что страна должна знать своих героев в лицо, и опубликовала фотографию мужчины в сторис.
Краткая информация об Эвелине Бледанс
Имя: Эвелина Бледанс
Отчество: Висвальдовна
День рождения: 05.04.1969
Возраст: 49 лет
Место рождения: Ялта, Крым, УССР
Рост: 174 см
Вес: 54 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: актриса, певица, телеведущая
Фотографии
Фотографии
Как вы считаете, Бледанс поступила правильно? 3
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Ляля / 09.01.19 20:46Правильно поступила! Я тоже считаю, что пора прямо в аэропорту устраивать такую доску почета! Хамы и пьяницы на борту уже порядком достали.
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Полетаева Р. / 09.01.19 20:31Что она хотела? Эконом-класс! Пусть бизнесом летает, если хочет сидеть королевой и не мешать при этом никому.
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Маруся / 09.01.19 19:54Нас там не было, поэтому судить, как происходили события, сложно. Сама неоднократно летала и бывает, откинут спинку так, что и шевельнуться невозможно.