 
 
 

 
 
На главную
 
 

Неизвестный мужчина нахамил Эвелине Бледанс в самолете


0 0

Эвелина Бледанс, которая сейчас гастролирует по стране с труппой театра, рассказала подписчикам о неприятном инциденте, произошедшем в самолете. Актриса пояснила, что далеко не всегда ей приходится передвигаться с комфортом. Как правило, билеты для всей команды бронируются в эконом-классе. Так было и во время последнего перелета из Сочи в столицу.

В момент, когда пассажиры занимали места, Эвелина откинула спинку кресла, а мужчине, сидящему сзади, это не понравилось. По словам Бледанс, сосед в грубой форме потребовал, чтобы она вернула кресло в прежнее положение. Актриса отметила, что сделает это только по просьбе членов команды самолета.

Такой ответ мужчину не устроил и он с силой надавил на откидную часть кресла, а после, усаживаясь, ударил коленом в спину саму актрису. Бледанс в долгу не осталась. Артистка высказала все накопившееся негодование ему в лицо. По словам Эвелины, только после этого он утихомирился.

Легче от этого артистке не стало, поскольку мужчина во время конфликта задел травмированный до этого позвонок. Теперь Бледанс вновь мучается от болей.

По прилету Эвелина решила, что страна должна знать своих героев в лицо, и опубликовала фотографию мужчины в сторис.

Краткая информация об Эвелине Бледанс

Имя: Эвелина Бледанс

Отчество: Висвальдовна

День рождения: 05.04.1969

Возраст: 49 лет

Место рождения: Ялта, Крым, УССР

Рост: 174 см

Вес: 54 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: актриса, певица, телеведущая

Смотреть фотографии с Эвелиной Бледанс

Фотографии

Показать еще

Фотографии



0 Не нравится 0 Нравится 09.01.2019 Теги: эвелина бледанс

Как вы считаете, Бледанс поступила правильно? 3  

Оставить комментарий
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору