Кейт Миддлтон и Меган Маркл на время забыли о вражде

Кейт Миддлтон и Меган Маркл вынуждены были пойти на временное перемирие друг с другом. А настояла на этом сама королева Елизавета II.

Как известно, две герцогини между собой в последнее время не очень ладят. В прессе то и дело появляются всё новые доказательства их взаимной неприязни. Однако истинных причин конфликта не знает никто. Казалось бы, никому уже не подвластно примирить две противоборствующих стороны. Но, рождественскому чуду быть! И в семье всё-таки нашёлся один человек, который оказался в состоянии заставить Кейт и Меган мирно беседовать. И этим человеком стала Елизавета II.

Так, королева Великобритании обратилась к женам своих внуков с просьбой о небольшом примирении, чтобы на время традиционной Рождественской службы всё выглядело достойно. И, как сообщают инсайдеры, Меган Маркл и Кейт Миддлтон прислушались к просьбе бабушки Уильяма и Гарри и сумели проявить себя достойно. В церковь они шли рядом друг с другом, беседовали, улыбались и даже обменивались незначительными шутками. Впрочем, ничего другого королева бы не допустила, ведь демонстрировать на всеобщее обозрение неприязнь, да еще и в Рождество - это уже чересчур.

Поклонники королевского семейства и вовсе не заметили между герцогиней Кембриджской и герцогиней Сассекской какой-либо наигранности. Напротив, очевидцы отмечают, что девушки вполне мило общались и выглядели довольными окружающий их атмосферой.