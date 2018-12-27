Кейт Миддлтон и Меган Маркл на время забыли о вражде
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Кейт Миддлтон и Меган Маркл вынуждены были пойти на временное перемирие друг с другом. А настояла на этом сама королева Елизавета II.
Как известно, две герцогини между собой в последнее время не очень ладят. В прессе то и дело появляются всё новые доказательства их взаимной неприязни. Однако истинных причин конфликта не знает никто. Казалось бы, никому уже не подвластно примирить две противоборствующих стороны. Но, рождественскому чуду быть! И в семье всё-таки нашёлся один человек, который оказался в состоянии заставить Кейт и Меган мирно беседовать. И этим человеком стала Елизавета II.
Так, королева Великобритании обратилась к женам своих внуков с просьбой о небольшом примирении, чтобы на время традиционной Рождественской службы всё выглядело достойно. И, как сообщают инсайдеры, Меган Маркл и Кейт Миддлтон прислушались к просьбе бабушки Уильяма и Гарри и сумели проявить себя достойно. В церковь они шли рядом друг с другом, беседовали, улыбались и даже обменивались незначительными шутками. Впрочем, ничего другого королева бы не допустила, ведь демонстрировать на всеобщее обозрение неприязнь, да еще и в Рождество - это уже чересчур.
Поклонники королевского семейства и вовсе не заметили между герцогиней Кембриджской и герцогиней Сассекской какой-либо наигранности. Напротив, очевидцы отмечают, что девушки вполне мило общались и выглядели довольными окружающий их атмосферой.
Краткая информация о Кейте Миддлтон
Имя: Кейт Миддлтон
День рождения: 09.01.1982
Возраст: 36 лет
Место рождения: г. Рединг, Великобритания
Рост: 175 см
Вес: 65 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: герцогиня Кембриджская
А кто больше симпатичен Вам: Кейт Миддлтон или Меган Маркл? 4
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АП / 28.12.18 00:12По лицу Маркл видно, что она очень вредная женщина. И простоватая для того уровня, на который сейчас поднялась. Ей, конечно, очень повезло, что Гарри души в ней не чает - по всему заметно, что принц очень любит ее. Именно поэтому его семья и терпит сейчас всё происходящее.
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Пчелка / 28.12.18 00:09Нет, Меган Маркл очень далеко до Кейт Миддлтон во всех смыслах. Она никогда не дотянется до ее уровня, как бы не старалась. А королева Елизавета большая молодец, что хотя бы во время праздников заставила герцогинь выглядеть достойно. Конечно все эти распри, что происходит во дворце, в основном из-за Маркл. Что-то в ней есть такое, что заставляет ненавидеть ее огромное количество людей. Да и ведёт она себя не всегда соответствующее своему статусу. Поговаривают, что виной всему ее характер.
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159 / 28.12.18 00:05Да ладно бросьте вы! Обе герцогини очень приятные на внешность женщины. Да, Кейт более утонченная, но Меган более естественная. Считаю, что и одна и вторая выглядят достойно.
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Графиня / 28.12.18 00:01Однозначно Kate Middleton. Ее образ мне очень импонирует. Она утонченная истинная англичанка, которая всегда и везде выглядит достойно. Против Меган Маркл я тоже ничего не имею, но жена принца Уильям не нравится больше.