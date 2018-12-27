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Марат Башаров поднял руку на жену Елизавету


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Марат Башаров вновь отличился. О жестокости актёра по отношению к своим супругам известно давно. Его уже неоднократно обвиняли в том, что он поднимает руку на своих женщин. Однако, в последнее время о подобных инцидентах слышно не было. И вдруг очередной скандал - Марат избил свою третью супругу Елизавету Шевыркову. Да так, что у девушки диагностировали перелом носа.

Некоторое время назад поклонники актера уже могли наблюдать похожую картину. Тогда Екатерина Архарова, племянница Эммануила Виторгана и по совместительству вторая жена Башарова, попала в больницу с похожими симптомами, в числе которых перелом носа и сотрясение мозга. По понятным причинам скандал едва не закончился судом, однако Катя пожалела супруга, ведь ему грозил срок до пяти лет лишения свободы. Этот инцидент получил широкий общественный резонанс, а поведение Марата Башарова осуждали все, от коллег, до поклонников.

И вот очередной эпизод. Как сообщил брат Лизы Шевырковой - Фёдор, девушка уже неоднократно терпела от супруга побои. Просто семья их не афишировала. Так, ещё в прошлом году Елизавета впервые попала в больницу с травмой руки, которую получила по вине супруга. И вот теперь травмпункт и сломанный нос.

В настоящее время жена Марата отдыхает в больнице от пережитого стресса. А чем закончится эта история - неизвестно. Сам актёр комментариев по этому поводу пока не даёт.

 

Краткая информация о Марате Башарове

Имя: Марат Башаров

Отчество: Алимжанович

День рождения: 22.08.1974

Возраст: 44 года

Место рождения: Москва

Рост: 184 см

Вес: 80 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: актер, телеведущий

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0 Не нравится 0 Нравится 27.12.2018 Теги: марат Башаров

А Вам приходилось сталкиваться с домашним насилием? 5  

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  • Лада / 28.12.18 06:34
    -
    0
    +
    А почему он ещё не сидит? Или можно безнаказанно постоянно людей калечить?
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  • л. / 27.12.18 23:56
    -
    3
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    Положилась на русский авось. Думала, наверное, что с ней он будет другой. А нет, горбатого только могила исправит!
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    • Кама / 27.12.18 23:58
      -
      2
      +
      Я тоже так думаю. Надеюсь, всем будущим женам Башарова и это будет уроком. Нечего выходить замуж за домашних тиранов. Тем более, Башаров и не скрывает, что он такой.
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  • Пип / 27.12.18 23:55
    -
    2
    +
    Я тоже никогда не пойму такой вот "жертвенности". Кто ее оценит? Да никто! Тем более такой мужчина, как Башаров, которой все вопросы семейные решают кулаками. Оказывается, еще год назад он отправил ее впервые в больницу. Но девочку это ничему не научило, и она прожила с Маратиком еще 12 месяцев. А теперь вот Новый год будет встречать на больничной койке со сломанной переносицей. Но ведь главное что замужем за кумиром, правда?!
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  • Мурзик / 27.12.18 23:52
    -
    1
    +
    Слава Богу нет, не сталкивалась. И не понимаю женщин, которые добровольно лезут в такую вот "петлю". Насколько мне известно, эта Лиза - его бывшая поклонница. И она точно не могла не знать о жестоком обращении Башарова со второй женой - Екатериной. Но, несмотря на это, всё равно бездумно вышла за него замуж. За что (образно) и получила в нос.
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