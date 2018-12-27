Марат Башаров поднял руку на жену Елизавету

Марат Башаров вновь отличился. О жестокости актёра по отношению к своим супругам известно давно. Его уже неоднократно обвиняли в том, что он поднимает руку на своих женщин. Однако, в последнее время о подобных инцидентах слышно не было. И вдруг очередной скандал - Марат избил свою третью супругу Елизавету Шевыркову. Да так, что у девушки диагностировали перелом носа.

Некоторое время назад поклонники актера уже могли наблюдать похожую картину. Тогда Екатерина Архарова, племянница Эммануила Виторгана и по совместительству вторая жена Башарова, попала в больницу с похожими симптомами, в числе которых перелом носа и сотрясение мозга. По понятным причинам скандал едва не закончился судом, однако Катя пожалела супруга, ведь ему грозил срок до пяти лет лишения свободы. Этот инцидент получил широкий общественный резонанс, а поведение Марата Башарова осуждали все, от коллег, до поклонников.

И вот очередной эпизод. Как сообщил брат Лизы Шевырковой - Фёдор, девушка уже неоднократно терпела от супруга побои. Просто семья их не афишировала. Так, ещё в прошлом году Елизавета впервые попала в больницу с травмой руки, которую получила по вине супруга. И вот теперь травмпункт и сломанный нос.

В настоящее время жена Марата отдыхает в больнице от пережитого стресса. А чем закончится эта история - неизвестно. Сам актёр комментариев по этому поводу пока не даёт.