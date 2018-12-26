 
 
 

 
 
На главную
 
 

Самбурская в очередной раз высмеяла вокал Бузовой


0 0

То, что Настасья Самбурская, мягко говоря, не очень высоко оценивает вокальные данные Ольги Бузовой, известно всем. По мнению эпатажной актрисы, ведущая "Дома-2" должна демонстрировать свое творчество только там, где ее никто не услышит.

Вот уже два года, как Ольга Бузова вплотную занимается своей певческой карьерой. За это время армия ее поклонников выросла в разы. То же самое можно сказать и о хейтерах. Впрочем, даже самые ярые из них давно уже оставили поющую ведущую в покое и просто молча наблюдают за Ольгиными музыкальными подвигами со стороны. Но только не Настасья Самбурская. Девушка никогда не считала зазорным показать Бузовой, что она думает о ней. И буквально пару дней назад ей вновь представилась такая возможность.

Дело было в комментариях под постом Натальи Рудовой в Инстаграм, где актриса поделилась деталями своего отдыха. Артистка призналась, что ей просто был необходим перерыв, чтобы немного расслабиться и обновиться. Этот пост решила прокомментировать и Ольга, сообщив, что она тоже мечтает о таком же тайм-ауте. Вот именно мимо этого комментария и не смогла пройти Настасья Самбурская. В своей привычной язвительной манере она ответила Бузовой следующей фразой: "Правильно, там лес рядом, съездишь, вокалом позанимаешься, чтобы не слышно было".

Все антифанаты ведущей "Дома-2" тут же пришли от такой колкости в ее адрес в полнейший восторг. Однако, очень быстро к дискуссии подтянулись и поклонники Бузовой, которых, как известно, тоже огромное количество.  Да так, что в комментариях к посту Натальи разразилась самая настоящая война. Впрочем, ни Ольга, ни Настасья принимать в ней никакого участия не стали.

 


0 Не нравится 0 Нравится 26.12.2018 Теги: Анастасия Самбурская

А как Вы оцениваете поступок Настасьи Самбурской? 4  

Оставить комментарий
  • Маша / 27.12.18 09:04
    -
    0
    +
    Сначала на себя надо посмотреть, перед тем как других критиковать! Мужланка, ничего женственного нет!
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • НГ / 26.12.18 23:48
    -
    2
    +
    Самбурская сама хочет быть певичкой, но даже активное покровительство Дробыша не помогает ей стать хотя бы наполовину такой же популярной, как Бузова. И сколько Настасья не говорит о том, что она не завидует Ольге, это всё вранье. Ее поступки демонстрируют совершенно противоположное. Так что такие комменты - это банальная зависть.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • 123 / 26.12.18 23:44
    -
    2
    +
    Вот справедливости ради следует заметить, что Бузова по Самбурской никогда не проезжалась. Хотя она тоже умеет говорить колкости. Сейчас эта ситуация больше говорит в пользу Ольги, чем Настасьи. Ну потому, что со стороны последней это действительно всё не очень красиво. Будь выше промолчи. Нам всем в этой жизни что-то не нравится. Но это не повод ходить и направо-налево оскорблять других людей. Впрочем, это же Самбурская чего еще ждать?!
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • КЭТ / 26.12.18 23:39
    -
    2
    +
    Я не фанатка Ольги Бузовой, но выходку Самбурской тоже не одобряю. Анастасия эта сама подчас ведёт себя вульгарно и по-хамски. Не вижу в этом ничего хорошего. По сути получается, что она пиарит себя за счёт другого человека.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору