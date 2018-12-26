Самбурская в очередной раз высмеяла вокал Бузовой
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То, что Настасья Самбурская, мягко говоря, не очень высоко оценивает вокальные данные Ольги Бузовой, известно всем. По мнению эпатажной актрисы, ведущая "Дома-2" должна демонстрировать свое творчество только там, где ее никто не услышит.
Вот уже два года, как Ольга Бузова вплотную занимается своей певческой карьерой. За это время армия ее поклонников выросла в разы. То же самое можно сказать и о хейтерах. Впрочем, даже самые ярые из них давно уже оставили поющую ведущую в покое и просто молча наблюдают за Ольгиными музыкальными подвигами со стороны. Но только не Настасья Самбурская. Девушка никогда не считала зазорным показать Бузовой, что она думает о ней. И буквально пару дней назад ей вновь представилась такая возможность.
Дело было в комментариях под постом Натальи Рудовой в Инстаграм, где актриса поделилась деталями своего отдыха. Артистка призналась, что ей просто был необходим перерыв, чтобы немного расслабиться и обновиться. Этот пост решила прокомментировать и Ольга, сообщив, что она тоже мечтает о таком же тайм-ауте. Вот именно мимо этого комментария и не смогла пройти Настасья Самбурская. В своей привычной язвительной манере она ответила Бузовой следующей фразой: "Правильно, там лес рядом, съездишь, вокалом позанимаешься, чтобы не слышно было".
Все антифанаты ведущей "Дома-2" тут же пришли от такой колкости в ее адрес в полнейший восторг. Однако, очень быстро к дискуссии подтянулись и поклонники Бузовой, которых, как известно, тоже огромное количество. Да так, что в комментариях к посту Натальи разразилась самая настоящая война. Впрочем, ни Ольга, ни Настасья принимать в ней никакого участия не стали.
А как Вы оцениваете поступок Настасьи Самбурской? 4
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Маша / 27.12.18 09:04Сначала на себя надо посмотреть, перед тем как других критиковать! Мужланка, ничего женственного нет!
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НГ / 26.12.18 23:48Самбурская сама хочет быть певичкой, но даже активное покровительство Дробыша не помогает ей стать хотя бы наполовину такой же популярной, как Бузова. И сколько Настасья не говорит о том, что она не завидует Ольге, это всё вранье. Ее поступки демонстрируют совершенно противоположное. Так что такие комменты - это банальная зависть.
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123 / 26.12.18 23:44Вот справедливости ради следует заметить, что Бузова по Самбурской никогда не проезжалась. Хотя она тоже умеет говорить колкости. Сейчас эта ситуация больше говорит в пользу Ольги, чем Настасьи. Ну потому, что со стороны последней это действительно всё не очень красиво. Будь выше промолчи. Нам всем в этой жизни что-то не нравится. Но это не повод ходить и направо-налево оскорблять других людей. Впрочем, это же Самбурская чего еще ждать?!
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КЭТ / 26.12.18 23:39Я не фанатка Ольги Бузовой, но выходку Самбурской тоже не одобряю. Анастасия эта сама подчас ведёт себя вульгарно и по-хамски. Не вижу в этом ничего хорошего. По сути получается, что она пиарит себя за счёт другого человека.