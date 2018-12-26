В Интернете появились две новые песни Аллы Пугачёвой
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Алла Борисовна Пугачёва приняла решение вернуться на большую сцену. Правда, всего на один день. В апреле 2019 года должен состояться сольный концерт, приуроченный к 70-летию певицы. Однако уже сейчас с этим событием связано сразу несколько скандалов.
Некоторое время назад в Сети появились две новые песни Примадонны, которые раньше никто никогда не слышал. Предположительно, Алла Борисовна должна была исполнить их на своём концерте в Кремле 17 апреля. И то, что композиции неожиданно оказались во всеобщем доступе, поклонники певицы считают не иначе как проделкой хакеров. Известны стали даже названия этих треков. Первый: "Что вижу - то пою", а второй - "Поживи в моей шкуре". Оба творения имеют непосредственное отношение к творчеству Пугачёвой и ее жизни.
Второй же скандал связан с продажей билетов на концерт популярной исполнительницы. Так, едва была открыта онлайн продажа, как на сайт Кремля тут же хлынул поток желающих побывать на выступлении Аллы Борисовны. В какой-то момент из-за огромного наплыва пользователей система не выдержала и дала сбой. Многие из поклонников Примадонны, кто приобрел билеты в электронном виде, так и не дождались их на свои почты. И, по сообщению одного из сотрудников, ждать чуда уже бессмысленно. Деньги же обещают вернуть обратно.
Следует заметить, что в настоящее время львиная часть билетов оказалась в руках перекупщиков. И если поначалу попасть на сольный концерт Аллы Борисовны Пугачёвой можно было за сумму в диапазоне от 2,5 до 70 тысяч рублей, то сейчас из-за ажиотажа перекупщики повысили цену до недемократичных 150 тысяч.
Краткая информация об Алле Пугачевой
Имя: Алла Пугачева
Отчество: Борисовна
День рождения: 15.04.1949
Возраст: 69 лет
Место рождения: г. Москва
Рост: 162 см
Вес: 68 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: певица
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Нравится ли Вам творчество Аллы Пугачёвой? 4
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Лета / 27.12.18 10:54Это отвратительный человек и отвратительная женщина. Талант? Когда-то неплохо исполняла некоторые песни. Но в СССР не было плохих певцов. У нее же голос и поведение всегда были клоунскими. Сейчас от таланта ничего не осталось, что-то жуткое.
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Жора / 27.12.18 00:02Это даже уже смешно! Сколько раз Алла Борисовна уходила со сцены, но каждый раз возвращалась. А якобы "слитые" новые песни в Сеть, это обычный пиар-ход, цель которого привлечь внимание к мероприятию. Сколько-то дней эти песенки пробудут в свободном доступе, а потом их изымут. И все, кто наслышан об этих композициях, но не успел послушать их, тут же кинуться покупать билет. Достаточно примитивная, устаревшая, но по-прежнему рабочая схема. И да, я практически уверен, что композиций уже нет в интернете . Хотя проверять не полезу, так как творчеством Пугачёвой не интересуюсь вообще.
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Ириска / 26.12.18 23:57Мне 23 года, как я могу относиться к ее творчеству?
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Нокиа 3310 / 26.12.18 23:56Моей бабушке всю жизнь очень нравится Алла Пугачёва. Но за 150.000даже она ни за что не пойдет на этот концерт. На что рассчитывают эти перекупщики, не понимаю? У людей реально сейчас нет денег на что-то нужное и необходимое. А те, у кого они есть, придут на концерт Пугачёвой по бесплатным контрамаркам.