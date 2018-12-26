В Интернете появились две новые песни Аллы Пугачёвой

Алла Борисовна Пугачёва приняла решение вернуться на большую сцену. Правда, всего на один день. В апреле 2019 года должен состояться сольный концерт, приуроченный к 70-летию певицы. Однако уже сейчас с этим событием связано сразу несколько скандалов.

Некоторое время назад в Сети появились две новые песни Примадонны, которые раньше никто никогда не слышал. Предположительно, Алла Борисовна должна была исполнить их на своём концерте в Кремле 17 апреля. И то, что композиции неожиданно оказались во всеобщем доступе, поклонники певицы считают не иначе как проделкой хакеров. Известны стали даже названия этих треков. Первый: "Что вижу - то пою", а второй - "Поживи в моей шкуре". Оба творения имеют непосредственное отношение к творчеству Пугачёвой и ее жизни.

Второй же скандал связан с продажей билетов на концерт популярной исполнительницы. Так, едва была открыта онлайн продажа, как на сайт Кремля тут же хлынул поток желающих побывать на выступлении Аллы Борисовны. В какой-то момент из-за огромного наплыва пользователей система не выдержала и дала сбой. Многие из поклонников Примадонны, кто приобрел билеты в электронном виде, так и не дождались их на свои почты. И, по сообщению одного из сотрудников, ждать чуда уже бессмысленно. Деньги же обещают вернуть обратно.

Следует заметить, что в настоящее время львиная часть билетов оказалась в руках перекупщиков. И если поначалу попасть на сольный концерт Аллы Борисовны Пугачёвой можно было за сумму в диапазоне от 2,5 до 70 тысяч рублей, то сейчас из-за ажиотажа перекупщики повысили цену до недемократичных 150 тысяч.