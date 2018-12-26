 
 
 

 
 
На главную
 
 

В Интернете появились две новые песни Аллы Пугачёвой


0 0

Алла Борисовна Пугачёва приняла решение вернуться на большую сцену. Правда, всего на один день. В апреле 2019 года должен состояться сольный концерт, приуроченный к 70-летию певицы. Однако уже сейчас с этим событием связано сразу несколько скандалов.

Некоторое время назад в Сети появились две новые песни Примадонны, которые раньше никто никогда не слышал. Предположительно, Алла Борисовна должна была исполнить их на своём концерте в Кремле 17 апреля. И то, что композиции неожиданно оказались во всеобщем доступе, поклонники певицы считают не иначе как проделкой хакеров. Известны стали даже названия этих треков. Первый: "Что вижу - то пою", а второй - "Поживи в моей шкуре". Оба творения имеют непосредственное отношение к творчеству Пугачёвой и ее жизни.

Второй же скандал связан с продажей билетов на концерт популярной исполнительницы. Так, едва была открыта онлайн продажа, как на сайт Кремля тут же хлынул поток желающих побывать на выступлении Аллы Борисовны. В какой-то момент из-за огромного наплыва пользователей система не выдержала и дала сбой. Многие из поклонников Примадонны, кто приобрел билеты в электронном виде, так и не дождались их на свои почты. И, по сообщению одного из сотрудников, ждать чуда уже бессмысленно. Деньги же обещают вернуть обратно.

Следует заметить, что в настоящее время львиная часть билетов оказалась в руках перекупщиков. И если поначалу попасть на сольный концерт Аллы Борисовны Пугачёвой можно было за сумму в диапазоне от 2,5 до 70 тысяч рублей, то сейчас из-за ажиотажа перекупщики повысили цену до недемократичных 150 тысяч.

 

Краткая информация об Алле Пугачевой

Имя: Алла Пугачева

Отчество: Борисовна

День рождения: 15.04.1949

Возраст: 69 лет

Место рождения: г. Москва

Рост: 162 см

Вес: 68 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: певица

Смотреть фотографии с Аллой Пугачевой

Фотографии

Показать еще

Фотографии



0 Не нравится 0 Нравится 26.12.2018 Теги: Алла Пугачева

Нравится ли Вам творчество Аллы Пугачёвой? 4  

Оставить комментарий
  • Лета / 27.12.18 10:54
    -
    0
    +
    Это отвратительный человек и отвратительная женщина. Талант? Когда-то неплохо исполняла некоторые песни. Но в СССР не было плохих певцов. У нее же голос и поведение всегда были клоунскими. Сейчас от таланта ничего не осталось, что-то жуткое.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Жора / 27.12.18 00:02
    -
    2
    +
    Это даже уже смешно! Сколько раз Алла Борисовна уходила со сцены, но каждый раз возвращалась. А якобы "слитые" новые песни в Сеть, это обычный пиар-ход, цель которого привлечь внимание к мероприятию. Сколько-то дней эти песенки пробудут в свободном доступе, а потом их изымут. И все, кто наслышан об этих композициях, но не успел послушать их, тут же кинуться покупать билет. Достаточно примитивная, устаревшая, но по-прежнему рабочая схема. И да, я практически уверен, что композиций уже нет в интернете . Хотя проверять не полезу, так как творчеством Пугачёвой не интересуюсь вообще.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Ириска / 26.12.18 23:57
    -
    0
    +
    Мне 23 года, как я могу относиться к ее творчеству?
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Нокиа 3310 / 26.12.18 23:56
    -
    2
    +
    Моей бабушке всю жизнь очень нравится Алла Пугачёва. Но за 150.000даже она ни за что не пойдет на этот концерт. На что рассчитывают эти перекупщики, не понимаю? У людей реально сейчас нет денег на что-то нужное и необходимое. А те, у кого они есть, придут на концерт Пугачёвой по бесплатным контрамаркам.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору