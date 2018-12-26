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Джиган купил дом


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Семья Джигана с каждым годом становится все больше. Уже сегодня у него есть прекрасная супруга и три очаровательные дочки, старшей из которых исполнилось 7 лет. Пара не исключает, что детей у них будет больше. Последние несколько лет семейство проживало за городом. Супруги снимали просторный дом с большой придомовой территорией, но в конце 2018 года они сами стали обладателями роскошного загородного особняка.

Радостным для всей семьи событием Оксана Самойлова поделилась с подписчиками социальных сетей. Она призналась, что на протяжении последних двух лет они искали жилье своей мечты. Поиски все это время были безрезультатными, и никто из супругов не ожидал, что к 2019 году они все-таки успеют обзавестись собственной недвижимостью.

В новый дом Джиган с семьей переехал в начале декабря. Привести жилье в порядок к празднику и обустроиться они не успели, поскольку большинство вещей еще находится в собранном состоянии.

Оксана призналась, что устала от подобных хлопот, еще больше ее удручает наличие множества не разобранных коробок, в которых находятся ее собственные вещи, а также игрушки и одежда детей. При этом она отмечает, что это приятная усталость и она счастлива, что еще одна ее мечта сбылась.

Экскурсию по дому для фолловеров и журналистов Оксана еще не проводила. Она рассказала, что обязательно сделает ее, как только они обживутся и обустроятся.

Пока что поклонники могут видеть лишь отдельные помещения жилища, которые случайно попадают в кадры прямых эфиров и видео.

Уже сейчас видно, что в доме много зеркальных и стеклянных панелей. Он достаточно просторный и имеет, как минимум два этажа. Где именно расположена новая недвижимость ни рэпер, ни его супруга не говорят.

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Краткая информация о Джигане

Имя: Джиган

Отчество: Александрович

День рождения: 02.08.1985

Возраст: 33 года

Место рождения: г. Одесса

Рост: 172 см

Вес: 90 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: рэпер, певец

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0 Не нравится 0 Нравится 26.12.2018 Теги: Джиган

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