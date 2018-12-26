Джиган купил дом
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Семья Джигана с каждым годом становится все больше. Уже сегодня у него есть прекрасная супруга и три очаровательные дочки, старшей из которых исполнилось 7 лет. Пара не исключает, что детей у них будет больше. Последние несколько лет семейство проживало за городом. Супруги снимали просторный дом с большой придомовой территорией, но в конце 2018 года они сами стали обладателями роскошного загородного особняка.
Радостным для всей семьи событием Оксана Самойлова поделилась с подписчиками социальных сетей. Она призналась, что на протяжении последних двух лет они искали жилье своей мечты. Поиски все это время были безрезультатными, и никто из супругов не ожидал, что к 2019 году они все-таки успеют обзавестись собственной недвижимостью.
В новый дом Джиган с семьей переехал в начале декабря. Привести жилье в порядок к празднику и обустроиться они не успели, поскольку большинство вещей еще находится в собранном состоянии.
Оксана призналась, что устала от подобных хлопот, еще больше ее удручает наличие множества не разобранных коробок, в которых находятся ее собственные вещи, а также игрушки и одежда детей. При этом она отмечает, что это приятная усталость и она счастлива, что еще одна ее мечта сбылась.
Экскурсию по дому для фолловеров и журналистов Оксана еще не проводила. Она рассказала, что обязательно сделает ее, как только они обживутся и обустроятся.
Пока что поклонники могут видеть лишь отдельные помещения жилища, которые случайно попадают в кадры прямых эфиров и видео.
Уже сейчас видно, что в доме много зеркальных и стеклянных панелей. Он достаточно просторный и имеет, как минимум два этажа. Где именно расположена новая недвижимость ни рэпер, ни его супруга не говорят.
Краткая информация о Джигане
Имя: Джиган
Отчество: Александрович
День рождения: 02.08.1985
Возраст: 33 года
Место рождения: г. Одесса
Рост: 172 см
Вес: 90 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: рэпер, певец
Фотографии
Фотографии
Вам нравится новый дом Джигана? 3
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Хм / 26.12.18 12:29Главное, чтобы им нравилось.
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Богдан Владиславович / 26.12.18 12:19А что там можно понять? Мы видели только лестницу.
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Лилия / 26.12.18 12:06Честно говоря тот, который они арендовали, мне нравился намного больше. Было как-то уютнее. Обилие зеркал, много серого и стекла в доме, где три девочки – это, конечно, современно, но не то.