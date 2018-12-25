Синди Кроуфорд и ее муж Рэнди Гербер помогли сделать Рождество более ярким, оплатив так называемые отложенные счета, чтобы нуждающиеся семьи могли купить своим детям игрушки в подарок.

Издание Page Six сообщило, что Кроуфорд и Гербер, вдохновившись примером щедрости от Кида Рока и Тайлера Перри, оплатили отложенные счета в магазине Walmart в калифорнийском Комптоне, чтобы, как сказала пара, «дети в сотнях семей получили счастливое Рождество». Сумма не раскрывается, но нет сомнений, что Рождество будет счастливым для тех семей, которые не могли оплатить отложенные счета до прибытия Санты.

Синди и Рэнди обладают невероятным состоянием, ведь не так давно они вместе с их другом и партнером Джорджем Клуни продали компанию по производству текилы Casamigos за 700 миллионов долларов с возможностью получить еще 300 миллионов. Они начинали собственное дело исключительно из любви к этому напитку, и оказалось, что компания стоит миллиард долларов.

Синди и ее муж последовали по стопам других знаменитостей. Тайлер Перри оплатил отложенные счета на 430 тысяч долларов в двух магазинах Walmart в Атланте. Он сначала хотел остаться анонимным, но все же признался в своем поступке восьмого декабря.

«Я пытался сделать все анонимно, но в наши дни это очень сложно, - сказал он в своем черно-белом видео в Twitter. - Некоторые посетители магазина уже были там ранним утром». Тайлер пожелал всем счастливого Рождества и сказал, что они могут прийти и забрать свои покупки, заплатив всего пенни. «Я знаю, что сейчас тяжелые времена, и мы все сражаемся, и я очень счастлив, что у меня есть возможность сделать такой поступок», - добавил он.