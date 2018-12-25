Хайди Клум обручилась с молодым бойфрендом

Праздничный сезон становится сезоном любви. Еще одна голливудская пара объявила о том, что она обручилась. Поздравление принимают Хайди Клум и Том Каулитц.

В канун Рождества Клум выложила черно-белую фотографию ее руки с кольцом, украшенным крупным бриллиантом. При этом Хайди обнимала музыканта группы Tokio Hotel. «Я сказала "да"», - написала в комментарии модель.

Несмотря на то, что сообщение появилось посреди праздника, оно тут же набрало 350 тысяч лайков и комментарии от таких персон, как Рита Ора, Наоми Кэмпбелл и Иоланда Хадид.

Клум, которой 45 лет, и Каулитц, которому исполнилось 29, начали встречаться год назад, тогда их заметили целующимися на съемочной площадке шоу America's Got Talent. Через несколько месяцев после этого пара появилась вместе на мероприятии Cannes amfAR Gala.

Это будет третий брак Клум. В 1997 году она вышла замуж за стилиста Рика Пипино, с которым развелась в 2002 году. С 2005 по 2014 годы она была замужем за певцом Силом, от которого у нее трое детей: двое сыновей и дочь. У Клум также имеется старшая дочь от ее отношений с итальянским бизнесменом Флавио Бриаторе.

Каулитц, который сделал себе карьеру в германской рок-группе Tokio Hotel, никогда ранее не состоял в браке.

Этот сезон оказался удачным на обручения знаменитых пар. Не так давно Дебби Райан и музыкант Джош Дан объявили о помолвке, а также, если слухи справедливы, Майли Сайрус и Лиам Хемсворт сочетались браком.