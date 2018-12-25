Между Бородиной и Бузовой нет никакого конфликта

Слухи о том, что Ольга Бузова и Ксения Бородина категорически между собой не ладят, ходят уже давно. Однако, креативный продюсер шоу "Бородина против Бузовой" все это опровергает, заявив что телеведущие в обычной жизни прекрасно друг с другом общаются.

Наверное, это будет замечательной новостью для всех поклонников "Дома-2", ведь обе девушки, и Ольга и Ксения, стоят у его истоков. В Сети неоднократно находились подтверждения тому, что две теледивы на дух друг друга не переносят, а все улыбки и объятия - это всего лишь работа на камеру. Однако, эти домыслы опровергла продюсер телепередачи "Бородина против Бузовой" Татьяна Светлова. Так, женщина заявила, что Ксения и Ольга на самом деле неплохо между собой ладят, хотя и имеют разные взгляды на жизнь. В эфирах часто видно, что ведущие противостоят друг другу. И это не игра. Нередко бывает и так, что эмоции в студии просто зашкаливают и тогда произойти может всё что угодно. Но, как только камеры гаснут, девушки начинают общаться нормально.

По мнению Светловой, и Бородина и Бузова - профессионалы. Они в любой ситуации понимают, что являются лицом своего шоу, поэтому конфликтов между собой никогда не допустят. Именно этим Татьяна и объясняет рекордные рейтинги программы. Ведь каждая из ведущих привносит в неё что-то свое. Например, Ольга часто очень эмоционально реагирует на проблемы героев, да так, что может даже всплакнуть. А вот Ксения более сдержана и остра на язык, но любит каждого из участников и готова вместе с ним бороться за правду.

В заключение Татьяна отметила, что ей очень нравится работать с каждой из телеведущих. Но, больше всего она довольна тем, что на съемочной площадке совершенно отсутствуют конфликты.