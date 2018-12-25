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Между Бородиной и Бузовой нет никакого конфликта


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Слухи о том, что Ольга Бузова и Ксения Бородина категорически между собой не ладят, ходят уже давно. Однако, креативный продюсер шоу "Бородина против Бузовой" все это опровергает, заявив что телеведущие в обычной жизни прекрасно друг с другом общаются.

Наверное, это будет замечательной новостью для всех поклонников "Дома-2", ведь обе девушки, и Ольга и Ксения, стоят у его истоков. В Сети неоднократно находились подтверждения тому, что две теледивы на дух друг друга не переносят, а все улыбки и объятия - это всего лишь работа на камеру. Однако, эти домыслы опровергла продюсер телепередачи "Бородина против Бузовой" Татьяна Светлова. Так, женщина заявила, что Ксения и Ольга на самом деле неплохо между собой ладят, хотя и имеют разные взгляды на жизнь. В эфирах часто видно, что ведущие противостоят друг другу. И это не игра. Нередко бывает и так, что эмоции в студии просто зашкаливают и тогда произойти может всё что угодно. Но, как только камеры гаснут, девушки начинают общаться нормально.

По мнению Светловой, и Бородина и Бузова - профессионалы. Они в любой ситуации понимают, что являются лицом своего шоу, поэтому конфликтов между собой никогда не допустят.  Именно этим Татьяна и объясняет рекордные рейтинги программы. Ведь каждая из ведущих привносит в неё что-то свое. Например, Ольга часто очень эмоционально реагирует на проблемы героев, да так, что может даже всплакнуть. А вот Ксения более сдержана и остра на язык, но любит каждого из участников и готова вместе с ним бороться за правду.

В заключение Татьяна отметила, что ей очень нравится работать с каждой из телеведущих. Но, больше всего она довольна тем, что на съемочной площадке совершенно отсутствуют конфликты.

 

Краткая информация о Ксении Бородиной

Имя: Ксения Бородина

Отчество: Кимовна

День рождения: 08.03.1983

Возраст: 35 лет

Место рождения: г. Москва

Рост: 165 см

Вес: 46 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: телеведущая, актриса

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0 Не нравится 0 Нравится 25.12.2018 Теги: Ксения Бородина

А кто Вам больше нравится, Бородина или Бузова? 3  

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  • Еленка / 25.12.18 21:53
    -
    0
    +
    Не верю, что между этими дамочками всё так уж гладко. Бородина неоднократно проезжалась по Бузовой и смеялась над ее умственными способностями, пением, речью и т.д. Ну не производят они впечатление подружек. Максимум - вежливые рабочие отношения. И то я практически уверена, что Бородина смотрит на Бузову свысока.
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  • sfffsfef / 25.12.18 21:48
    -
    0
    +
    Ни та, ни вторая, так как обе откровенно приелись! Сначала этот "дом-2", который никак не закроют, а теперь ещё и это низкопробное шоу, где одна сплошная ругань, выяснение отношений, оскорбления и прочая грязь. Одним словом, никакой культуры. Приятно было услышать, что хотя бы во время съемок они друг с другом корректны.
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  • Салатик Оливье / 25.12.18 21:43
    -
    1
    +
    Однозначно Ксения Бородина, ведь она большая умница. Бузовой до неё ещё далеко во всех смыслах этого слова. Ксения более объективно и реалистично подходит ко всем вопросам и вообще рассуждает более здраво, чем Ольга. У последней часто эмоции бьют через край. Да и вообще она большая любительница сморозить какую-нибудь чушь, за ней не заржавеет.
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