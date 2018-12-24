Алексей Воробьёв покоряет американскую сцену

Алексей Воробьёв рассказал в интервью журналу "ОК!" о том, как начал выступать на американской сцене.

По признанию артиста, уже в нескольких городах этой огромной страны у него состоялись первые концерты. Сам же Алексей считает, что впереди у него большой и сложный путь, ведь начинать всё сначала в стране, где тебя никто не знает - это непростой шаг. А с другой стороны и интересный опыт, так как приходится выступать перед публикой, которая не имеет ни малейшего понятия о том, кто он такой. Поэтому, в первую очередь певец рассчитывает на объективность нового зрителя.

Правда, честно признался Алексей и в том, что это не его персональные сольные концерты, а мероприятия, где помимо него выступают ещё и другие американские артисты. В тур, о котором Воробьев ведет речь, его вместе с собой пригласила гавайская певица Anuhea. Именно она и является хедлайнером этих небольших гастролей по западному побережью США. И все-таки наш бывший соотечественник с большим энтузиазмом ухватился за такую возможность, ведь это прекрасный шанс напрямую выступить перед стопроцентной американской аудиторией. Впрочем, как она принимает русскоязычного исполнителя, Алексей ничего не сказал.

Поделился Воробьёв и планами на ближайшие новогодние праздники. Так, в начале следующего года он планирует устроить себе небольшой отдых, арендовать дом на колёсах и уехать в неизвестном направлении. По его словам, он хотел сделать это очень давно, а самое главное вместе с Элвисом-Мэлвисом. Но, как знают все поклонники певца, совсем недавно любимец Алексея ушёл из жизни из-за болезни. Артист признался, что до сих пор очень тоскует о нём, а в предстоящее путешествие пес отправится теперь только в его сердце.