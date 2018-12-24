Алексей Воробьёв покоряет американскую сцену
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Алексей Воробьёв рассказал в интервью журналу "ОК!" о том, как начал выступать на американской сцене.
По признанию артиста, уже в нескольких городах этой огромной страны у него состоялись первые концерты. Сам же Алексей считает, что впереди у него большой и сложный путь, ведь начинать всё сначала в стране, где тебя никто не знает - это непростой шаг. А с другой стороны и интересный опыт, так как приходится выступать перед публикой, которая не имеет ни малейшего понятия о том, кто он такой. Поэтому, в первую очередь певец рассчитывает на объективность нового зрителя.
Правда, честно признался Алексей и в том, что это не его персональные сольные концерты, а мероприятия, где помимо него выступают ещё и другие американские артисты. В тур, о котором Воробьев ведет речь, его вместе с собой пригласила гавайская певица Anuhea. Именно она и является хедлайнером этих небольших гастролей по западному побережью США. И все-таки наш бывший соотечественник с большим энтузиазмом ухватился за такую возможность, ведь это прекрасный шанс напрямую выступить перед стопроцентной американской аудиторией. Впрочем, как она принимает русскоязычного исполнителя, Алексей ничего не сказал.
Поделился Воробьёв и планами на ближайшие новогодние праздники. Так, в начале следующего года он планирует устроить себе небольшой отдых, арендовать дом на колёсах и уехать в неизвестном направлении. По его словам, он хотел сделать это очень давно, а самое главное вместе с Элвисом-Мэлвисом. Но, как знают все поклонники певца, совсем недавно любимец Алексея ушёл из жизни из-за болезни. Артист признался, что до сих пор очень тоскует о нём, а в предстоящее путешествие пес отправится теперь только в его сердце.
Краткая информация об Алексее Воробьеве
Имя: Алексей Воробьев
Отчество: Владимирович
День рождения: 19.01.1988
Возраст: 30 лет
Место рождения: Тула
Рост: 186 см
Вес: 76 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Дракон
Деятельность: певец и актер
Фотографии
Фотографии
А Вам нравится творчество Алексея Воробьёва? 5
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Евгения / 24.12.18 23:28Я знаю, что многие не поймут, но я плакала вместе с ним из-за смерти Элвиса-мэлвиса. Очень люблю собак, а пес Воробьева действительно был прикольным. Беги по радуге малыш.
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01 / 24.12.18 23:23Я вот удивляюсь, как такой красавчик может столько времени ходить в холостяках. Вроде там и в ток-шоу он участвовал, как Бузова и намекнул на воссоединение с Дайнеко, а по факту всё один и один. Только не говорите мне, что он гей, я этого не переживу!
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Тома / 24.12.18 23:19Обаятельный молодой человек. Но мне другое интересно, у них с Дайнеко там что? Любовь-морковь или так, ради пиара? Писали вроде, что они снова вместе.
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Наташа / 24.12.18 23:16По-моему, он очень милый. Мой земляк. Я тоже родом из Тулы. Приятно осознавать, что на нашей земле рождаются такие талантливые и красивые люди. Думаю, и в штатах у него все получится.