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Организаторы концертов не хотят работать с Наргиз Закировой


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Певицу Наргиз назвали неуправляемой. Сделал это известный концертный директор Сергей Лавров, который заявил, что работать с исполнительницей в последнее время стало просто невозможно. А виной всему ее капризы.

Помимо неорганизованности, Наргиз обвинили ещё и в том, что она злоупотребляет алкоголем прямо на сцене во время выступления.  По словам организатора концертов, ещё совсем недавно певица, не стесняясь, выходила к зрителям с бутылкой виски в руках. А когда выступление заканчивалось, она с трудом могла покинуть сцену. Причём, как отмечает Лавров, происходило это не на корпоративах или каких-то частных мероприятиях, а на кассовых концертах, куда приходили люди за приобретенные на собственные деньги билеты. Часто случалось так, что зрители, видя состояние исполнительницы, не дожидались окончания концерта, вставали и выходили из зала. Многие возмущались. После этого Наргиз стала переливать алкоголь в бутылку из-под кока-колы.

Имеются определенные требования у певицы и к перевозке. Так, по рассказу Сергея Лаврова, доставить Наргиз на выступление - это целая проблема. Ведь ей нужно, чтобы транспортное средство обязательно имело полноценное спальное место. Естественно, это и стоит дорого, и проблемы с ГАИ у перевозчиков возникают часто. В качестве примера Лавров рассказал, что некоторое время назад для исполнительницы пришлось пригнать автобус из Нижнего Новгорода, чтобы она в лежачем положении проехала всего 30 километров.

Рассказал концертный директор и о еще одной "фишке" певицы. Речь идёт о систематических отменах выступлений за несколько дней до назначенной даты. Как правило, Наргиз просто говорит, что она не в голосе и никуда не поедет. Только за последнее время ею были отменены концерты во Владимире, Архангельске и Ессентуках.  Из-за всего этого компания Сергея Лаврова наотрез отказалась сотрудничать с певицей. По его словам, если раньше она хотя бы собирала аншлаги, из-за которых можно было терпеть ее капризы, то теперь хорошо, если на неё приходит половина зала. "Лучше работать с другими", - отметил Сергей.

 

Краткая информация о Наргиз Закировой

Имя: Наргиз Закирова

Отчество: Пулатовна

День рождения: 06.10.1971

Возраст: 47 лет

Место рождения: г. Ташкент, Узбекистан

Рост: 167 см

Вес: 56 кг

Знак Зодиака: Весы

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: певица

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1 Не нравится 0 Нравится 24.12.2018 Теги: Наргиз Закирова

А что Вы думаете о таком поведении Наргиз? 3  

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  • Марина / 24.12.18 20:47
    -
    1
    +
    Не ожидала от неё такого. Я думаю, нет дыма без огня, ведь обычный зритель видит только то, что ему преподносят артисты и организаторы. А что там происходит между ними за кулисами, знать не дано. Возможно, Наргиз действительно стала слишком капризной, что с ней по-человечески невыносимо. Надеюсь, она одумается, ведь певицы действительно талантливая.
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  • Се. / 24.12.18 20:40
    -
    -1
    +
    Дело не в Наргиз, дело в этом концертном директоре. Он явно за что-то мстит этой талантливый и просто потрясающей женщине. Быть может, это она не захотела работать с его компанией из-за их непрофессионализма. А те решили ее за это очернить. Я правда сама никогда не была на концерте Наргиз но не верю что она выступала где-то пьяной, тем более постоянно.
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  • Микро / 24.12.18 20:36
    -
    2
    +
    Никогда в эту не поверю! Наргиз одна из немногих действительно талантливых и не "зазвездившихся" певиц на нашей сцене. На ее концертах всегда полные залы. Да и гастролирует она очень активно.
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