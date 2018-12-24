Организаторы концертов не хотят работать с Наргиз Закировой

Певицу Наргиз назвали неуправляемой. Сделал это известный концертный директор Сергей Лавров, который заявил, что работать с исполнительницей в последнее время стало просто невозможно. А виной всему ее капризы.

Помимо неорганизованности, Наргиз обвинили ещё и в том, что она злоупотребляет алкоголем прямо на сцене во время выступления. По словам организатора концертов, ещё совсем недавно певица, не стесняясь, выходила к зрителям с бутылкой виски в руках. А когда выступление заканчивалось, она с трудом могла покинуть сцену. Причём, как отмечает Лавров, происходило это не на корпоративах или каких-то частных мероприятиях, а на кассовых концертах, куда приходили люди за приобретенные на собственные деньги билеты. Часто случалось так, что зрители, видя состояние исполнительницы, не дожидались окончания концерта, вставали и выходили из зала. Многие возмущались. После этого Наргиз стала переливать алкоголь в бутылку из-под кока-колы.

Имеются определенные требования у певицы и к перевозке. Так, по рассказу Сергея Лаврова, доставить Наргиз на выступление - это целая проблема. Ведь ей нужно, чтобы транспортное средство обязательно имело полноценное спальное место. Естественно, это и стоит дорого, и проблемы с ГАИ у перевозчиков возникают часто. В качестве примера Лавров рассказал, что некоторое время назад для исполнительницы пришлось пригнать автобус из Нижнего Новгорода, чтобы она в лежачем положении проехала всего 30 километров.

Рассказал концертный директор и о еще одной "фишке" певицы. Речь идёт о систематических отменах выступлений за несколько дней до назначенной даты. Как правило, Наргиз просто говорит, что она не в голосе и никуда не поедет. Только за последнее время ею были отменены концерты во Владимире, Архангельске и Ессентуках. Из-за всего этого компания Сергея Лаврова наотрез отказалась сотрудничать с певицей. По его словам, если раньше она хотя бы собирала аншлаги, из-за которых можно было терпеть ее капризы, то теперь хорошо, если на неё приходит половина зала. "Лучше работать с другими", - отметил Сергей.