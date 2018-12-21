Свадьба леди Габриэллы Виндзор состоится весной

Часовня Святого Георга в Виндзорском замке не знает отдыха от королевских свадеб. Стало известно, что следующей весной в ней состоится свадьба леди Габриэллы Виндзор.

В 2018 году в часовне обвенчались принц Гарри и Меган Маркл, а затем принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк. В следующем году традицию продолжат Габриэлла и Томас Кингстон. Как и герцог и герцогиня Сассекские, леди Габриэлла проведет прием в Фрогмор-хаус. Тем не менее вечеринка назначена на утро, а не на вечер. Это означает, что ребенок Гарри и Меган, если он уже появится на свет к тому времени, не будет разбужен голосами и музыкой.

Гарри и Меган, кстати, надеются перебраться во Фрогмор как можно скорее.

Габриэлла, вероятнее всего, встанет у алтаря в конце весны, в апреле или мае. Но ее свадьба будет намного более частным мероприятием. Источник в Букингемском дворце заявил изданию PEOPLE, что свадьба будет только для семьи и близких друзей. Не будет никаких пышных проездов и выходов для публики. Также будет сведено к минимуму и присутствие прессы, которой будет позволено снять пару только на выходе из часовни.

Леди Габриэлла, которой 37 лет, является дочерью кузена королевы Елизаветы, принца Майкла Кентского. Габриэлла - 51-ая в линии наследования трона и будет отодвинута еще дальше, когда родится ребенок Гарри. Неизвестно, посетит ли королева свадьбу, но 92-летняя Елизавета не появилась на бракосочетании лорда Фредди Виндзора, брата Габриэллы.