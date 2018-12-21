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Рожков и Мясников из «Уральских пельменей» гастролируют дуэтом


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На протяжении последнего года в сети периодически появляются новости о разногласиях внутри коллектива «Уральские пельмени». Участники шоу старались никак не комментировать полученную журналистами информацию, но на днях стало известно, что Вячеслав Мясников и Андрей Рожков активно гастролируют по регионам. В афишах они заявлены как юмористический дуэт «Ваши пельмени».

Этот факт подтвердили коллеги артистов. Актриса шоу Илона Юрьева сообщила, что Андрей и Вячеслав действительно дают концерты вместе, делают они это отдельно от всего состава, но при этом ряды участников команды не покинули. А вот Сергей Исаев в своем аккаунте в социальных сетях предлагает зрителям покупать билеты на «аутентичное шоу», имея в виду именно «Уральские пельмени».

Андрей Рожков старается обходить эту тему стороной и не затрагивать ее даже в общении с подписчиками. Самым словоохотливым оказался только Вячеслав Мясников. Он напрямую сказал, что покинул шоу и возвращаться в команду не собирается. Причин ухода он не поясняет.

Артист отмечает, что выступления новообразованного дуэта проходят более чем удачно. Заявленных мест не хватает и организаторам приходится ставить в зал дополнительные стулья, чтобы рассадить всех желающих.

По предварительным данным, причиной раскола внутри коллектива стали финансовые трения и разногласия. 

Краткая информация о Вячеславе Мясникове

Имя: Вячеслав Мясников

Отчество: Владимирович

День рождения: 02.12.1979

Возраст: 39 лет

Место рождения: п. Луговой, Тюменская обл.

Рост: 179 см

Вес: 68 кг

Знак Зодиака: Стрелец

Восточный гороскоп: Коза

Деятельность: актер, юморист, певец

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0 Не нравится 0 Нравится 21.12.2018 Теги: Вячеслав Мясников

Как вы думаете, коллектив «Уральские пельмени» продолжит существование? 3  

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