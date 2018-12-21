Рожков и Мясников из «Уральских пельменей» гастролируют дуэтом
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На протяжении последнего года в сети периодически появляются новости о разногласиях внутри коллектива «Уральские пельмени». Участники шоу старались никак не комментировать полученную журналистами информацию, но на днях стало известно, что Вячеслав Мясников и Андрей Рожков активно гастролируют по регионам. В афишах они заявлены как юмористический дуэт «Ваши пельмени».
Этот факт подтвердили коллеги артистов. Актриса шоу Илона Юрьева сообщила, что Андрей и Вячеслав действительно дают концерты вместе, делают они это отдельно от всего состава, но при этом ряды участников команды не покинули. А вот Сергей Исаев в своем аккаунте в социальных сетях предлагает зрителям покупать билеты на «аутентичное шоу», имея в виду именно «Уральские пельмени».
Андрей Рожков старается обходить эту тему стороной и не затрагивать ее даже в общении с подписчиками. Самым словоохотливым оказался только Вячеслав Мясников. Он напрямую сказал, что покинул шоу и возвращаться в команду не собирается. Причин ухода он не поясняет.
Артист отмечает, что выступления новообразованного дуэта проходят более чем удачно. Заявленных мест не хватает и организаторам приходится ставить в зал дополнительные стулья, чтобы рассадить всех желающих.
По предварительным данным, причиной раскола внутри коллектива стали финансовые трения и разногласия.
Краткая информация о Вячеславе Мясникове
Имя: Вячеслав Мясников
Отчество: Владимирович
День рождения: 02.12.1979
Возраст: 39 лет
Место рождения: п. Луговой, Тюменская обл.
Рост: 179 см
Вес: 68 кг
Знак Зодиака: Стрелец
Восточный гороскоп: Коза
Деятельность: актер, юморист, певец
Фотографии
Фотографии
Как вы думаете, коллектив «Уральские пельмени» продолжит существование? 3
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Rimma / 21.12.18 14:48Острого и интересного юмора у них уже нет. По юмору пока что все показатели ТНТ бьет. Там и кровь молодая и шутки поострее.
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Юрий / 21.12.18 14:07Какое-то время еще будут держаться, но потом побегут все, а сливки достанутся именно Мясникову и Рожкову.