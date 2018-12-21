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Малышева пояснила принцип похудения в разгрузочные дни


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В канун Новогодних праздников телеведущая рассказала о том, как правильно устраивать себе разгрузочные дни. По словам Елены, главное условие – это потребление не более 600 ккал в сутки. Меню при этом может быть белковым, углеводным и белково-углеводным.

Так Елена предлагает взять 100 граммовую плитку черного шоколада и разделить ее на 3 – 4 приема пищи. Лакомство можно заменить обычным стаканом отварной гречки.

Для белково-углеводного меню нужно таким же образом за день употребить два литра 1% кефира. Сторонникам белкового меню следует отварить 500 граммов трески и съесть ее за 6 – 8 приемов.

К любому из указанных рационов стоит добавить столовую ложу растительного масла и 2 литра чистой воды. Соль во время разгрузочного дня употреблять не нужно вообще. Всего за 1 – 2 дня таким нехитрым способом можно избавиться от небольшого объема в области талии и бедер.

По словам Малышевой, отсутствие соли в рационе позволит избавиться от воды, которую задерживает в себе организм.

Злоупотреблять подобным меню не стоит. Двух дней в неделю будет более чем достаточно.

В остальное время Елена советует всем, есть пищу 4 – 5 раз в день, объемом не больше одного стакана. Именно столько, по утверждению теледоктора, составляет объем желудка.

Малышева признается, что рекомендаций, которые она дает телезрителям, придерживается и сама. Именно так ей за несколько месяцев удалось похудеть. 

Краткая информация о Елене Малышевой

Имя: Елена Малышева

Отчество: Васильевна

День рождения: 13.03.1961

Возраст: 57 лет

Место рождения: г. Кемерово

Рост: 168 см

Вес: 63 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: телеведущая

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0 Не нравится 0 Нравится 21.12.2018 Теги: Елена Малышева

Как часто вы устраиваете себе разгрузочные дни? 3  

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