Маколей Калкин снялся в рекламе в образе Кевина Маккалистера

Звезда культовой новогодней комедии "Один дома" Маколей Калкин вновь предстал перед поклонниками в образе любимого героя. Правда всего на одну минуту. Но, за это время все почитатели фильма смогли увидеть уже повзрослевшего Кевина в самых запоминающихся сценах из первой части.

Кто бы мог подумать, что 28 лет спустя мы вновь увидим повзрослевшего, но всё такого же бесшабашного Кевина Маккалистера, который остался дома один. Молодой человек, которому далеко за 30, всё также прыгал на кровати родителей, поедал любимые макароны с сыром и мороженое, пугал разносчиков пиццы и устраивал вечеринку с манекенами, чтобы спугнуть грабителей.

Правда, на этот раз он ещё и разговаривал с умными гаджетами . Впрочем, удивляться здесь нечему, ведь это всего лишь реклама. Но, по мнению пользователей интернета, совершенно гениальная. За те два дня, в течение которых ролик находится на официальном канале Google в YouTube, его посмотрели более 13 миллионов человек. И большинство из них осталось от видео просто в восторге. Тем более, что Маколей Калкин, несмотря на возраст, остался всё таким же обаятельным.

Многие же просто с удовольствием еще раз окунулись в атмосферу любимого фильма и взглянули на лучшие его эпизоды чуточку другими глазами. А сам актёр немного раньше признался, что не смотрел "Один дома" с тех самых пор, как фильму исполнилось 15 лет.