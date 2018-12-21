 
 
 

 
 
На главную
 
 

Маколей Калкин снялся в рекламе в образе Кевина Маккалистера


0 0

Звезда культовой новогодней комедии "Один дома" Маколей Калкин вновь предстал перед поклонниками в образе любимого героя. Правда всего на одну минуту. Но, за это время все почитатели фильма смогли увидеть уже повзрослевшего Кевина в самых запоминающихся сценах из первой части.

Кто бы мог подумать, что 28 лет спустя мы вновь увидим повзрослевшего, но всё такого же бесшабашного Кевина Маккалистера, который остался дома один.  Молодой человек, которому далеко за 30, всё также прыгал на кровати родителей, поедал любимые макароны с сыром и мороженое, пугал разносчиков пиццы и устраивал вечеринку с манекенами, чтобы спугнуть грабителей.

Правда, на этот раз он ещё и разговаривал с умными гаджетами . Впрочем, удивляться здесь нечему, ведь это всего лишь реклама. Но, по мнению пользователей интернета, совершенно гениальная. За те два дня, в течение которых ролик находится  на официальном канале Google в YouTube, его посмотрели более 13 миллионов человек. И большинство из них осталось от видео просто в восторге. Тем более, что Маколей Калкин, несмотря на возраст, остался всё таким же обаятельным.

Многие же просто с удовольствием еще раз окунулись в атмосферу любимого фильма и взглянули на лучшие его эпизоды чуточку другими глазами. А сам актёр немного раньше признался, что не смотрел "Один дома" с тех самых пор, как фильму исполнилось 15 лет.

 

Краткая информация о Маколее Калкине

Имя: Маколей Калкин

День рождения: 26.08.1980

Возраст: 38 лет

Место рождения: г. Манхэттен, Нью-Йорк, США

Рост: 176 см

Вес: 62 кг

Знак Зодиака: Дева

Восточный гороскоп: Обезьяна

Деятельность: актер

Смотреть фотографии с Маколеем Калкиным

Фотографии

Показать еще

Фотографии



0 Не нравится 0 Нравится 21.12.2018 Теги: Маколей Калкин

А Вам понравился новый ролик с участием Маколея Калкина? 5  

Оставить комментарий
  • С Новым годом! / 21.12.18 15:38
    -
    1
    +
    Вот теперь я действительно чувствую приближение праздника! Очень неожиданно, но здорово! Правда Кевин уже не тот, к сожалению. Но, его обаяние все еще при нем. Получилось очень атмосферно.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Варя / 21.12.18 15:32
    -
    1
    +
    Это едва ли не лучшая реклама, которую я видела за последнее время. Теперь я понимаю, почему в Google берут только лучших из лучших! Отличная идея! Спасибо за положительные эмоции, ребята!
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Анна / 21.12.18 15:30
    -
    0
    +
    Жалко его немного, хороший ведь актер, но немного потрепанный жизнью. Не хочу говорить про его вредные привычки, надеюсь, они остались в прошлом.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Скоро Новый год! / 21.12.18 15:26
    -
    0
    +
    Этот гениальный пиар-ход со стороны Гугл оценят только истинные поклонники "Один дома". Только те, кому по-настоящему нравится этот фильм, понимают сейчас, насколько все классно получилось! И соглашусь с предыдущим комментарием - хотелось бы, чтобы ролик был хоть чуточку длиннее!!! Но, говорю спасибо хотя бы за то, что уже есть!
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Конфетка / 21.12.18 15:23
    -
    0
    +
    Уже видела его. Очень понравился этот ролик. Как-то тепло на душе от него стало. Жаль только, что это творение длится всего минуту. Хотелось бы увидеть гораздо, гораздо больше! Но вообще, это гениально!!!
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору