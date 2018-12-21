Маколей Калкин снялся в рекламе в образе Кевина Маккалистера
0 0
Звезда культовой новогодней комедии "Один дома" Маколей Калкин вновь предстал перед поклонниками в образе любимого героя. Правда всего на одну минуту. Но, за это время все почитатели фильма смогли увидеть уже повзрослевшего Кевина в самых запоминающихся сценах из первой части.
Кто бы мог подумать, что 28 лет спустя мы вновь увидим повзрослевшего, но всё такого же бесшабашного Кевина Маккалистера, который остался дома один. Молодой человек, которому далеко за 30, всё также прыгал на кровати родителей, поедал любимые макароны с сыром и мороженое, пугал разносчиков пиццы и устраивал вечеринку с манекенами, чтобы спугнуть грабителей.
Правда, на этот раз он ещё и разговаривал с умными гаджетами . Впрочем, удивляться здесь нечему, ведь это всего лишь реклама. Но, по мнению пользователей интернета, совершенно гениальная. За те два дня, в течение которых ролик находится на официальном канале Google в YouTube, его посмотрели более 13 миллионов человек. И большинство из них осталось от видео просто в восторге. Тем более, что Маколей Калкин, несмотря на возраст, остался всё таким же обаятельным.
Многие же просто с удовольствием еще раз окунулись в атмосферу любимого фильма и взглянули на лучшие его эпизоды чуточку другими глазами. А сам актёр немного раньше признался, что не смотрел "Один дома" с тех самых пор, как фильму исполнилось 15 лет.
Краткая информация о Маколее Калкине
Имя: Маколей Калкин
День рождения: 26.08.1980
Возраст: 38 лет
Место рождения: г. Манхэттен, Нью-Йорк, США
Рост: 176 см
Вес: 62 кг
Знак Зодиака: Дева
Восточный гороскоп: Обезьяна
Деятельность: актер
Фотографии
Фотографии
А Вам понравился новый ролик с участием Маколея Калкина? 5
-
С Новым годом! / 21.12.18 15:38Вот теперь я действительно чувствую приближение праздника! Очень неожиданно, но здорово! Правда Кевин уже не тот, к сожалению. Но, его обаяние все еще при нем. Получилось очень атмосферно.
-
Варя / 21.12.18 15:32Это едва ли не лучшая реклама, которую я видела за последнее время. Теперь я понимаю, почему в Google берут только лучших из лучших! Отличная идея! Спасибо за положительные эмоции, ребята!
-
Анна / 21.12.18 15:30Жалко его немного, хороший ведь актер, но немного потрепанный жизнью. Не хочу говорить про его вредные привычки, надеюсь, они остались в прошлом.
-
Скоро Новый год! / 21.12.18 15:26Этот гениальный пиар-ход со стороны Гугл оценят только истинные поклонники "Один дома". Только те, кому по-настоящему нравится этот фильм, понимают сейчас, насколько все классно получилось! И соглашусь с предыдущим комментарием - хотелось бы, чтобы ролик был хоть чуточку длиннее!!! Но, говорю спасибо хотя бы за то, что уже есть!
-
Конфетка / 21.12.18 15:23Уже видела его. Очень понравился этот ролик. Как-то тепло на душе от него стало. Жаль только, что это творение длится всего минуту. Хотелось бы увидеть гораздо, гораздо больше! Но вообще, это гениально!!!