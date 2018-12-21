Ляйсан Утяшева всю жизнь борется со стереотипами

Супруга Павла Воли, гимнастка Ляйсан Утяшева является во всех смыслах состоявшейся женщиной. У неё есть счастливая семья, сложившаяся карьера, популярность и вообще всё, что нужно для счастья. Но, мало кто знает, как она достигла таких высот, ведь Ляйсан очень не любит давать интервью. Впрочем, кое-какие секреты своего успеха она всё-таки открыла.

Так, известная спортсменка признается, что почти всегда ей приходилось бороться со стереотипами. Даже в начале своей карьеры она отстаивала право попасть в сборную России. И вот как Ляйсан об этом вспоминает: "Было время, когда в нашем спорте у руля стояли только девушки с чисто славянской внешностью, - делится гимнастка. - Но потом всё изменилось". По мнению Утяшевой, это произошло благодаря Ирине Винер, которая и открыла дорогу в гимнастику всем девушкам с не совсем стандартной внешностью. Также, Ляйсан отметила, что ей всегда очень хотелось преодолеть и ещё один стереотип, касающийся недалекости спортсменов. В противовес этому аргументу она заявила, что долгое время работала ведущей утреннего шоу на одном из федеральных каналов, где часто приходилось вести беседы и подстраиваться под ситуацию онлайн. И ни разу у неё не возникло никаких проблем.

Что же касается замужества и семейной жизни, то и здесь спортсменка признается, что у неё все не так, как у всех. Ее мужем стал лучший друг. И тем самым Утяшева невольно опровергла и ещё один стереотип, что за друзей нельзя выходить замуж. По ее словам, с Павлом они уже пережили многое. Да хотя бы то, что изначально никто не верил в их брак, принимая его за шутку. А теперь их считают настоящим эталоном семьи.

Не боится Ляйсан и попросить помощи у своего супруга. Как она считает, не стоит делать всё самой и тащить на плечах неподъемную кучу обязанностей. А нужно просто уметь говорить о своих проблемах вслух, чтобы твоя вторая половинка тебя услышала.