Ляйсан Утяшева всю жизнь борется со стереотипами
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Супруга Павла Воли, гимнастка Ляйсан Утяшева является во всех смыслах состоявшейся женщиной. У неё есть счастливая семья, сложившаяся карьера, популярность и вообще всё, что нужно для счастья. Но, мало кто знает, как она достигла таких высот, ведь Ляйсан очень не любит давать интервью. Впрочем, кое-какие секреты своего успеха она всё-таки открыла.
Так, известная спортсменка признается, что почти всегда ей приходилось бороться со стереотипами. Даже в начале своей карьеры она отстаивала право попасть в сборную России. И вот как Ляйсан об этом вспоминает: "Было время, когда в нашем спорте у руля стояли только девушки с чисто славянской внешностью, - делится гимнастка. - Но потом всё изменилось". По мнению Утяшевой, это произошло благодаря Ирине Винер, которая и открыла дорогу в гимнастику всем девушкам с не совсем стандартной внешностью. Также, Ляйсан отметила, что ей всегда очень хотелось преодолеть и ещё один стереотип, касающийся недалекости спортсменов. В противовес этому аргументу она заявила, что долгое время работала ведущей утреннего шоу на одном из федеральных каналов, где часто приходилось вести беседы и подстраиваться под ситуацию онлайн. И ни разу у неё не возникло никаких проблем.
Что же касается замужества и семейной жизни, то и здесь спортсменка признается, что у неё все не так, как у всех. Ее мужем стал лучший друг. И тем самым Утяшева невольно опровергла и ещё один стереотип, что за друзей нельзя выходить замуж. По ее словам, с Павлом они уже пережили многое. Да хотя бы то, что изначально никто не верил в их брак, принимая его за шутку. А теперь их считают настоящим эталоном семьи.
Не боится Ляйсан и попросить помощи у своего супруга. Как она считает, не стоит делать всё самой и тащить на плечах неподъемную кучу обязанностей. А нужно просто уметь говорить о своих проблемах вслух, чтобы твоя вторая половинка тебя услышала.
Краткая информация о Ляйсан Утяшевой
Имя: Ляйсан Утяшева
Отчество: Альбертовна
День рождения: 28.06.1985
Возраст: 33 года
Место рождения: г. Раевский, Башкирская АССР
Рост: 164 см
Вес: 50 кг
Знак Зодиака: Рак
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: гимнастка, телеведущая
Фотографии
Фотографии
А Вам нравится Ляйсан Утяшева? 4
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11 / 21.12.18 01:44Талантливая во многих смыслах женщина. Приятно на неё посмотреть. А работоспособность нисколько не меньше, чем у Бузовой, а вот мозгов побольше. И с Пашей Волей они отличная пара, гармонично смотрятся. Одним словом, рада за них.
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Женя / 21.12.18 01:39Как ведущая - она мне совершенно не нравится! У нее голос какой-то странный, и над речью работать надо. Хотя чувства юмора она не лишена. На внешность тоже очень симпатичная. Но, ее пребывание на танцевальном шоу на ТНТ в качестве ведущей явно по блату. Муж помог. Впрочем, здесь нет ничего плохого. Все так живут.
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Татьяна / 21.12.18 01:32Вот смотрю на нее и понимаю, что вижу перед собой настоящую женщину. Красивую, умную, прекрасную маму и жену. В ее жизни нет скандалов и прочей грязи. Они тихо живет своей жизнь, делает свое дело и выглядит счастливой. Я тоже так хочу.
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Алла / 21.12.18 01:16Ляйсан милая и грациозная, как кошечка. Ну вы поняли - мне она нравится.