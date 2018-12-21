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Ляйсан Утяшева всю жизнь борется со стереотипами


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Супруга Павла Воли, гимнастка Ляйсан Утяшева является во всех смыслах состоявшейся женщиной. У неё есть счастливая семья, сложившаяся карьера, популярность и вообще всё, что нужно для счастья. Но, мало кто знает, как она достигла таких высот, ведь Ляйсан очень не любит давать интервью. Впрочем, кое-какие секреты своего успеха она всё-таки открыла.

Так, известная спортсменка признается, что почти всегда ей приходилось бороться со стереотипами. Даже в начале своей карьеры она отстаивала право попасть в сборную России. И вот как Ляйсан об этом вспоминает: "Было время, когда в нашем спорте у руля стояли только девушки с чисто славянской внешностью, - делится гимнастка. - Но потом всё изменилось". По мнению Утяшевой, это произошло благодаря Ирине Винер, которая и открыла дорогу в гимнастику всем девушкам с не совсем стандартной внешностью. Также, Ляйсан отметила, что ей всегда очень хотелось преодолеть и ещё один стереотип, касающийся недалекости спортсменов. В противовес этому аргументу она заявила, что долгое время работала ведущей утреннего шоу на одном из федеральных каналов, где часто приходилось вести беседы и подстраиваться под ситуацию онлайн. И ни разу у неё не возникло никаких проблем.

Что же касается замужества и семейной жизни, то и здесь спортсменка признается, что у неё все не так, как у всех. Ее мужем стал лучший друг. И тем самым Утяшева невольно опровергла и ещё один стереотип, что за друзей нельзя выходить замуж. По ее словам, с Павлом они уже пережили многое. Да хотя бы то, что изначально никто не верил в их брак, принимая его за шутку. А теперь их считают настоящим эталоном семьи.

Не боится Ляйсан и попросить помощи у своего супруга. Как она считает, не стоит делать всё самой и тащить на плечах неподъемную кучу обязанностей. А нужно просто уметь говорить о своих проблемах вслух, чтобы твоя вторая половинка тебя услышала.

Краткая информация о Ляйсан Утяшевой

Имя: Ляйсан Утяшева

Отчество: Альбертовна

День рождения: 28.06.1985

Возраст: 33 года

Место рождения: г. Раевский, Башкирская АССР

Рост: 164 см

Вес: 50 кг

Знак Зодиака: Рак

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: гимнастка, телеведущая

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1 Не нравится 0 Нравится 21.12.2018 Теги: ляйсан утяшева

А Вам нравится Ляйсан Утяшева? 4  

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  • 11 / 21.12.18 01:44
    -
    0
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    Талантливая во многих смыслах женщина. Приятно на неё посмотреть. А работоспособность нисколько не меньше, чем у Бузовой, а вот мозгов побольше. И с Пашей Волей они отличная пара, гармонично смотрятся. Одним словом, рада за них.
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  • Женя / 21.12.18 01:39
    -
    0
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    Как ведущая - она мне совершенно не нравится! У нее голос какой-то странный, и над речью работать надо. Хотя чувства юмора она не лишена. На внешность тоже очень симпатичная. Но, ее пребывание на танцевальном шоу на ТНТ в качестве ведущей явно по блату. Муж помог. Впрочем, здесь нет ничего плохого. Все так живут.
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  • Татьяна / 21.12.18 01:32
    -
    1
    +
    Вот смотрю на нее и понимаю, что вижу перед собой настоящую женщину. Красивую, умную, прекрасную маму и жену. В ее жизни нет скандалов и прочей грязи. Они тихо живет своей жизнь, делает свое дело и выглядит счастливой. Я тоже так хочу.
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  • Алла / 21.12.18 01:16
    -
    -1
    +
    Ляйсан милая и грациозная, как кошечка. Ну вы поняли - мне она нравится.
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