Дом Квентина Тарантино подвергся ограблению

Совсем недавно стало известно о том, что прославленный американский кинорежиссер и актер Квентин Тарантино стал жертвой наглого ограбления. Злоумышленники забрались в окно его дома в Лос-Анджелесе. Причем их совершенно не смутил тот факт, что хозяин тоже был в помещении.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье поздней ночью, когда владелец особняка уже мирно спал в своей кровати. По его словам, в какой-то момент он просто услышал шум на первом этаже и решил спуститься, чтобы посмотреть, откуда он исходит. Тогда-то мировая знаменитость и столкнулась лицом к лицу с двумя грабителями. Медлить Тарантино не стал и, увидев незнакомцев, попытался отстоять свое имущество, дав им отпор. К сожалению, мужчина не рассказал, что именно он такого сделал, что воры предпочли как можно быстрее скрыться из его дома, правда прихватив с собой и награбленное.

К досаде Квентина, дерзким преступникам все же удалось осуществить задуманное. Ведь из его дома пропали драгоценности и несколько других дорогих и ценных вещей. В настоящее время этим делом занимается полиция, которая изучает камеры видеонаблюдения, находящиеся рядом с недвижимостью Тарантино. А сам режиссер подсчитывает убытки.