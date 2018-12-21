 
 
 

 
 
На главную
 
 

Дом Квентина Тарантино подвергся ограблению


0 0

Совсем недавно стало известно о том, что прославленный американский кинорежиссер и актер Квентин Тарантино стал жертвой наглого ограбления. Злоумышленники забрались в окно его дома в Лос-Анджелесе. Причем их совершенно не смутил тот факт, что хозяин тоже был в помещении.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье поздней ночью, когда владелец особняка уже мирно спал в своей кровати. По его словам, в какой-то момент он просто услышал шум на первом этаже и решил спуститься, чтобы посмотреть, откуда он исходит. Тогда-то мировая знаменитость и столкнулась лицом к лицу с двумя грабителями. Медлить Тарантино не стал и, увидев незнакомцев, попытался отстоять свое имущество, дав им отпор. К сожалению, мужчина не рассказал, что именно он такого сделал, что воры предпочли как можно быстрее скрыться из его дома, правда прихватив с собой и награбленное.

К досаде Квентина, дерзким преступникам все же удалось осуществить задуманное. Ведь из его дома пропали драгоценности и несколько других дорогих и ценных вещей. В настоящее время этим делом занимается полиция, которая изучает камеры видеонаблюдения, находящиеся рядом с недвижимостью Тарантино. А сам режиссер подсчитывает убытки.

Краткая информация о Квентине Тарантино

Имя: Квентин Тарантино

День рождения: 27.03.1963

Возраст: 55 лет

Место рождения: Ноксвилл штата Теннесси

Рост: 185 см

Вес: 75 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: актёр, кинорежиссёр, кинопродюсер

Смотреть фотографии с Квентиным Тарантино

Фотографии

Показать еще

Фотографии



0 Не нравится 0 Нравится 21.12.2018 Теги: Квентин Тарантино

А как бы Вы поступили на месте Квентина Тарантино? 2  

Оставить комментарий
  • 789 / 21.12.18 20:35
    -
    0
    +
    Удивлена, что у него нет охраны. Как такое вообще возможно? Явно его дом находится в хорошем районе Лос-Анджелеса и должен соответствующем образом охраняться. Может это просто очередной пиар перед выходом какой-нибудь картины под режиссерством Тарантино? Звезды очень любят такие штучки.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Полина / 21.12.18 20:32
    -
    1
    +
    Столкнувшись с грабителями в своем доме я бы тоже не стала стоять сложа руки. Но, здесь тоже как повезет, ведь люди могут оказаться агрессивными и покалечить. В этом плане Тарантино повезло, что они просто предпочли уйти.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору