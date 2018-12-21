Дом Квентина Тарантино подвергся ограблению
0 0
Совсем недавно стало известно о том, что прославленный американский кинорежиссер и актер Квентин Тарантино стал жертвой наглого ограбления. Злоумышленники забрались в окно его дома в Лос-Анджелесе. Причем их совершенно не смутил тот факт, что хозяин тоже был в помещении.
Инцидент произошел в минувшее воскресенье поздней ночью, когда владелец особняка уже мирно спал в своей кровати. По его словам, в какой-то момент он просто услышал шум на первом этаже и решил спуститься, чтобы посмотреть, откуда он исходит. Тогда-то мировая знаменитость и столкнулась лицом к лицу с двумя грабителями. Медлить Тарантино не стал и, увидев незнакомцев, попытался отстоять свое имущество, дав им отпор. К сожалению, мужчина не рассказал, что именно он такого сделал, что воры предпочли как можно быстрее скрыться из его дома, правда прихватив с собой и награбленное.
К досаде Квентина, дерзким преступникам все же удалось осуществить задуманное. Ведь из его дома пропали драгоценности и несколько других дорогих и ценных вещей. В настоящее время этим делом занимается полиция, которая изучает камеры видеонаблюдения, находящиеся рядом с недвижимостью Тарантино. А сам режиссер подсчитывает убытки.
Краткая информация о Квентине Тарантино
Имя: Квентин Тарантино
День рождения: 27.03.1963
Возраст: 55 лет
Место рождения: Ноксвилл штата Теннесси
Рост: 185 см
Вес: 75 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Кролик
Деятельность: актёр, кинорежиссёр, кинопродюсер
Фотографии
Фотографии
А как бы Вы поступили на месте Квентина Тарантино? 2
-
789 / 21.12.18 20:35Удивлена, что у него нет охраны. Как такое вообще возможно? Явно его дом находится в хорошем районе Лос-Анджелеса и должен соответствующем образом охраняться. Может это просто очередной пиар перед выходом какой-нибудь картины под режиссерством Тарантино? Звезды очень любят такие штучки.
-
Полина / 21.12.18 20:32Столкнувшись с грабителями в своем доме я бы тоже не стала стоять сложа руки. Но, здесь тоже как повезет, ведь люди могут оказаться агрессивными и покалечить. В этом плане Тарантино повезло, что они просто предпочли уйти.