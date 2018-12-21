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В отношениях между королевой и Меган Маркл возникла напряжённость


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Еще совсем недавно весь мир удивлялся тому, как хорошо между собой ладят королева Великобритании Елизавета II и герцогиня Сассекская Меган Маркл. Однако, по сообщениям инсайдеров, сейчас отношения между двумя женщинами несколько испортились. А виной тому стал отец Меган - Томас Маркл.

В последнее время только ленивый не интересовался, почему жена принца Гарри наотрез отказывается общаться со своим отцом. Впрочем, ответ очевиден. Еще до свадьбы отец будущей герцогини повел себя по отношению к ней не совсем корректно. Он не стеснялся позировать для постановочных фото и участвовать в ток-шоу, рассказывая о жизни своей дочери. И это в то время, когда Гарри и всё королевское семейство старалось держаться от журналистов как можно дальше. Теперь же Меган настолько отдалилась от Томаса, что не отвечает даже на его письма. Мужчина пытался достучаться до неё и через СМИ, но из этого тоже ничего не вышло. И здесь в ситуацию решила вмешаться сама Елизавета II.

Ещё в самом начале королева хотела всё сделать так, чтобы скандал не стал публичным. Она дала указание своим приближенным во всем разобраться и по возможности решить вопрос тихо. Однако, строптивая Меган не пожелала, чтобы в ее конфликт с отцом хоть кто-то вмешивался. Разумеется, эта позиция не самым лучшим образом сказалась на отношениях между супругой Гарри и его бабушкой. Впрочем, мудрая королева Великобритании все-таки решила не накалять ситуацию своим вмешательством. Как сообщил инсайдер, в семье никто и никогда ничего не сделает за спиной Меган.

Напомним, Томас Маркл продолжает попытки помириться со своей дочерью с помощью СМИ. Как сообщают источники, в целом герцогиня уже готова вести диалог с отцом, но только в том случае, если он перестанет общаться с журналистами.

Краткая информация о Меган Маркл

Имя: Меган Маркл

День рождения: 04.08.1981

Возраст: 37 лет

Место рождения: Лос-Анджелес, США

Рост: 170 см

Вес: 61 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: актриса

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0 Не нравится 0 Нравится 21.12.2018 Теги: Меган Маркл

Как Вы считаете, права ли Меган Маркл в отношении своего отца? 2  

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  • Лиза / 21.12.18 19:40
    -
    1
    +
    Королеве следовало проявить жесткость и поставить Маркл на место. Если уж хочет решать вопрос сама, то пусть быстрее решает, а не делает из себя жертву, как происходит сейчас - мол папочка такой плохой, видеть его не хочу... А сама тем самым привлекает к себе больше внимания. Актрисуля одним словом.
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  • Принцесса Брунгильда / 21.12.18 19:36
    -
    2
    +
    Меган Маркл как бельмо на глазу у всех. То и дело читаешь про неё какие-то новости. Вот что бы кто не говорил, но она никак, абсолютно никак не вписывается в Королевское семейство. Постоянно нарушает этикет, ведет себя грубо и высокомерно. Здесь просто остаётся удивляться такту остальных членов семьи, которые терпят Меган ради Гарри. Но, основная ее вина заключается в том, что она практически рассорила двух братьев, у которых до неё были прекрасные отношения. И здесь конечно Маркл и в подметки не годится Кейт Миддлтон, которая в свое время сумела и для Гарри другом стать, и в семью красиво вписаться. Ну не могут ошибаться миллионы человек! Кейт приняли сразу, а Меган делает всё, чтобы отвернуть от себя как можно больше людей.
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