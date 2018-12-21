В отношениях между королевой и Меган Маркл возникла напряжённость

Еще совсем недавно весь мир удивлялся тому, как хорошо между собой ладят королева Великобритании Елизавета II и герцогиня Сассекская Меган Маркл. Однако, по сообщениям инсайдеров, сейчас отношения между двумя женщинами несколько испортились. А виной тому стал отец Меган - Томас Маркл.

В последнее время только ленивый не интересовался, почему жена принца Гарри наотрез отказывается общаться со своим отцом. Впрочем, ответ очевиден. Еще до свадьбы отец будущей герцогини повел себя по отношению к ней не совсем корректно. Он не стеснялся позировать для постановочных фото и участвовать в ток-шоу, рассказывая о жизни своей дочери. И это в то время, когда Гарри и всё королевское семейство старалось держаться от журналистов как можно дальше. Теперь же Меган настолько отдалилась от Томаса, что не отвечает даже на его письма. Мужчина пытался достучаться до неё и через СМИ, но из этого тоже ничего не вышло. И здесь в ситуацию решила вмешаться сама Елизавета II.

Ещё в самом начале королева хотела всё сделать так, чтобы скандал не стал публичным. Она дала указание своим приближенным во всем разобраться и по возможности решить вопрос тихо. Однако, строптивая Меган не пожелала, чтобы в ее конфликт с отцом хоть кто-то вмешивался. Разумеется, эта позиция не самым лучшим образом сказалась на отношениях между супругой Гарри и его бабушкой. Впрочем, мудрая королева Великобритании все-таки решила не накалять ситуацию своим вмешательством. Как сообщил инсайдер, в семье никто и никогда ничего не сделает за спиной Меган.

Напомним, Томас Маркл продолжает попытки помириться со своей дочерью с помощью СМИ. Как сообщают источники, в целом герцогиня уже готова вести диалог с отцом, но только в том случае, если он перестанет общаться с журналистами.