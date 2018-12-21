Облитая кислотой Элеонора Кондратюк рассказала правду о трагедии

История красавицы Элеоноры Кондратюк, получившей титул «Мисс Очарование», на конкурсе красоты Сочи, в 1998 году облетела заголовки многих газет. Лицо девушки облили кислотой и шансов, чтобы выжить, у нее было мало.

В 2018 году женщина презентовала книгу собственного авторства. Она рассказала о самом страшном дне, о том, что случилось с ее обидчиками и о своей жизни сейчас.

Страшные увечья девушке нанес отвергнутый поклонник. По словам Элеоноры, она сразу отклонила его ухаживания и никаких поводов, чтобы мужчина думал иначе, она не давала. Отказ он не принял и нанял исполнителей, которые согласились облить лицо девушки кислотой.

Как рассказала Кондратюк, концентрация обжигающего вещества в подготовленном растворе составила 98%. Оно попало ей на лицо, одежду, обожгло слизистую желудочно-кишечного тракта.

Первые дни после случившегося врачи не могли ничего предпринять, процесс разъедания тканей продолжался. Чтобы облегчить страдания, они вводили обезболивающее. Зрение девушки было потеряно.

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Во время самой первой и многочасовой операции предвосхитить ее исход не мог никто. В ходе манипуляций у девушки дважды останавливалось сердце. Как ни странно, но она выжила. После ей предстояли долгие годы реабилитации. Элеонора рассказала, что ей неоднократно пересаживали кожу и волосы, роговицу глаз. Не всегда манипуляции завершались удачно, например, роговицу организм отторг. Тем не менее, девушке удалось выжить, восстановить часть утраченной красоты и вернуть зрение.

Сейчас Элеонора замужем, она благодарна своему супругу за поддержку и заботу. Пройдя через многочисленные испытания, Кондратюк решила помогать людям, попавшим в похожие ситуации. Женщина работает психологом, проживает в Москве и много времени проводит в Европе под наблюдением местных специалистов узкого профиля.

Обидчиков Элеоноры спустя год после происшествия задержали. Один из наемных исполнителей был убит в бандитской перестрелке, второй преступник и заказчик получили наказание в виде 5 и 11 лет лишения свободы, соответственно. Оба они уже давно на воле.