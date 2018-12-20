Трэвис Скотт снялся для Rolling Stone

Трэвис Скотт появился на обложке нового выпуска Rolling Stone. Рэпер, которому исполнилось 26 лет, рассказал журналу некоторые подробности своей жизни.

Так, он сказал, что надеется в скором времени связать себя узами брака с Кайли Дженнер. Пара встречается с апреля 2017 года, и у них уже есть дочь Сторми, родившаяся в феврале. Трэвис считает, что они зачали ее через три недели после первой встречи.

«Я достиг той точки, когда Кайли нужна была мне просто для того, чтобы существовать, - говорит Скотт. - Мы скоро поженимся. Я всего лишь должен набраться сил и сделать это как-то необычно. Мы были как двое детей. Первую неделю я даже не понимал, реально ли все это. На второй неделе я понял, что я разговариваю с ней, она отвечает мне, я отвечаю ей, и нам все еще есть что сказать. И тогда я понял, что Кайли по-настоящему нужна мне». Он также сказал, что в начале отношений никто из них не был уверен, что все будет серьезно.

Когда 21-летняя звезда забеременела, Трэвис надеялся на сына. «Поначалу я говорил, что хочу сына. Когда выяснилось, что будет девочка, я сказал себе, что это, может, самое странное, что только могло произойти».

Рэпер также отметил и успех Кайли. Ранее в этом году стало известно, что ее косметическая компания оценивается в 900 миллионов долларов. «Люди не понимают, насколько она больна своим делом, и часто делают глупые заявления», - сказал Трэвис.

Рэпер также рассказал, что они любят иногда просто гулять. «Когда ты имеешь дело с кем-то таким знаменитым, то думаешь, что вокруг нее всегда вертятся пятнадцать помощников, - признается он. - Но иногда мы просто выходим из дома, чтобы погулять».