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Трэвис Скотт снялся для Rolling Stone


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Трэвис Скотт появился на обложке нового выпуска Rolling Stone. Рэпер, которому исполнилось 26 лет, рассказал журналу некоторые подробности своей жизни.

Так, он сказал, что надеется в скором времени связать себя узами брака с Кайли Дженнер. Пара встречается с апреля 2017 года, и у них уже есть дочь Сторми, родившаяся в феврале. Трэвис считает, что они зачали ее через три недели после первой встречи.

«Я достиг той точки, когда Кайли нужна была мне просто для того, чтобы существовать, - говорит Скотт. - Мы скоро поженимся. Я всего лишь должен набраться сил и сделать это как-то необычно. Мы были как двое детей. Первую неделю я даже не понимал, реально ли все это. На второй неделе я понял, что я разговариваю с ней, она отвечает мне, я отвечаю ей, и нам все еще есть что сказать. И тогда я понял, что Кайли по-настоящему нужна мне». Он также сказал, что в начале отношений никто из них не был уверен, что все будет серьезно.

Когда 21-летняя звезда забеременела, Трэвис надеялся на сына. «Поначалу я говорил, что хочу сына. Когда выяснилось, что будет девочка, я сказал себе, что это, может, самое странное, что только могло произойти».

Рэпер также отметил и успех Кайли. Ранее в этом году стало известно, что ее косметическая компания оценивается в 900 миллионов долларов. «Люди не понимают, насколько она больна своим делом, и часто делают глупые заявления», - сказал Трэвис.

Рэпер также рассказал, что они любят иногда просто гулять. «Когда ты имеешь дело с кем-то таким знаменитым, то думаешь, что вокруг нее всегда вертятся пятнадцать помощников, - признается он. - Но иногда мы просто выходим из дома, чтобы погулять».


0 Не нравится 0 Нравится 20.12.2018 Теги: Трэвис Скотт

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