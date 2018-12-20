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Пэрис Хилтон хочет иметь позитивных друзей


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Пэрис Хилтон хочет, чтобы вокруг нее все было позитивным, и говорит, что Линдси Лохан не соответствует этому параметру.

«Раньше мы были друзьями, - сказала Пэрис в интервью Энди Коэну. - Она из тех людей, которым я не могу полностью доверять. А я люблю, чтобы вокруг меня были хорошие люди и позитивная энергия».

«Она была слишком драматична», - сказал Коэн.

«Только хорошие вибрации», - ответила Пэрис. Она много раз повторила это, чем дала понять, что они с Лохан больше не являются друзьями.

В июле, когда Лохан выступила с некоторыми заявлениями касательно Пэрис в 2000-х годах, Хилтон ответила ей хештегом «патологический лжец» в Insta. Позднее Хилтон сказала E! News, что всего лишь констатировала факт. В августе Хилтон также говорила, что слишком занята для того, чтобы смотреть шоу Лохан на MTV «Пляжный клуб Линдси Лохан». Также во время радиошоу Коэна Хилтон обсудила фотографию 2006 года, на которой она запечатлена вместе с Лохан и Бритни Спирс. Все втроем они сидят в машине и улыбаются, несмотря на ходившие в то время слухи об их вражде.

«Бритни и я всего лишь вышли поразвлечься вечером, - говорит Хилтон. - Лохан же просто проводила время на вечеринке. Мы все были в отеле в Беверли-Хиллс на афтепати, а потом Бритни и я решили поехать домой. Лохан стала преследовать нас и пробралась в машину, где было всего два сиденья. Я не хотела унижать ее перед камерами и не стала выгонять ее из машины. Мы приехали ко мне домой, и мы с Бритни пошли спать. Видимо, Лохан вызвала потом такси».

Краткая информация о Пэрисе Хилтон

Имя: Пэрис Хилтон

День рождения: 17.02.1981

Возраст: 37 лет

Место рождения: г. Нью-Йорк, США

Рост: 173 см

Вес: 52 кг

Знак Зодиака: Водолей

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: актриса, певица, фотомодель

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0 Не нравится 0 Нравится 20.12.2018 Теги: Пэрис Хилтон

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