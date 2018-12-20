Алана Мамаева дала интервью известному видеоблогеру
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Несмотря на скандальную славу, семья Мамаевых сейчас на пике популярности. И пока Павел находится в СИЗО под следствием, его супруга Алана охотно посещает передачи различного формата, чтобы поделиться со зрителями своей правдой.
Вчера девушка стала гостьей на авторском шоу Амирана Сардарова и рассказала, почему, по ее мнению, футболисты чувствуют себя безнаказанными, с какими трудностями столкнулась их семья после скандальной драки и какой будет их личная жизнь с Павлом, когда он выйдет из СИЗО.
Так, Алана призналась, что после случившегося на их семью, в том числе и на детей, обрушилась масса негатива и критики. Совершенно незнакомые люди писали настолько гадкие вещи, которые было просто невозможно читать. Также, Мамаева призналась, что едва разразился скандал, от них отвернулись все друзья и знакомые, которые до это были рядом. Но, как это ни странно, в жизни появились и такие люди, от которых было необычно ощущать поддержку. Правда, среди них нет знаменитостей. И вообще, про публичных личностей Алана сказала, что каждый из них, кто хоть раз касался этой темы, просто хотел словить хайп, но не больше.
Что же касается разнузданности футболистов, то здесь девушка тоже высказалась весьма категорично. По ее словам, их неадекватное поведение объясняется только одним - огромными заработками, которые буквально сносят молодым мальчишкам головы. Отсюда и возникает страшное чувство безнаказанности. А избежать этого можно только если с каждым из футболистов будет работать психолог, который и поможет построить верную модель поведения.
Перейдя к вопросу неверности и дальнейших отношений между супругами, Алана Мамаева, пусть и в шутливой форме, но все же озвучила тридцать условий для Павла. Так, в этом списке присутствуют: смена телефонного номера и аппарата, отсутствие паролей на вход в него, уничтожение вещей, напоминающих об изменах, совместные поездки куда бы то ни было, поддержка во всех начинаниях, откровенность и многое другое.
А Вы согласны с высказыванием Аланы о футболистах? 6
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Лета / 21.12.18 09:23Как, еще и психолога личного каждой "рональде"приставить? Когда они уже все попередохнут- вот что мне интересно... Люди, электорат, ужаснитесь. Эти унтерменши получают по миллиону в день. Это же аморально. Античеловечно. А больному ребенку сто рублей не перечислят. А вы обсуждаете их страшных баб. Эх, электорат
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50/50 / 21.12.18 09:15как-то угораздило почесть ее интервью про пластику, которую она делает. какой-то уже не человек с инопланетными понятиями и привычками
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Ник / 21.12.18 00:57Блин, она такая яркая. Мне бы ее подачу))) А с Мамаевым они не очень смотрятся вместе. (Извините, что не по теме).
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Gp / 21.12.18 00:53Интересная девочка. Харизматичная, со стержнем. Достаточно конкретно и открыто изъясняется. Обычно не смотрю ничего подобного, а тут прослушал все до конца.
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Сара / 21.12.18 00:31Про футболистов я частично согласна с ее мнением. Уж такие зарплаты, какие мы им платим - эт просто перебор! С такими деньгами... деньжищами у любого человека крышу сорвет. Одно дело расти в роскоши и уметь распоряжаться и вести себя в соответствии со своим статусом. А другое - стать футболистом в России и внезапно разбогатеть.
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Молодец / 21.12.18 00:13Интересное интервью у неё получилось. В первый раз сейчас вообще услышала ее в таком формате. Оказывается Алана очень сильная девушка с крутым характером. Теперь я понимаю, почему она решила бороться за семью после всего того, что произошло. У неё хватит на это сил!