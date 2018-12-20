Алана Мамаева дала интервью известному видеоблогеру

Несмотря на скандальную славу, семья Мамаевых сейчас на пике популярности. И пока Павел находится в СИЗО под следствием, его супруга Алана охотно посещает передачи различного формата, чтобы поделиться со зрителями своей правдой.

Вчера девушка стала гостьей на авторском шоу Амирана Сардарова и рассказала, почему, по ее мнению, футболисты чувствуют себя безнаказанными, с какими трудностями столкнулась их семья после скандальной драки и какой будет их личная жизнь с Павлом, когда он выйдет из СИЗО.

Так, Алана призналась, что после случившегося на их семью, в том числе и на детей, обрушилась масса негатива и критики. Совершенно незнакомые люди писали настолько гадкие вещи, которые было просто невозможно читать. Также, Мамаева призналась, что едва разразился скандал, от них отвернулись все друзья и знакомые, которые до это были рядом. Но, как это ни странно, в жизни появились и такие люди, от которых было необычно ощущать поддержку. Правда, среди них нет знаменитостей. И вообще, про публичных личностей Алана сказала, что каждый из них, кто хоть раз касался этой темы, просто хотел словить хайп, но не больше.

Что же касается разнузданности футболистов, то здесь девушка тоже высказалась весьма категорично. По ее словам, их неадекватное поведение объясняется только одним - огромными заработками, которые буквально сносят молодым мальчишкам головы. Отсюда и возникает страшное чувство безнаказанности. А избежать этого можно только если с каждым из футболистов будет работать психолог, который и поможет построить верную модель поведения.

Перейдя к вопросу неверности и дальнейших отношений между супругами, Алана Мамаева, пусть и в шутливой форме, но все же озвучила тридцать условий для Павла. Так, в этом списке присутствуют: смена телефонного номера и аппарата, отсутствие паролей на вход в него, уничтожение вещей, напоминающих об изменах, совместные поездки куда бы то ни было, поддержка во всех начинаниях, откровенность и многое другое.