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Близких Евгения Осина не пускают в гараж, где хранятся его вещи


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С момента кончины известного исполнителя 90-х Евгения Осина прошло уже больше месяца. Но, его наследникам до сих пор так и не удалось определить общую стоимость имущества, которое им досталось от певца. А причина весьма неожиданная - их просто не допускают к некоторым личным вещам артиста.

Речь идёт о гараже, в котором стоят мотоциклы Евгения. На этой неделе бывшая супруга Осина Наталья Черемисина вместе с его концертным директором Александром Сидоренко приехала к гаражу, чтобы оценить технику, которая там хранится. Но попасть внутрь им не удалось - электрические ворота навстречу гостям не открылись. В попытках выяснить ситуацию, Александр позвонил руководительнице ТСЖ, которая его заверила, что ничего не предпринимала, чтобы заблокировать ворота. Чуть позже, буквально на следующий день, выяснилось, что подъёмный механизм обесточен мужем этой самой начальница за якобы неуплату счетов. Это заявление очень сильно удивило Сидоренко, ведь он утверждает, что оплачивал все регулярно.

Впрочем, его слова очень быстро подтвердились, ведь у Александра на руках оказались все квитанции, доказывающие погашение коммунальных услуг. Но, вновь обратившись к управлению ТСЖ во второй раз, он получил уже другой ответ. Якобы гараж был обесточен потому, что Евгений долгое время не оплачивал какие-то членские взносы. Чтобы как-то решить этот вопрос, стороны договорились о личной встрече, на которой должен был присутствовать юрист. Правда супруги, управляющие ТСЖ, на неё не явились. В настоящее время Черемисина и Сидоренко, вещи которого также хранятся в этом гараже, намерены написать заявление в правоохранительные органы, так как считают, что действия руководства ТСЖ неправомерны.

Напомним, что все наследство Евгения Осина получила его дочь Агния, которая под руководством Андрея Разина собирается начать карьеру певицы.

 

Краткая информация о Евгении Осине

Имя: Евгений Осин

Отчество: Викторович

День рождения: 04.10.1964

Возраст: 54 года

Место рождения: Москва

Рост: 168 см

Вес: 72 кг

Знак Зодиака: Весы

Восточный гороскоп: Дракон

Деятельность: певец

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1 Не нравится 0 Нравится 19.12.2018 Теги: Евгений Осин

Как Вы считаете, получится ли у Агнии стать певицей? 4  

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  • Алла / 20.12.18 00:04
    -
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    +
    Агния очень милая девочка. На папу похожа. Не слышала как она поет, но думаю, с поддержкой Разина у нее все получится. Так что уже сейчас можно сказать, что с продюсером и наставником ей повезло.
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  • оощшо / 20.12.18 00:02
    -
    0
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    Теперь точно пустят, раз об этом во всех новостях трубят. И сами еще придут все разгрести помогут, лишь бы прокуратуру на них не натравили.
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  • Ната / 19.12.18 23:13
    -
    0
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    Я тоже так считаю. Если девочку будет продюсировать Андрей Разин, у нее все получится. По крайней мере, 2-3 хита мы в ее исполнении точно услышим. Про Женю Осина в последние годы много говорили, да и ушел он внезапно, на пике славы, если можно так сказать, конечно. Думаю, Андрей непременно этим воспользуется. Во всяком случае, я это именно так и вижу.
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  • 123 / 19.12.18 22:26
    -
    0
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    А почему нет? Разин все сделает как надо. Он - талантище, гений. Так что, на этой волне, связанной со смертью Осина, он Агнию и вытянет. Думаю, скоро мы ее услышим.
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