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Поклонники узнали имя девушки, которую Аршавин катал на лошади


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Уже несколько дней подряд в интернете ходят настойчивые слухи, что Андрей Аршавин провел прошлый уик-энд в компании двух молодых девушек. По словам очевидцев, в Санкт-Петербурге известного футболиста видели с двумя незнакомками, которых он катал на лошадях. А одну из них еще и трепетно обнимал.

Так как сам Аршавин не давал по этому поводу каких-либо комментариев, его поклонники решили провести собственное расследование. И надо сказать, у них это неплохо получилось. Выяснилось, что брюнетке, которая особенно приглянулась спортсмену, 21 год. Ее зовут Карина и работает она в авиакомпании. Причём именно в той, с которой у жены Аршавина Алисы недавно случился конфликт. В Инстаграме девушки опубликовано сэлфи, на котором она позирует в том же самом пуховике, что и во время прогулки с Андреем. Впрочем, пока ни сам футболист, ни его супруга никаких комментариев относительно всего происходящего не давали. А уличающие измену снимки довольно-таки быстро пропали из интернет-пространства.

Напомним, что Андрей Аршавин никогда не отличался верностью своим вторым половинкам. Так, со своей гражданской женой Юлией Барановской он состоял в отношениях почти девять лет. У пары родилось трое детей. Но, это не помешало ему уйти в 2009 году к другой женщине. Разлучницей стала нынешняя законная жена Андрея - Алиса Кузьмина. Пара поженилась в начале осени 2016 года, но, по слухам, в их семейной жизни всегда было не всё гладко. Известному футболисту то и дело приписывали мимолетные романы. Сначала с моделью по имени Екатерина, потом с казахской моделью Ольгой Семеновой, которая в подтверждение своего знакомства с Аршавиным даже выложила в Инстаграм видео их объятий, чем очень сильно разозлила Алису.  

И вот новое проявление чувств. На этот раз к девушке Карине.

 

Краткая информация об Андрее Аршавине

Имя: Андрей Аршавин

Отчество: Сергеевич

День рождения: 29.05.1981

Возраст: 37 лет

Место рождения: Ленинград

Рост: 172 см

Вес: 71 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: футболист

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0 Не нравится 0 Нравится 19.12.2018 Теги: Андрей Аршавин

Смогли бы Вы простить измену близкого человека? 3  

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  • Кет / 19.12.18 21:40
    -
    2
    +
    Я знаю, что сейчас на меня набросятся все поклонники Аршавина, но вот вам лишнее доказательство того, что как человек он так себе. В первую очередь из-за постоянных измен, которые я не знаю как терпят его супруга. А во-вторых, видеть такое проявление жадности наших футболистов при их-то зарплатах мне лично смешно.
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  • Анна Ни-ск / 19.12.18 21:34
    -
    2
    +
    Я поражаюсь этому Аршавину, а вернее тому, какой он м... человек! Девочек на лошадках покатал, а 1000 рублей (!), тысячу рублей, Карл - зажал! Вот мне даже смешно от такой жадности. Впрочем, удивляться тут нечему, ведь как известно, чем богаче человек, тем он прижимистее. А по отношению к жене, матери твоего ребёнка, поступать так вообще вверх подлости.
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  • Fkkf / 19.12.18 20:40
    -
    2
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    Думаю, что нет, не смогла бы. А Аршавин, о чем он думает вообще? По отношению к своим женщинам ведет себя так непорядочно, что аж противно. Как игрок, бесспорно талантлив, а как мужчина и семьянин, тут уж, извините, полное г... Это столько скандалов. Как супруга терпит такое. Тем более вон, все на публику!
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