Поклонники узнали имя девушки, которую Аршавин катал на лошади

Уже несколько дней подряд в интернете ходят настойчивые слухи, что Андрей Аршавин провел прошлый уик-энд в компании двух молодых девушек. По словам очевидцев, в Санкт-Петербурге известного футболиста видели с двумя незнакомками, которых он катал на лошадях. А одну из них еще и трепетно обнимал.

Так как сам Аршавин не давал по этому поводу каких-либо комментариев, его поклонники решили провести собственное расследование. И надо сказать, у них это неплохо получилось. Выяснилось, что брюнетке, которая особенно приглянулась спортсмену, 21 год. Ее зовут Карина и работает она в авиакомпании. Причём именно в той, с которой у жены Аршавина Алисы недавно случился конфликт. В Инстаграме девушки опубликовано сэлфи, на котором она позирует в том же самом пуховике, что и во время прогулки с Андреем. Впрочем, пока ни сам футболист, ни его супруга никаких комментариев относительно всего происходящего не давали. А уличающие измену снимки довольно-таки быстро пропали из интернет-пространства.

Напомним, что Андрей Аршавин никогда не отличался верностью своим вторым половинкам. Так, со своей гражданской женой Юлией Барановской он состоял в отношениях почти девять лет. У пары родилось трое детей. Но, это не помешало ему уйти в 2009 году к другой женщине. Разлучницей стала нынешняя законная жена Андрея - Алиса Кузьмина. Пара поженилась в начале осени 2016 года, но, по слухам, в их семейной жизни всегда было не всё гладко. Известному футболисту то и дело приписывали мимолетные романы. Сначала с моделью по имени Екатерина, потом с казахской моделью Ольгой Семеновой, которая в подтверждение своего знакомства с Аршавиным даже выложила в Инстаграм видео их объятий, чем очень сильно разозлила Алису.

И вот новое проявление чувств. На этот раз к девушке Карине.