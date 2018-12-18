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Эдгар Запашный выступил против открытия "Цирка дю Солей" в Москве


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Видный цирковой деятель нашей страны, Народный артист РФ Эдгар Запашный выступил против канадского детища -"Цирка дю Солей".  По его мнению, открытие постоянной площадки в Москве, где будут проходить регулярные представления "дю Солей", окажется губительным для российского цирка.

Идею открыть в Сколково площадку для знаменитого на весь мир канадского цирка пришла в голову известному российскому предпринимателю Михаилу Гуцериеву. Он же и взялся инвестировать данный проект. Однако, против этого новшества выступил один из самых видных деятелей цирковой эстрады в нашей стране - Эдгар Вальтерович Запашный. И для того, чтобы отстоять свою позицию, а заодно и российский цирк, Запашный обратился напрямую к президенту РФ Владимиру Путину.

Так, известный дрессировщик заявил, что нашей стране вполне достаточно того, что "дю Солей" часто приезжают в Москву с гастролями. Но, позволить им устроиться здесь стационарно, переманивать отечественных артистов за рубеж, воспитывать детей на канадский лад - это совсем другое. В первую очередь, считает артист, такая политика конечно отразится на российском цирке. Но, помимо этого, она затронет и российский спорт. А для сравнения Запашный заявил, что вряд ли кто-то бы разрешил открыть площадку для нашего отечественного театра в Монреале.

К слову сказать, президент отнесся к словам Эдгара Запашного очень серьёзно. Владимир Владимирович также считает, что гастрольная деятельность в России - это одно, а зарабатывать деньги и развиваться на базе нашей страны - это другое.

 


0 Не нравится 0 Нравится 18.12.2018 Теги: Эдгар Запашный

А как Вы относитесь к открытию "Цирка дю Солей" в России? 9  

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Лучшие комментарии

  • Анна 18.12.18 19:26
    -
    11
    +
    Не вижу причин, почему "дю Солей" не может иметь свою постоянную площадку в нашей стране. А Запашному просто не хочется ни с кем делить зрителя и его деньги.А еще я почти уверена, что шоу этого канадского прославленного цирка будут иметь большой успех у русской аудитории.
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  • Камилла 18.12.18 18:54
    -
    7
    +
    Положительно. Ничего не имею против российского цирка, но на представление "Дю Солей" сходила бы сама и детей сводила. А для наших "монополистов" это послужило бы отличным толчком, чтобы развиваться. Здоровая конкуренция - она еще никому не повредила. И обидно, что Запашный, к деятельности которого я хорошо отношусь, испугался этой самой конкуренции.
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  • Н 18.12.18 20:36
    -
    7
    +
    Дю Солей сам выступает против эксплуатации животных. В этом цирке выступают только люди и шоу там, конечно, потрясающие. Давно пора закрыть цирки с животными. Если появление стационарной площадки Дю Солея в Москве этому поспособствует, я только за.
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  • НИК 18.12.18 23:15
    -
    4
    +
    Спасибо за ответ. Видите, в своей принципиальности я даже не знала, что "Дю Солей" не привлекает животных к выступлениям. За что им огромное спасибо и плюс к карме. В таком случае, пусть обязательно перебираются в Россию. А нашему цирку еще есть над чем подумать!
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  • Гала 19.12.18 06:58
    -
    4
    +
    Уж лучше "Дю Солей", чем издевательства над животными, как у Запашных, хватит уже цирков с животными. Была на Дю Солее два раза, очень здОрово, профессионально, захватывающе)))
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  • 50/50 / 19.12.18 09:16
    -
    2
    +
    я за дю солей
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  • Гала / 19.12.18 06:58
    -
    4
    +
    Уж лучше "Дю Солей", чем издевательства над животными, как у Запашных, хватит уже цирков с животными. Была на Дю Солее два раза, очень здОрово, профессионально, захватывающе)))
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  • Позорище / 18.12.18 20:53
    -
    0
    +
    Ошибки исправьте, писюки!
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  • НИК / 18.12.18 19:55
    -
    0
    +
    Мне безразлично. Я не люблю цирк, так как против эксплуатации там животных! И я никогда не поддержу эти "развлечения", покупая на них билет. А уж русский это цирк, или канадский - это дело второе.
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    • Н / 18.12.18 20:36
      -
      7
      +
      Дю Солей сам выступает против эксплуатации животных. В этом цирке выступают только люди и шоу там, конечно, потрясающие. Давно пора закрыть цирки с животными. Если появление стационарной площадки Дю Солея в Москве этому поспособствует, я только за.
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      • НИК / 18.12.18 23:15
        -
        4
        +
        Спасибо за ответ. Видите, в своей принципиальности я даже не знала, что "Дю Солей" не привлекает животных к выступлениям. За что им огромное спасибо и плюс к карме. В таком случае, пусть обязательно перебираются в Россию. А нашему цирку еще есть над чем подумать!
        ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Анна / 18.12.18 19:26
    -
    11
    +
    Не вижу причин, почему "дю Солей" не может иметь свою постоянную площадку в нашей стране. А Запашному просто не хочется ни с кем делить зрителя и его деньги.А еще я почти уверена, что шоу этого канадского прославленного цирка будут иметь большой успех у русской аудитории.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • 123 / 18.12.18 19:12
    -
    0
    +
    Никогда не видела выступление Дю Солея, но очень хотелось бы. Хотя, не вижу причин размещаться им в России. действительно, пусть лучше приезжают на гастроли с новыми программами.
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  • Камилла / 18.12.18 18:54
    -
    7
    +
    Положительно. Ничего не имею против российского цирка, но на представление "Дю Солей" сходила бы сама и детей сводила. А для наших "монополистов" это послужило бы отличным толчком, чтобы развиваться. Здоровая конкуренция - она еще никому не повредила. И обидно, что Запашный, к деятельности которого я хорошо отношусь, испугался этой самой конкуренции.
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