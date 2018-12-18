Видный цирковой деятель нашей страны, Народный артист РФ Эдгар Запашный выступил против канадского детища -"Цирка дю Солей". По его мнению, открытие постоянной площадки в Москве, где будут проходить регулярные представления "дю Солей", окажется губительным для российского цирка.

Идею открыть в Сколково площадку для знаменитого на весь мир канадского цирка пришла в голову известному российскому предпринимателю Михаилу Гуцериеву. Он же и взялся инвестировать данный проект. Однако, против этого новшества выступил один из самых видных деятелей цирковой эстрады в нашей стране - Эдгар Вальтерович Запашный. И для того, чтобы отстоять свою позицию, а заодно и российский цирк, Запашный обратился напрямую к президенту РФ Владимиру Путину.

Так, известный дрессировщик заявил, что нашей стране вполне достаточно того, что "дю Солей" часто приезжают в Москву с гастролями. Но, позволить им устроиться здесь стационарно, переманивать отечественных артистов за рубеж, воспитывать детей на канадский лад - это совсем другое. В первую очередь, считает артист, такая политика конечно отразится на российском цирке. Но, помимо этого, она затронет и российский спорт. А для сравнения Запашный заявил, что вряд ли кто-то бы разрешил открыть площадку для нашего отечественного театра в Монреале.

К слову сказать, президент отнесся к словам Эдгара Запашного очень серьёзно. Владимир Владимирович также считает, что гастрольная деятельность в России - это одно, а зарабатывать деньги и развиваться на базе нашей страны - это другое.